Как представляли себе человеческую душу в разных религиях и культурах

Понятие души

Во многих верованиях животные тоже считались носителями души

Тот факт, что во сне человеческое «я» имеет безграничные возможности, породило похожие представления и о душе

Какой представлялась душа и как ее называли

Скульптуры Ка, найденные в гробнице Тутанхамона в 1922 году

Фигурка Ба с головой человека и телом птицы

Тень, изображенная вместе с Ба

Аристотель не задавался вопросом. существует ли душа, лишь спорил с другими философами о моменте ее возникновения

Реинкарнация, или переселение душ

Буддисты спорят и о смертности души, и о ее способности к реинкарнации

Г. Ван дер Вейде. Доктор Джекил и мистер Хайд