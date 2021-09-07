Легенда советского фотодела: «Смена-8М» - самый массовый аппарат в истории

Большинство из тех, кто начал карьеру фотолюбителя во времена Советского Союза, делал свои первый шаги на этом поприще с фотоаппаратом «Смена-8» в руках или с его модификацией «Смена-8М». За свою многолетнюю историю этот аппарат был выпущен в количестве более 21 млн экземпляров. По этой причине аппарат даже был занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый массовый гаджет подобного толка.
Отличный фотоаппарат. /Фото: yandex.ru.
Создан «Смена-8» был на Ленинградском оптико-механическом заводе им. Ленина. Первый аппарат увидел свет еще в 1963 году. Модификация «Смена-8М» появилась позднее, в 1970 году. В обороте фотоаппарат находился вплоть до 1995 года. Почему же фотоаппарат прослужил больше 30 лет, когда современные образцы техники устаревают всего за несколько лет?
Отличное решение. /Фото: drive2.ru.
Дело в том, что фотоаппарат «Смена-8М» обладает внушительным набором достоинств и преимуществ. Первое и самое главное качество «Смена-8М» - низкая цена. В стране советов он стоил фиксированные 15 рублей. Позволить себе такой мог даже новичок. Именно поэтому фотоаппарат часто дарили детям. Гаджет быстро стал семейным.
Дарили даже детям. /Фото: drive2.ru.
Притом, что стоила «Смена-8М» недорого, в качестве она также не уступала. Фотоаппарат был вполне надежным, а самое главное делал снимки по качеству мало чем уступавшие более дорогим и сложным аппаратам той эпохи. В фотоаппарате были реализованы многие новшества своего времени. Например, синхронизация вспышки с центральным затвором. Сегодня такой функцией обладают только профессиональные камеры.
Отличное решение. /Фото: ay.by.
Из других достоинств советской фотокамеры стоит выделить ее легкость и устойчивость к морозу. Конечно, фотоаппарат был очень простым. Наводку на резкость, например, приходилось устанавливать по шкале расстояний, которые определялись на глаз. Для создания действительно качественных снимков нужно было разобраться с основами фотодела.
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