Император-язычник, причисленный к лику святых

На протяжении нескольких столетий христианство страдало под властью Римской империи. Христиан арестовывали, подвергали ужасным пыткам, истязали и уродовали, жгли на кострах. Дома молитвы и жилища простых христиан грабили и разрушали, а их священные книги сжигали. Религиозным гонениям положил конец император Константин, когда вступил на престол.

Почему и как император-язычник стал покровителем христиан, а впоследствии даже был причислен к лику святых православной церковью? В отличие от своих предшественников, император был великим покровителем Церкви. Он построил огромное количество базилик во всех концах империи. Христианскому духовенству были дарованы невиданные доселе привилегии. Константин наделил церковь землёй и богатством, и даже вернул имущество, конфискованное у христиан более ранними правителями. Историки и богословы на протяжении веков бились над вопросом, что же заставило Константина прекратить гонения на христиан. Предполагали, что это было влияние его матери, которая была христианкой. Многие даже утверждали, что сам Константин принял христианство. Однако никакими источниками эта информация не подтверждается. Напротив, император до смерти поклонялся языческим богам и был крайне жесток к конкурентам.Император Константин І Великий. Будущий император появился на свет, предположительно, в 275 году, в городе Наиссе (ныне — Ниш), на территории сегодняшней Сербии. Константин был незаконнорожденным сыном видного римского военачальника, Констанция и хозяйки постоялого двора, Флафии Елены. Константин воспитывался при дворе восточной Римской империи, получил блестящее образование и пошёл по стопам своего отца — стал военным. К 305 году он уже сделал военную карьеру и вернулся к отцу, которого в то время назначили августом западной Римской империи. Всего через год, Констанций скончался и войско избрало августом его сына. Это был первый шаг Константина на пути к абсолютной власти над Римской империей.В те давние времена управление в империи осуществлялось по принципу тетрархии. Территория делилась на восточную и западную части, а те, в свою очередь, ещё на две зоны. В каждой части избирался август, он правил одной половиной. Для управления другой половиной августы назначали цезарей. Честолюбивый и амбициозный Константин в 307 году заключил брачный союз с дочерью цезаря Максимилиана, Фаустой. После того, как Максимилиан умер у будущего императора осталось только два конкурента — август Лициний и Максенций (сын Максимилиана). Лицинию Константин отдал в жёны свою сестру — Констанцию, заключив с ним, таким образом союз. С Максенцием же нужно было сражаться, так как у него было много сторонников. Перед битвой с Максенцием, Константин страшно переживал и взывал в молитвах ко всем своим языческим богам. Согласно Евсевию, раннему христианскому историку, ему перед началом битвы явилось видение пылающего в небесах креста с надписью на греческом «Сим победишь». Сначала Константин не предал особого значения этому видению, но той же ночью ему приснился сон, где ему явился Христос и сказал использовать знак креста против своих врагов. Утром Константин приказал своим воинам начертать на своих щитах кресты, и его армия одержала победу. Эту победу Константин посвятил Христу. И после этой битвы у Мильвийского моста Константин стал единоличным правителем западной Римской империи и сторонником христианской религии. С этого момента христианство стало мирно сосуществовать с языческими культами. Вместе с августом Лицинием они заключили мирный эдикт, который предполагал запрет на преследования христиан, но также разрешал проведение и любых язычесикх обрядов. Запрещены были только жертвоприношения.За все годы правления Константина, которого считают образцом мудрого правителя, было начато строительство таких памятников христианской архитектуры, как собор Святого Петра в Риме и храм Гроба Господня в Иерусалиме. При этом "покровитель христианства" был далеко не праведником. Его поступки были весьма противоречивы не только в свете закона, но и полностью шли вразрез с христианским образом жизни и всеми христианскими доктринами. В борьбе за абсолютную власть, Константина ничто не могло остановить. Для достижения своих целей он в прямом смысле этого слова шёл по трупам. В 323 году Константин разгромил армию своего союзника Лициния и казнил его самого. Несмотря на то, что жена Лициния — его родная сестра, умоляла оставить мужу жизнь.Так римский военачальник, незаконнорожденный сын августа Констанция, стал Константином І Великим. Единоличным властителем и императором великой Римской империи. Но что заставило его стать столь лояльным к христианской вере? Столь резкая перемена мировоззрения императора и государственной политики Рима, не даёт покоя и современным учёным. В частности, геологи, считают , что видение Константина — это падение метеорита. Кратер, который остался после этого падения всё еще находится в центральной Италии. Это кратер Сиренте, он расположен в горах, к северу от массива. Он аккуратной круглой формы. Шведский геолог Йенс Ормо считает, что этот кратер образовался от удара: «Его форма соответствует, а также он окружён многочисленными небольшими вторичными кратерами, выдолбленными выброшенными обломками». Проведённые анализы и исследования относят появление кратера примерно к тому времени, когда у Константина было его видение. По мнению учёных пылающий летящий по небу метеорит был виден с большого расстояния. При падении он вспыхнул, приняв форму огненного шара и это зрелище буквально загипнотизировало военачальника. Падение метеорита было сродни взрыву маленькой ядерной бомбы мощностью около килотонны. Возраст кратера также соответствует и местной истории. Соседняя деревня была внезапно заброшена, возможно, из-за пожара в 4 веке. В Катакомбах , относящихся к тому же периоду, археологи нашли множество тел, похороненных поспешно. Местная легенда, переданная в устной форме, также дает яркое описание этого катастрофического события. Одна версия легенды звучит так: "И затем, грянул гром и расколол гигантские дубы, что предвещало прибытие богини. Внезапно сильный жар волной захлестнул людей, и эхом разнеслись крики боли, раскалывающие воздух. Вдруг там, высоко в небесах, вспыхнула новая звезда, огромная, невиданная прежде, она приближалась и приближалась, появлялась и исчезала за вершинами восточных гор. … Вскоре звезда стала такой же большой, как новое солнце. Непреодолимый, ослепительный свет пронизал небо. Листья дуба задрожали, пожелтели и свернулись. Лес потерял свой сок". Совпадение по времени и географии падения метеорита и битвы при Мильвийском мосту, заставило исследователей пересмотреть исторические события. Историки считают, что военный лагерь армии Константина был расположен в 100 километрах от места удара небесного тела. Вспышки света, огненный шар и грибное облако, которое возникло после удара метеорита о землю, похожи на описание Константином его видения. Через три года после уничтожения соперника Лициния, император казнил свою жену Фаусту и старшего сына Криспа. Константин заподозрил их в заговоре против него . Несмотря на то, что сам император до смертного одра оставался язычником, своим детям он дал христианское воспитание. Слухи о том, что император принял перед смертью святое водное крещение не подтверждаются никакими историческими фактами. Епископ Сильвестр І распространил слух о том, что перед смертью император сказал ему, что отныне церковная власть превыше светской. Этот слух опровергли ещё средневековые историки. Но эта историческая фальсификация, которую назвали "Даром Константина" дала право основать институт папства. Константин Великий оставил значительный след в истории, благодаря многим грандиозным проектам. Один из которых - строительство Константинополя (Стамбул сейчас). Император сделал свой город новой столицей Римской империи. Когда в 1054 году в Христианской церкви произошёл политический раскол, Константинополь стал главным центром для православной церкви. Константин был возведён в ранг святого и как основатель Константинополя и как римский император, изменивший ход истории христианства.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: