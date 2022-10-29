Необычное применение масла чайного дерева

Не следует путать это масло с экстрактом чайного дерева (Camellia sinensus) – масло чайного дерева получают из листьев австралийского растения Melalenca Alternifolia.







Масло чайного дерева весьма токсично при попадании внутрь, однако благодаря множеству полезных свойств, незаменимых при лечении и профилактике целого ряда заболеваний, его прозвали “аптечкой в бутылке”.



1. Природный антисептик

2. Средство от угрей (акне)

3. Средство от грибка ногтей

4. Полоскания полости рта

5. Средство для лечения кожи головы

6. Лекарство от боли в горле

7. Избавление от вшей

8. Облегчение при укусах насекомых

9. Лечение лишая

10. Бытовое чистящее средство