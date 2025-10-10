Зачем польские гусары носили на спине крылья

Крылатые гусары – последняя кавалерия в истории Европы, которая сражалась на рыцарский манер. У польской гусарии долгая, насыщенная и славная история. Устоявшийся в общественном сознании образ польского гусара, украшенного крыльями, на самом деле относится лишь к двух последним этапам ее существования. Но самое главное в том, что вокруг фирменного элемента снаряжения польской гусарии – крыльев было создано какое-то неимоверное количество мифов. Зачем же они были нужны на самом деле?
Современная реконструкция. |Фото: Pinterest.
Для того, чтобы ответить на данный вопрос, придется узнать о польских гусарах чуть больше того, что они «элитные» и очень красивые. Однако начать стоит с популярных мифов. Первый – что крылья выполняли защитную функцию от ударов саблей или накидывания аркана. Второй - что крылья издавали характерный шум и пугали лошадей противника. Итак, что касается аркана. Здесь крылья не только не защитят от стягивания из седла, но и наоборот ему поспособствуют.
Теперь затронем миф о защите от сабель: польские гусары носили металлические панцири и кольчуги вплоть до 17 века, которые и так отлично защищали от сабельного удара. Более того, основным средствами поражения гусар были пики, стрелы, огнестрельное оружие и кавалерийские копья.
Красивее кавалерии нет. |Фото: ridus.ru.
Что же касается второго популярного мифа, то перья на высокой скорости действительно издают специфический звук. Однако, есть одно большое и жирное «но»: стук лошадиных копыт на галопе скорее всего заглушит свист перьев. Сюда же следует добавить свист воздуха вокруг всадника и лошадиное дыхание. Впрочем, о чем-то подобном упоминают современники использования крылатых гусар, правда, не из числа кавалеристов, а из числа путешественников, которые лишь видели польских знатных воинов со стороны.
Слева - венгерский гусар, справа - турецкий дели. |Фото: ya.ru.
Так зачем же были нужны крылья? На самом деле мода украшать себя перьями была широко распространена среди кавалеристов Средневековья и раннего Нового времени. Например, многие состоятельные французы украшали щиты и шлемы страусовыми перьями. А вот в Турции, балканском регионе и Венгрии всадники очень часто помещали на свои щиты или несколько перьев, или целое крыло хищной птицы. Считалось, что это красиво.
Постепенно поляки отказываются от щитов. |Фото: ya.ru.
И здесь нам больше всего интересует именно венгерская конница, которая помимо длинных копий вооружалась щитами-тарчами весьма специфической трапециевидной формы. Венгры очень любили приделывать на свои тарчи отрезанные крылья орлов и соколов, располагая их таким образом, чтобы со стороны казалось, будто всадник прикрывается крылом. В XV веке многие из этих всадников оказались по найму в Польше. У них-то польская знать и переняла моду на украшение обмундирования перьями.
Король Польши Стефан Баторий. |Фото: history.nn.by.
Сначала поляки, как и венгры, украшали крыльями птиц только свои щиты. Однако, в 1577 году польский король Стефан Баторий провел реформу снаряжения конницы, в результате которой произошел окончательный отказ от старых рыцарских щитов за ненадобностью: от пуль щиты не защищали, а кавалерии, исповедующей бой «рыцарской шибкой», на тот момент в регионе почти не осталось, кроме самих польских гусар.
Крылья стали визитной карточкой. |Фото: francis-maks.livejournal.com.
Поляки смогли отказаться от щитов, но не от украшения перьями, которое, судя по всему, очень нравилось тамошней знати. На то были и идеологические причины. Дело в том, что в XIV-XV веках перьями украшались главным образом «дикие всадники», набранные из числа не слишком цивилизованных народов (по мнению европейцев). Например, такими были турецкие дели. В конце XV века в Польше активно формируется миф о том, что польская знать ведет свою родословную от древних сарматских всадников. Конечно же, поляки той эпохи и малейшего понятия не имели о том, как именно выглядели древние «дикие» и неистовые сарматы. Зато они видели не менее «диких» и неистовых по меркам поляков турок и венгров в перьях. А потому (по всей видимости) такие украшения казались им очень «сарматскими».
Польская аристократия считала себя потомками древних сарматов, правда понятия не имела о том, как они выглядели. |Фото: livejournal.com.
Таким образом, почти сразу после реформы 1577 года на доспехах или седлах гусар появляются те самые крылья. Сначала они полагались только самым знатным войнам. Однако уже в XVII веке абсолютно вся польская гусария, включая послужильцев (боевых слуг на конях, сражающихся рядом с господином) украшала себя крыльями. По факту, крылья польских гусар – это не более, чем украшение, ставшее визитной карточкой последней рыцарской кавалерии Европы.
