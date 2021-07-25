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Сладкая картошка: откуда появилось лакомство и почему обрело вторую жизнь в СССР


Сладкая картошка: откуда появилось лакомство и почему обрело вторую жизнь в СССР


Признавайтесь – вам тоже нравятся пирожные, которые принято называть «картошкой». Выглядят они странно, но при всем при этом данное лакомство на редкость вкусное и сытное. Лучше всего есть «картошку» с чаем, впрочем, можно закусывать ей и в «сухомятку». Кстати, чтобы разжиться сладкой картошкой, вовсе не обязательно бежать в кондитерскую лавку, все можно сделать самостоятельно. Но обо всем по порядку.

История сладкой картошки


Сладкая картошка: откуда появилось лакомство и почему обрело вторую жизнь в СССР


 

Когда именно появился данный вид пирожных, сегодня сказать уже крайне сложно. Достоверно известно то, что люди умеют готовить такое лакомство уже несколько веков. В кулинарных и кондитерских книгах XVIII века достаточно часто и хорошо описывается, как приготовить такие пирожные. Само собой, там сладкая картошка фигурирует под иными названиями, однако процесс готовки и ингредиенты дают явно понять, что за блюдо получится на выходе. В Европе «картошку» чаще всего называют «хлебным тортом», «тортом-сухарем» и даже «пряником-батоном».

Примечание: сладкую картошку вовсе не изобретали в СССР. Тем не менее, именно в Советском Союзе это пирожное смогло получить свою вторую жизнь, выйдя в массы благодаря общей незатейливости и дешевизне.
Существует много разных видов. /Фото: kristimay.com.

Существует много разных видов.
/Фото: kristimay.com.

 

Интересно, что первоначально сладкая картошка была вовсе не дешевым лакомством. Конечно, в наше время какая-нибудь элитная кондитерская также с радостью продаст «золотую» сладкую картошку, однако в XVIII и XIX столетии такое пирожное себе могли позволить только весьма состоятельные люди, во многом по причине того, что процедура готовки была весьма сложной и трудоемкой.
Отличный десерт. /Фото: ivona.bigmir.net.

Отличный десерт. /Фото: ivona.bigmir.net.

 

В последствии, процедуру приготовления пирожных значительно упростили и, если честно – это даже пошло им на пользу. Общий принцип создания «сладкой картошки» весьма прост: взять перечень правильных ингредиентов, смешать их все и склеить при помощи специального крема. В процессе готовки используется хлебная крошка, орехи, яйца, цукаты и многое другое.

Как приготовить «сладкую картошку»


Готовиться за 15 минут. /Фото: m.povar.ru.

Готовиться за 15 минут. /Фото: m.povar.ru.

 

Итак, прежде чем взяться за работу над пирожными стоит уяснить, одну простую истину, а именно: «сладкая картошка» - это непаханое поле для творчества. В мире на сегодняшний день существуют даже не десятки, а сотни рецептов этого угощения. Чем они отличаются? Если в общем, то ничем. Если в частностях, то кремом и «присыпкой». Таким образом, процедура готовки для всех сладкой картошки более-менее одинакова и делится на несколько этапов:

Первый этап – приготовление сухой присыпки методом перемалывания всех ингредиентов для ее создания при помощи миксера или мясорубки.

Второй этап – создание крема из какао, сахара и масла с добавлением молока. Все ингредиенты тщательно перемешиваются и доводятся до кипения на плите, после чего варятся до тех пор, пока сахар не растворится.

Примечание: можно использовать любые другие кремы, которые имеют похожу консистенцию. Например, отлично подходит крем на базе сгущённого молока.

Третий этап – создание крема-теста. Для этого смешивается сухая присыпка с немного охлажденным варевом и тщательно взбиваем при помощи миксера.

Четвертый этап – создание непосредственно картошки из получившейся массы.

Пятый этап (по желанию) – обваливание картошки в начинке. Она может быть любой. Это могут быть орехи, сахарная пудра и т.п.

Возможные наборы ингредиентов


Вариант первый:

Печенье – 300 гр
Сгущенное молоко – 2/3 ст.л
Мало сливочное – 100 гр
Какао – 3 ст.л
Грецкие орехи и коньяк - по желанию (не больше 1 ст.л!)

Вариант второй:

Сухари ванильные - 500 гр
Масло сливочное - 100 гр
Молоко сгущенное - 100 гр
Какао - 2 ст.л
Пудра сахарная - 3 ст.л
Орех измельченный – 0.5 ст
Молоко - 1 ст

Вариант третий:

Сахар – 90 гр
Мука – 75 гр
Крахмал – 15 гр
Яйца – 3 шт
Масло сливочное – 125 гр
Сахарная пудра – 65 гр
Сгущенка – 50 гр

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Сладкая картошка: откуда появилось лакомство и почему обрело вторую жизнь в СССР

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Сладкая картошка: откуда появилось лакомство и почему обрело вторую жизнь в СССРПодписаться на мой Instagram
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