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Лайфхак, который поможет гладить вещи в два раза быстрее

Глажка — бытовое занятие, которое отнимает у хозяек огромное количество времени и сил. Но что если вы узнаете, что время глажки абсолютно любой вещи можно сократить в два раза с помощью самой обычной алюминиевой фольги. Этот лайфхак облегчит жизнь каждой хозяйки.

Лайфхак, который поможет гладить вещи в два раза быстрее

Все, что нужно сделать — накрыть поверхность гладильной доски алюминиевой фольгой.

Лайфхак, который поможет гладить вещи в два раза быстрее

Положите вещь прямо на фольгу и начните гладить. Благодаря фольге гладить вещи будет необходимо лишь с одной стороны. Удивительно, но именно из-за фольги вторая сторона вещи сразу становится гладкой, будто ее тоже погладили.

Лайфхак, который поможет гладить вещи в два раза быстрее

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Бельёглажка

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