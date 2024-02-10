Как школьный автобус вдохновил парочку влюбленных на кочевую жизнь вне сети

Не все рождаются с идеями стать вечными путешественниками и вести кочевой образ жизни, довольствуясь малым. Случается и такое, что безысходность подталкивает не в канаву, а к действию, способному круто изменить и свою философию, и жизненные приоритеты. Именно так и произошло с Чейзом и Мариахосе из Нэшвилла, когда молодой человек остался без работы, но пара пала духом, а решилась на преобразование старого школьного автобуса с пробегом около миллиона километров.
Списанный школьный автобус вдохновил парочку влюбленных Чейза и Мариахосе на кочевую жизнь вне сети (США). | Фото: tinyhouseswoon.com.
История кочевой жизни влюбленной пары из Нэшвилла, Чейз Грин и Мариахосе Трехо началась с того, что молодой человек потерял работу, а новую найти никак не получалось. Учитывая, что перед этим был купен в ипотеку дом, неудивительно, что молодые люди начали искать выход из положения, ведь выплачивать немалые суммы и содержать жилище — это довольно весомые статьи расходов. Чтобы не оказаться в конце концов на улице вместе со своими домашними питомцами, к которым они успели привязаться, Чейз и Мариахосе решились на рискованный шаг – на приобретение списанного автобуса. Вот его они хотели трансформировать в жилье на колесах.
Энтузиасты купили списанный школьный автобус всего за 3 тыс. долларов, чтобы превратить его в уютный дом на колесах (Tío Aventura, США). | Фото: dailymail.co.uk.
Прежде чем приступить к преобразованиям, молодым людям пришлось снять старые кресла и всю облицовку (Tío Aventura, США).
Им очень быстро удалось найти нужное транспортное средство, которое хоть и оказалось довольно изношенным, но все же кузов сильно не пострадал, что ускорило и немного удешевило процесс трансформации, ведь не нужно было менять проржавевшее днище, сохранив целостность автобуса. По этой причине старые сиденья парочка демонтировала очень аккуратно, оставляя резиновое покрытие без повреждений. Оно в последствии выступило в качестве пароизоляционного слоя, на который и уложили черновой пол.
Чтобы обеспечить жилое пространство комфортным микроклиматом, автобус основательно утеплили (Tío Aventura, США).
Чтобы создать в будущем жилом пространстве комфортный микроклимат, металлическую оболочку автотранспортного средства надежно утеплили, а затем облицевали натуральными материалами, за которыми спрятали все инженерные коммуникации. Для экономии и без того скромного бюджета помимо того, что все работы молодые люди проводили самостоятельно, так еще и старались приобрести второсортные древесностружечные материалы, самую бюджетную фанеру и т. д., что никак не сказалось бы на качестве отделки, а лишь потребовало больше усилий.
Планировкой и всеми преобразованиями энтузиасты занимались самостоятельно (Tío Aventura, США).
Стоит отметить, что все вышеперечисленные процессы энтузиасты умудрились сделать всего за месяц упорного труда, подготовив пространство для планирования будущего жилища, в котором они решили надолго обосноваться. Обустройство же начали со сборки спальной зоны, которую занимает большая двуспальная кровать на подиуме, где помимо систем хранения предусмотрели еще и места для размещения емкостей для воды. Резервуары крайне необходимы для жизни вне сети, ведь новоиспеченные романтики большой дороги не готовы были отказаться от привычного бытового комфорта.
Двуспальная кровать оснащена подъемным механизмом, чтобы облегчить процесс поиска нужных вещей (Tío Aventura, США).
Вот такая спальня получилась после окончания проекта (Tío Aventura, США).
Авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание на то, как грамотно решен вопрос с размещением отсеков для хранения постельных принадлежностей и вещей. Подъемный механизм, поднимающий основание кровати с матрасом, позволяет избежать малоприятных моментов, когда приходится долго и упорно искать понадобившуюся вещь в большом количестве ящиков или того хуже, садиться на пол/на корточки и с фонариком в руках производить поиски.
В спальне обустроили бьюти-зону, чтобы Мариахосе могла заниматься своей работой (Tío Aventura, США). | Фото: tinyhouseswoon.com.
Единственным огорчением для парочки влюбленных при обустройстве спальной комнаты стало то, что пришлось закрыть заднее стекло, но боковые окна и потолочный люк компенсируют недостаток солнечного света. Зато такая организация обеспечивает более конфиденциальную обстановку и спокойный сон по утрам. Кстати сказать, в спальне нашлось место для высокого комода и туалетного столика, где Мариахосе хранит необходимую косметику, поскольку она работает визажистом и в любом месте могут понадобиться ее услуги.
