Спящий режим: что происходит с телами танцоров после последнего музыкального аккорда

Тело танцора в движении — это великолепная машина. Каждый взмах, взгляд, каждый шаг — это часть сложной отточенной схемы. Фотопроект Нира Ариели Flocks показывает, что происходит с напряженным, тренированным телом профессионального танцора в тот момент, когда танец прекращается. В переводе на русский «flocks» имеет два значения — «группа» или «сборище», если мы говорим о людях, и «стадо», если речь идет о животных.



«Танцоры для меня — особый подвид, существа с другой планеты, — говорит Нир. — При этом все они — сплоченная группа людей, чьи судьбы сплетены благодаря общему стремлению создавать, тренироваться, вместе путешествовать и показывать свое творчество людям».



















Во время съемки Ариели взял на себя роль «хореографа» и предлагал труппам воплотить в жизнь фразы, которые он произносил: «пусть динамика покинет ваше тело», «пусть ваши тела будут максимально близки друг к другу, руки и ноги переплетаются», «не позволяйте пространству отделять вас друг от друга».











По словам фотографа, было интересно наблюдать за тем, как каждая группа танцоров создает свою собственную «индивидуальную картину», уникальное физическое взаимодействие.











Нир надеется, что его фотопроект поможет создать альтернативную картину мира современных танцев — ту, которая чаще всего остается в тени: «Мой интерес к танцевальной фотографии далек от мейнстрима. Меня не столько интересует само движение, сколько моменты до его начала и сразу после его прекращения».











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