7 человеческих ошибок, которые изменили ход истории

Падение Берлинской стены тоже произошло по досадной ошибке
Ошибаться иногда очень полезно. Об этом свидетельствует, например, история открытия пенициллина или рентгеновских лучей. Но иногда ценой ошибки может стать атомная бомбардировка Хиросимы, Нагасаки или падение Берлинской стены. О том, как «досадные недоразумения» некоторых людей изменили ход истории, расскажет Novate.ru.
1. Атомная бомба и сложности перевода
США, Китай и Великобритания призвали Японию капитулировать, но ответ неправильно перевели / Фото: 1.bp.blogspot.com
В 1945 году после завершения Великой отечественной войны в рамках Второй мировой продолжился конфликт с Японией. США, Китай и Великобритания призвали страну восходящего солнца капитулировать. В ответном послании премьер-министр Кантаро Судзуки сказал слово mokusatsu.иное значение - «игнорировать», а потом и вовсе «относиться с молчаливым презрением». Такой ответ оскорбил глав государств, что и привело к атомной бомбардировке.
2. Неаккуратность и пенициллин
Незапланированный опыт помог Флемингу открыть пенициллин и спасти миллионы людей от бактериальных инфекций / Фото: cdn.idntimes.com
Британский биолог Александр Флеминг не любил следить за порядком. Однажды он не убрался в лаборатории, оставил стафилококки в чашке Петри и на две недели ушел в отпуск. Когда ученый вернулся, то обнаружил неожиданную картинку. Стафилококки погибли, а лабораторные сосуды заполнила плесень. Незапланированный опыт помог Флемингу открыть пенициллин и в будущем спасти миллионы людей от бактериальных инфекций.
3. Неожиданное падение Берлинской стены
Так жители Берлина наконец-то воссоединились / Фото: sun9-17.userapi.com
9 ноября 1989 года представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски выступал по телевидению, чтобы рассказать об изменении правил пересечения Берлинской стены. Один из журналистов услышал в словах чиновника подтекст, что ограничения будут сняты совсем.Шабовски ответил: «Немедленно». В прессе сразу же напечатали радостную новость, и люди направились к стене. Сперва пограничники старались оттеснить толпу водометами, но потом решили позволить границе пасть, чтобы не спровоцировать бунт. Так жители Берлина наконец-то воссоединились.
4. Небьющееся стекло и неуклюжий химик
Стекло не разбивается молотком и применяется в автоиндустрии, чтобы защитить водителей и пассажиров от тяжелый осколочных ранений / Фото: sun9-12.userapi.com
В 1903 году французский ученый Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил на пол колбу, в которой сохранился нитрат целлюлозы. Удивительно, но сосуд не разлетелся на кусочки, а только потрескался. Бенедиктус обратил внимание на это явление и опытным путем изобрел небьющееся стекло триплекс. Материал выглядит как бутерброд: слой стекла, слой целлюлозного нитрата и снова слой стекла. Триплекс используется и по сей день. Стекло не разбивается молотком и применяется в автоиндустрии, чтобы защитить водителей и пассажиров от тяжелый осколочных ранений.
5. Рентгеновские лучи
Рентген был поражен, ведь он смог увидеть свою ладонь насквозь, только кости остались непрозрачными / Фото: pbs.twimg.com
Немецкий физик Вильгельм Рентген открыл икс-излучение совершенно случайно. В 1895 году он тестировал свойства новых лучей и ставил на их пути различные предметы. Вдруг рука ученого случайно попала в зону излучения. Рентген был поражен, ведь он смог увидеть свою ладонь насквозь, только кости остались непрозрачными. Открытие Х-лучей сделало прорыв в медицине.
6. Шпинат и забытая запятая
Чудодейственные свойства шпината прославились в 30-х годах ХХ века, когда появился мультфильм о моряке Попае / Фото: cs9.pikabu.ru
В 1870 году немецкий химик Эрих фон Вольф изучал свойства и состав шпината. По ошибке вместо 3,5 мг железа на 100 г продукта ученый написал космическую цифру 35 мг. Чудодейственные свойства шпината прославились в 30-х годах ХХ века, когда появился мультфильм о моряке Попае. Персонаж обожал продукт, поскольку тот даровал ему невиданную силу. Некоторые люди даже считали растение допингом благодаря обилию железа (мифическому).
7. Случайный пожар и величайшая библиотека в мире
Александрийская библиотека - одно из крупнейших и значимых книжных хранилищ в древнем мире / Фото: u.9111s.ru
Александрийская библиотека - одно из крупнейших и значимых книжных хранилищ в древнем мире. По примерным подсчетам в ней находилось около 100 тысяч рукописных экземпляров книг. До тех пор, пока во время войны Юлия Цезаря в Египте (48-47 гг. до н.э.) не произошел случайный пожар. Солдаты зажгли огонь и по неосторожности он распространился по Александрии. Часть папирусных книг сгорела, но позже их восполнили другими.
