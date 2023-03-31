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Спящий режим: что происходит с телами танцоров после последнего музыкального аккорда

Тело танцора в движении — это великолепная машина. Каждый взмах, взгляд, каждый шаг — это часть сложной отточенной схемы. Фотопроект Нира Ариели Flocks показывает, что происходит с напряженным, тренированным телом профессионального танцора в тот момент, когда танец прекращается. В переводе на русский «flocks» имеет два значения — «группа» или «сборище», если мы говорим о людях, и «стадо», если речь идет о животных.

«Танцоры для меня — особый подвид, существа с другой планеты, — говорит Нир. — При этом все они — сплоченная группа людей, чьи судьбы сплетены благодаря общему стремлению создавать, тренироваться, вместе путешествовать и показывать свое творчество людям».

Спящий режим: что происходит с телами танцоров после последнего музыкального аккорда

Спящий режим: что происходит с телами танцоров после последнего музыкального аккорда

Спящий режим: что происходит с телами танцоров после последнего музыкального аккорда

Спящий режим: что происходит с телами танцоров после последнего музыкального аккорда

Во время съемки Ариели взял на себя роль «хореографа» и предлагал труппам воплотить в жизнь фразы, которые он произносил: «пусть динамика покинет ваше тело», «пусть ваши тела будут максимально близки друг к другу, руки и ноги переплетаются», «не позволяйте пространству отделять вас друг от друга».

Спящий режим: что происходит с телами танцоров после последнего музыкального аккорда

Спящий режим: что происходит с телами танцоров после последнего музыкального аккорда

По словам фотографа, было интересно наблюдать за тем, как каждая группа танцоров создает свою собственную «индивидуальную картину», уникальное физическое взаимодействие.

Спящий режим: что происходит с телами танцоров после последнего музыкального аккорда

Спящий режим: что происходит с телами танцоров после последнего музыкального аккорда

Нир надеется, что его фотопроект поможет создать альтернативную картину мира современных танцев — ту, которая чаще всего остается в тени: «Мой интерес к танцевальной фотографии далек от мейнстрима. Меня не столько интересует само движение, сколько моменты до его начала и сразу после его прекращения».

Спящий режим: что происходит с телами танцоров после последнего музыкального аккорда

Спящий режим: что происходит с телами танцоров после последнего музыкального аккорда

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