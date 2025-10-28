Для чего японские воины во время осад вколачивали в стены замков копья

Военное дело средневековой Японии - штука достаточно специфическая. В том числе потому, что на него наложила огромный отпечаток местная география и геология. Перечисленные вещи наши отражение в вооружении, защитном снаряжении и, конечно же, фортификации средневековой Японии. Как раз о последней сегодня и пойдет речь.
Облицовка камнем - это не стены, это земляные валы. |Фото: animacity.ru.
Попытки проколоть крепостную стену холодным оружием для человека знакомого с европейским и ближневосточным средневековьем гарантированно будут выглядеть как какое-то «расточительное безумие». Ведь совершенно очевидно, что подобные действия не дадут никакого положительного эффекта и только приведут к порче оружия. Однако в случае с японской фортификацией все совсем не так просто.
Крепостная стена - это изгородь белого цвета. |Фото: japan-trends.com.
Дело в том, что в Японии фактически не строили привычных европейцам крепостных стен. Японская фортификация состояла из трех основных элементов: «рохи», «хэй» и «саку». Словом «рохи» японцы называли они могли быть трех видов: земляными, водными, с кольями. Словом «хэй» японцы обозначали земляные валы, которые в большинстве случае облицовывались камнями и формировали возвышенность. Именно «хэй» и были основой всей японской фортификации. А вот уже сверху земляных валов строились смотровые башни и изгороди, которые назывались «саку».
Японская фортификация - это бесконечный компромисс. |Фото: livejournal.com.
Очень важно понимать, что «саку» — это именно изгородь или частокол, а не крепостная стена в привычном понимании. Изгороди у японцев бывали нескольких видов, однако в большинстве случаев общий смысл их не менялся. Самым бюджетным вариантом для феодала был обыкновенный хорошо знакомый всем европейцам частокол. Куда более продвинутом типом «саку» считали древо-земляные изгороди. Нечто подобное в эпоху раннего средневековья создавалась и в Европе, в том числе на Руси. По сути, это деревянные коробки, наполненные глиной, песком, землей. Более-менее состоятельные феодалы средневековой Японии могли позволить себе облицовку «саку» при помощи побелки. Вопреки популярному мифу, она не защищала от пожаров, зато придавала постройке «товарный» вид.
Военное дело Японии - крайне специфическое. |Фото: livejournal.com.
Безусловно, древо-земляная конструкция по своей прочности не может тягаться с каменной стеной. Однако как раз здесь и проявлялась японская специфика. Во-первых, в Японии были проблемы с камнями и цементом. Во-вторых, древо-земляные саку в отличие от обычных каменных стен с большей вероятностью выдерживали землетрясения, которые в Стране Восходящего солнца не редкость. Таким образом «саку» в купе с «хэй» были хотя и компромиссным, но все-таки вполне достаточным вариантом с точки зрения защиты поселения.
Осады в Японии - дело тонкое. ¦Фото: kalaputski.ru.
Так для чего же японские войны ковыряли копьями «саку»? Дело в том, что воткнуть копье в древо-земляную изгородь действительно было не очень сложно. Делалось это для того, чтобы сформировать на стене эрзац-лестницу, по которой через ограду могли взобраться воины. Японцы вбивали в изгородь десятки и сотни копий. Такая «осадная конструкция» оказывалась достаточно прочной и надежной для того, чтобы бойцы могли перелезть через преграду.
