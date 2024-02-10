Как школьный автобус вдохновил парочку влюбленных на кочевую жизнь вне сети

Списанный школьный автобус вдохновил парочку влюбленных Чейза и Мариахосе на кочевую жизнь вне сети (США). | Фото: tinyhouseswoon.com.

Энтузиасты купили списанный школьный автобус всего за 3 тыс. долларов, чтобы превратить его в уютный дом на колесах (Tío Aventura, США). | Фото: dailymail.co.uk.

Прежде чем приступить к преобразованиям, молодым людям пришлось снять старые кресла и всю облицовку (Tío Aventura, США).

Чтобы обеспечить жилое пространство комфортным микроклиматом, автобус основательно утеплили (Tío Aventura, США).

Планировкой и всеми преобразованиями энтузиасты занимались самостоятельно (Tío Aventura, США).

Двуспальная кровать оснащена подъемным механизмом, чтобы облегчить процесс поиска нужных вещей (Tío Aventura, США).

Вот такая спальня получилась после окончания проекта (Tío Aventura, США).

В спальне обустроили бьюти-зону, чтобы Мариахосе могла заниматься своей работой (Tío Aventura, США). | Фото: tinyhouseswoon.com.

Благоустроенная ванная комната порадует современными удобствами и приятным дизайном (Tío Aventura, США). | Фото: dailymail.co.uk.

Кухня, оформленная в деревенском стиле, является любимым местом дуэта энтузиастов в преобразованном автобусе (Tío Aventura, США).

Многофункциональная зона гостиной в преобразованном школьном автобусе (Tío Aventura, США).

Гостиная стала местом отдыха как для влюбленной парочки, так и для их лохматых питомцев (Tío Aventura, США).

На преобразование экстерьера дома на колесах ушло очень много времени и сил, но результат того стоил (Tío Aventura, США).

На крыше преобразованного автобуса удалось обустроить террасу для отдыха, на которой приятней всего любоваться восходом или закатом (Tío Aventura, США).

Теперь у увлеченных энтузиастов новый дом на колесах, а преобразованный автобус они сдают в аренду всем желающим (Tío Aventura, США). | Фото: sandrablog.net.