Сладкая картошка: откуда появилось лакомство и почему обрело вторую жизнь в СССР

Признавайтесь – вам тоже нравятся пирожные, которые принято называть «картошкой». Выглядят они странно, но при всем при этом данное лакомство на редкость вкусное и сытное. Лучше всего есть «картошку» с чаем, впрочем, можно закусывать ей и в «сухомятку». Кстати, чтобы разжиться сладкой картошкой, вовсе не обязательно бежать в кондитерскую лавку, все можно сделать самостоятельно. Но обо всем по порядку.
История сладкой картошки
Когда именно появился данный вид пирожных, сегодня сказать уже крайне сложно. Достоверно известно то, что люди умеют готовить такое лакомство уже несколько веков. В кулинарных и кондитерских книгах XVIII века достаточно часто и хорошо описывается, как приготовить такие пирожные. Само собой, там сладкая картошка фигурирует под иными названиями, однако процесс готовки и ингредиенты дают явно понять, что за блюдо получится на выходе. В Европе «картошку» чаще всего называют «хлебным тортом», «тортом-сухарем» и даже «пряником-батоном».
Примечание: сладкую картошку вовсе не изобретали в СССР. Тем не менее, именно в Советском Союзе это пирожное смогло получить свою вторую жизнь, выйдя в массы благодаря общей незатейливости и дешевизне.
Существует много разных видов. /Фото: kristimay.com.
Интересно, что первоначально сладкая картошка была вовсе не дешевым лакомством. Конечно, в наше время какая-нибудь элитная кондитерская также с радостью продаст «золотую» сладкую картошку, однако в XVIII и XIX столетии такое пирожное себе могли позволить только весьма состоятельные люди, во многом по причине того, что процедура готовки была весьма сложной и трудоемкой.
Отличный десерт. /Фото: ivona.bigmir.net.
В последствии, процедуру приготовления пирожных значительно упростили и, если честно – это даже пошло им на пользу. Общий принцип создания «сладкой картошки» весьма прост: взять перечень правильных ингредиентов, смешать их все и склеить при помощи специального крема. В процессе готовки используется хлебная крошка, орехи, яйца, цукаты и многое другое.
Как приготовить «сладкую картошку»
Готовиться за 15 минут. /Фото: m.povar.ru.
Итак, прежде чем взяться за работу над пирожными стоит уяснить, одну простую истину, а именно: «сладкая картошка» - это непаханое поле для творчества. В мире на сегодняшний день существуют даже не десятки, а сотни рецептов этого угощения. Чем они отличаются? Если в общем, то ничем. Если в частностях, то кремом и «присыпкой». Таким образом, процедура готовки для всех сладкой картошки более-менее одинакова и делится на несколько этапов:
Первый этап – приготовление сухой присыпки методом перемалывания всех ингредиентов для ее создания при помощи миксера или мясорубки.
Второй этап – создание крема из какао, сахара и масла с добавлением молока. Все ингредиенты тщательно перемешиваются и доводятся до кипения на плите, после чего варятся до тех пор, пока сахар не растворится.
Примечание: можно использовать любые другие кремы, которые имеют похожу консистенцию. Например, отлично подходит крем на базе сгущённого молока.
Третий этап – создание крема-теста. Для этого смешивается сухая присыпка с немного охлажденным варевом и тщательно взбиваем при помощи миксера.
Четвертый этап – создание непосредственно картошки из получившейся массы.
Пятый этап (по желанию) – обваливание картошки в начинке. Она может быть любой. Это могут быть орехи, сахарная пудра и т.п.
Возможные наборы ингредиентов
Вариант первый:
Печенье – 300 гр
Сгущенное молоко – 2/3 ст.л
Мало сливочное – 100 гр
Какао – 3 ст.л
Грецкие орехи и коньяк - по желанию (не больше 1 ст.л!)
Вариант второй:
Сухари ванильные - 500 гр
Масло сливочное - 100 гр
Молоко сгущенное - 100 гр
Какао - 2 ст.л
Пудра сахарная - 3 ст.л
Орех измельченный – 0.5 ст
Молоко - 1 ст
Вариант третий:
Сахар – 90 гр
Мука – 75 гр
Крахмал – 15 гр
Яйца – 3 шт
Масло сливочное – 125 гр
Сахарная пудра – 65 гр
Сгущенка – 50 гр
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