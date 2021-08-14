10 исторических примеров, когда религия опережала время

Когда религия опередила время.
Традиционно считается, что религия (причём абсолютно любые течения и конфессии) далеко не всегда идёт в ногу с социальными и политическими изменениями в общества. Религию считают слишком консервативной и даже несколько отстающей во времени. «Религиозность» и «отсталость», как правило, являются словами синонимами. Но всё же в истории были исключения и из этого правила.
1. Нагота
Примерно 170 000 лет назад люди стали носить шкуры животных, но не из-за стыда, а только потому, что кто-то понял, что это может помочь защитить от холода. Идея необходимости прикрывать определенные части тела была сугубо концепцией, введенной религией. Стоит вспомнить, например, то, как христианские миссионеры учили менее «цивилизованные» культуры более скромно относиться к своей наготе.
Адамиты - люди, которые стремились
Однако одна христианская секта (адамиты), которая существовала со второго по четвертый век, по-иному относилась к наготе. Адамиты утверждали, что сумели восстановить невинность Эдемского сада до вкушения Запретного плода, поэтому жили и поклонялись... нагими. Они считались еретиками и анархистами, поскольку утверждали, что предшествовали появлению добра и зла, а также все, что они делают, является «невинным».
2. Квакеры и социальное равенство
«Квакерское собрание». Эгберт ван Хемскерк (старший). II половина XVII века.
Все знают, что многие религии проповедуют равенство, но при этом они часто дискриминируют некоторых людей или группы. Однако квакеры, которые поселились в Америке, на самом деле довольно хорошо себя зарекомендовали в своих проповедях. Хотя на ранних стадиях они сами владели рабами, как и остальные американские колонисты, квакеры были предвестниками аболиционистского движения, решив, что рабство является нехристианским и поэтому должно быть объявлено вне закона. Квакеры действительно считали, что люди равны, и именно они инициировали множество движений, связанных с социальной справедливостью, включая движение суфражисток, а также тюремную реформу в США.
3. Обязательная благотворительность
Хотя благотворительность приветствуется большинством религий и пользуется популярностью, в некоторых мусульманских странах она является обязательной. В Саудовской Аравии, Пакистане и ряде других стран граждане должны предоставлять 2,5% своего заработка нуждающимся. В других мусульманских странах подобные пожертвования поощряются, но необязательны. В Европе тоже есть определенные связи между церковью и государством.
Поделиться с Богом - святое дело.
Во многих странах христианские общины по-прежнему собирают десятину. Это немного отличается от арабских стран, потому что большая часть денег идет на церковь и ее содержание, хотя часть все же отправляется нуждающихся. Как правило, если кто-то идентифицирует себя как член церкви, он будет облагаться налогом.
4. Бессмысленность пола
Катары - в гендерных вопросах впереди планеты всей.
Одна европейская секта XI века (катары) заинтересовалась вопросами пола и сексуальности. Для катаров пол и сексуальность не были естественными, целенаправленными творениями Бога, а наказанием за грех ангелов. Поэтому подобные вопросы были несущественными и «приземленными», ведь у душ нет пола. Одной из любопытных особенностей такой философии было то, что женщины-катары были равны мужчинам, и по этой причине движение привлекло значительную часть женщин-последователей. Катары считали, что секс для удовольствия - это лучше, чем секс для продолжения рода. Логика этого заключалась в том, что если продолжать рожать детей от греха, то из-за этого человечество будет становиться только все более испорченным.
5. Оценка жизни и мира
Джайнизм = закон сохранения массы.
Хотя многие религии поощряют почтение к жизни, немногие делают это как джайнизм, который возник в Индии около 500 г. до н.э. Существа в нем классифицируются по разным способностям и чувствам, но в общем люди примерно равны всем другим живым существам, включая насекомые и микроорганизмы. По этой причине джайнисты не едят пищу, оставленную на ночь, опасаясь нанести вред скопившимся бактериям. Они могут также подметать землю перед собой метлой, чтобы не наступать на насекомых, и носить маски на лице, чтобы не вдыхать бактерии.
