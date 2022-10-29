Необычное применение масла чайного дерева

Не следует путать это масло с экстрактом чайного дерева (Camellia sinensus) – масло чайного дерева получают из листьев австралийского растения Melalenca Alternifolia.
Масло чайного дерева весьма токсично при попадании внутрь, однако благодаря множеству полезных свойств, незаменимых при лечении и профилактике целого ряда заболеваний, его прозвали “аптечкой в бутылке”.
1. Природный антисептик
Содержащиеся в составе масла чайного дерева терпены придают этому универсальному веществу антисептические свойства. Масло чайного дерева обладает доказанной эффективностью даже против устойчивой к воздействию антибиотиков бактерии метициллин-резистентного стафилококка, которая устойчива ко многим обычным антибиотикам. По этой причине масло чайного дерева часто используется как натуральное средство профилактики инфекции в небольших ранах, волдырях и ожогах.
2. Средство от угрей (акне)
Благодаря антимикробным свойствам терпенов, масло чайного дерева также широко используется для борьбы с угрями. Доказано, что гель с пятипроцентным содержанием масла чайного дерева при нанесении на пораженные участки столь же эффективен, как идентичная доза пероксида бензоила. Лечение маслом чайного дерева проходит медленнее, зато это натуральное средство гораздо менее вредно для кожи.
3. Средство от грибка ногтей
Исследования показывают, что масло помогает лечить грибок на ногтях ступней и рук не хуже аптечных аналогов. Неразбавленное масло чайного дерева наносится на зараженные ногти два раза в день, что облегчает симптомы, а в некоторых случаях даже полностью излечивает этот неприглядный недуг.
4. Полоскания полости рта
Людям, склонным к инфекциям полости рта (грибковым или бактериальным), масло чайного дерева может пригодиться в качестве эффективного натурального полоскания рта. Кроме того, можно добавить каплю неразбавленного масла чайного дерева в зубную пасту прямо перед чисткой зубов, чтобы придать ей аналогичные целебные свойства.
При этом очень важно никогда не глотать масло чайного дерева, так как в нем содержатся токсичные соединения, способные вызывать тошноту, потерю ориентации, а в тяжелых случаях могут привести к коме.
5. Средство для лечения кожи головы
Масло чайного дерева может стать настоящей панацеей для зудящей, шелушащейся кожи головы и поэтому часто используется как не вызывающая сухости безвредная альтернатива жестким химическим шампуням против перхоти. Готовые шампуни с маслом чайного дерева доступны во многих магазинах натуральных товаров для здоровья, а также их можно приготовить самостоятельно в домашних условиях.
6. Лекарство от боли в горле
Масло чайного дерева, разведенное в воде, также является отличным природным средством от боли в горле. Нужно добавить 2 – 3 капли масла в кипящую воду, опустить лицо к пару, и укрыть голову полотенцем, чтобы пар как бы попадал по ним в ловушку. Глубоко вдыхайте в течение 5 – 10 минут. Вы увидите, что не только ваше горло почувствует себя лучше, но целебный пар также облегчит дыхание и снимет заложенность носа. Кроме того, можно добавить 3 – 4 капли масла чайного дерева в теплую воду для получения полоскания. Делайте его до двух раз в день, чтобы уменьшить боль и убить бактерии в горле и на поверхности миндалин.
*** Опять же, старайтесь не глотать масло чайного дерева.
7. Избавление от вшей
В сочетании с мятным, масло чайного дерева показывает отличные результаты в профилактике педикулеза у детей. Лечение маслом чайного дерева также весьма эффективно для устранения уже имеющихся вшей. Однако, необходимо помнить, что несмотря на несомненную пользу, которую масло приносит при использовании людьми, для мелких животных оно крайне опасно, и потому не рекомендуется к использованию.
8. Облегчение при укусах насекомых
Обильно нанесите масло чайного дерева места укусов насекомых чтобы дезинфицировать ранку, уменьшить боль и предотвратить зуд. Сверху необходимо наложить повязку, чтобы масло не испарялось. Применяйте один-два раза в день до заживления.
9. Лечение лишая
Лишай – грибковая инфекция кожи, вызванная воздействием бактерии fungus tinea – очень заразен и передается при контакте с зараженными людьми, животными или предметами обихода. Благодаря своим противогрибковым свойствам, масло чайного дерева может быть использовано для лечения лишая и предотвратить его распространение. При лечении лишая применять неразбавленное масло чайного дерева нужно два-три раза в день. Любые личные вещи, которые, возможно, находились в контакте с грибком, можно очистить с помощью моющего средства с маслом чайного дерева, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
10. Бытовое чистящее средство
Те же бактерицидные свойства, которые делают масло чайного дерева настолько эффективным для уничтожения инфекций на теле, позволяют также использовать его в качестве замечательного бытового очистителя. В литровой бутылке с пульверизатором нужно смешать 120 миллилитров уксуса и 700 миллилитров воды, а затем добавить около 10 капель масла чайного дерева. Полученное средство можно использовать, чтобы отчистить плесень, продезинфицировать ванную комнату, и даже для чистки зеркал и окон, поскольку при высыхании оно не оставляет разводов.
Обладая таким широким набором полезных свойств, масло чайного дерева должно стать для приверженцев всего натурального одним из любимых продуктов. Однако не забывайте покупать только сертифицированное стопроцентное чистое масло чайного дерева, чтобы избежать потенциально опасных добавок.
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