Благоустроенная ванная комната порадует современными удобствами и приятным дизайном (Tío Aventura, США). | Фото: dailymail.co.uk.
Кухня, оформленная в деревенском стиле, является любимым местом дуэта энтузиастов в преобразованном автобусе (Tío Aventura, США).
Со временем рядом со спальной зоной появился встроенный шкаф-гардеробная и благоустроенная ванная комната с душевой кабиной, раковиной и туалетом. Этот блок отделил уютную спальню от кухни-столовой и гостиной, где также пришлось встраивать каркасы для будущей мебели. Дуэт авантюристов решил оформить кухню в деревенском стиле, чтобы сэкономить на дорогих мебельных фасадах. Несмотря на это «деревенская кухня» стала одним из любимых мест Чейза и Мариахосе в переоборудованном автобусе. Чтобы расширить довольно скромное пространство, они предпочли L-образное размещение гарнитура и необходимого оборудования, где завершающим звеном стал полноразмерный холодильник. Остальную же площадь занимают напольные тумбы и навесные шкафы, где поместилось все необходимое для приготовления пищи в полевых условиях и не только. А вот на свободной стороне предусмотрели опускающийся стол, который можно использовать в качестве обеденной зоны или рабочего пространства.
Многофункциональная зона гостиной в преобразованном школьном автобусе (Tío Aventura, США).
Гостиная стала местом отдыха как для влюбленной парочки, так и для их лохматых питомцев (Tío Aventura, США).
Молодые люди также грамотно оптимизировали пространство рядом с кабиной. Здесь они организовали довольно вместительную гостиную с двумя полноразмерными диванчиками вдоль стен, которые в любой момент можно объединить, что позволяет получить огромную двуспальную кровать для гостей. Ну а если такой надобности нет, то диваны становятся местом приятного времяпровождения как влюбленной парочки, так и их питомцев – двух псов, которым также предстояло отправиться в путь вместе с хозяевами.
На преобразование экстерьера дома на колесах ушло очень много времени и сил, но результат того стоил (Tío Aventura, США).
Стоит отметить, что на внутреннем преобразовании старого школьного автобуса энтузиасты не остановились, они занялись экстерьером. Этот процесс показался им самым длительным и сложным, ведь прежде, чем наложить новый слой краски им пришлось отшлифовать весь кузов сантиметр за сантиметром, шпаклюя образовавшиеся проплешины, «рыжики», а то и дырочки. Приступив к процессу покраски, они не подозревали, что все сложности их ждут еще впереди, ведь используя ручной распылитель на открытом воздухе нельзя достичь идеально гладкой и однородной поверхности, что постоянно их огорчало.
На крыше преобразованного автобуса удалось обустроить террасу для отдыха, на которой приятней всего любоваться восходом или закатом (Tío Aventura, США).
При этом Чейз и Мариахосе вознамерились не только оборудовать автобус солнечными панелями со всеми вытекающими проблемами их установки, но и обустроить летнюю террасу на крыше. Эти новшества потребовали укрепления самой крыши, установки специальной платформы, способной выдержать два шезлонга с людьми и зонт, под которым можно было спрятаться в солнечные дни. Хотя, как признаются влюбленные, когда они путешествовали, чаще всего на крыше они проводили большую часть ночей, просто любуясь закатом.
Теперь у увлеченных энтузиастов новый дом на колесах, а преобразованный автобус они сдают в аренду всем желающим (Tío Aventura, США). | Фото: sandrablog.net.
Примечательно: После того как проект преобразования списанного школьного автобуса, который они назвали Tío Aventura, был завершен, Чейз, Мариахосе и парочка мохнатых друзей с радостью отправились путешествовать по стране. В пути они не только познакомились с массой интересных людей, но и апробировали все свои внедрения в действии. Узнали сильные и слабые стороны автобуса, выступающего в роли дома на колесах и с постоянным проживанием. По ходу вносились некоторые коррективы, и когда стало понятно, что получилось довольно практичное функциональное жилище, молодые люди загорелись новым проектом. Теперь они его реализовывают, а трансформированный автобус сдают в аренду всем желающим, таким образом зарабатывая и на жизнь, и на обустройство своего нового средства передвижения, а также комфортного места жительства. Но это уже другая история.
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