Хотя джайнизм кажется чем-то очень далеким от современной науки, эта религия на самом деле представляет собой продуманную, эмпирическую классификацию мировых существ. Джайнизм пропагандирует идею о том, что человечество не является центральным объектом во Вселенной, которая, по утверждению данной религии, не была создано, а была и будет всегда. Материя во Вселенной не создается и не разрушается, а изменяется. Сегодня подобная идея прекрасно коррелирует с законом сохранения массы, сформулированном тысячелетием позже.
5 Строгие правила празднования
Свидетели Иеговы не отмечают праздники, которые не записаны в Библии. Но, что особо удивительно, последователи данной веры не празднуют Рождество и Пасху. Несмотря на то, что эти оба праздника связаны со значимыми христианскими событиями, они были институционализированы первыми христианскими императорами Рима и по сути перемешались с языческими празднествами, отмечаемыми в эти же дни. Хотя причины того, что Свидетели Иеговы не отмечают некоторые праздники, являются религиозными, стоит отметить и «антипотребительский» фактор. Сегодня любые праздники автоматически ассоциируются с дорогими подарками, изысканными украшениями и проведением вечеринок. Это все — исключительно последствия недобросовестного маркетинга и попыток продавать как можно больше разной продукции.
4 Польза от мертвых
Смерть может быть дорогостоящей с точки зрения покупки гроба, оплаты похоронных услуг, поиска места на кладбище, планирования похорон, да и воздействия на окружающую среду. В 2012 году средняя стоимость похорон в Соединенных Штатах составляла $ 7 045. Мертвые тела людей занимают много места на и без того переполненной планете и могут загрязнять воду, необходимую для жизни. Даже кремация загрязняет воздух. Некоторые тибетские буддисты более практичны относительно похорон. У зороастрийцев есть практика, называемая «джатор» (или «похороны в небе»), в ходе которой умерших просто оставляют на верхушках специальных башен под открытым небом, чтобы их сожрали стервятники.
3 Моногамия может означать более насыщенную интимную жизнь
Несмотря на стереотипы относительно религиозных людей (что у них очень «сдержанная» интимная жизнь), некоторые исследования свидетельствуют о том, что у действительно верующих христиан в США прекрасная и насыщенная половая жизнь. Одна из причин заключается в том, что, хотя распущенность или секс до брака являются табу, половые отношения часто очень приветствуются как часть счастливых, здоровых христианских отношений, а брак является священным.
2 Трудовая реформа
В 1891 году Папа Лев XIII опубликовал открытое письмо, известное как Rerum Novarum («О новых вещах»), в котором он обсуждал вопросы текущего трудового климата, а также идеи для его улучшения. Хотя на протяжении многих лет религия часто влияла на экономику и решала социальные проблемы, интересно, что послание папы совпало с восстанием рабочего класса. Он открыто критиковал капиталистическую жадность и коррупцию работодателей, а также поддерживал формирование профсоюзов. Папа Лев также рекомендовал проведение коллективных переговоров между рабочими и работодателями и введение минимальной заработной платы (которая официально была принята только через 47 лет).
10. Единая фамилия
Фамилии - это «визитные карточки» людей. Однажды они могли поведать, в каком клане состоял человек, и чем занималась его семья. В индийской кастовой системе фамилия обозначала социальный класс, к которому принадлежал человек. Хотя подобная система имеет социально-экономические корни, она была включена в состав принципов индуизма. Другая индийская религия, сикхизм, возникла в XV веке и также использовала касты. Тем не менее, девятый гуру данной религии, Тег Бахадур, решил избавиться от дискриминации. А для этого у него возникла блестящая идея: отменить касты и фамилии (если быть точнее, Бахадур настаивал на том, чтобы все приняли одну и ту же фамилию - Сингх). На самом деле, концепция изменения фамилии или имени по религиозным или социальным причинам не уникальна для сикхизма. В конце концов, женщины обычно меняют свою фамилию на фамилию мужа. Первоначально незамужние женщины имели ограниченные юридические права без мужа, поэтому общая фамилия предоставляла ей немного прав. Кроме того, последователям различных религий часто присваивается духовное имя при рождении или после определенных обета или обрядов. Даже многие члены культов придерживались этой практики, часто в качестве способа отказаться от прежних личностей. Уникальность идеи гуру Тега Бахадура заключается в том, что предоставление каждому одинаковой фамилии делает всех равными.
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