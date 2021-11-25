Копеечное средство для чистки нержавейки

Содержать в идеальном состоянии нержавейку легко без использования далеко не бюджетных покупных средств. Для достижения цели достаточно смешать несколько доступных компонентов.



Заботясь о чистоте чайника первым делом нужно избавиться от известкового налета и накипи внутри. Здесь поможет 1 чайная ложка лимонной кислоты, добавленной в заполненный до максимальной отметки чайник. Дальше останется только закипятить воду.



Для чистки чайника снаружи, а также для сделанных из нержавейки кастрюль, кухонной утвари, мойки отлично подойдет следующий состав:





3 ст.л. соды

3 ст. л. перекиси водорода

1 ст.л. моющего средства для посуды



Все ингредиенты достаточно хорошо перемешать.







Кстати, вместо того чтобы просто вылить из чайника подкисленную горячую воду, можно прочистить мойку. Для этого насыпаем в отверстие полстакана соды, заливаем таким же количеством уксуса, а после выливаем горячую воду из чайника.





Наносим самодельное средство на стенки горячего чайника и оставляем для воздействия на 15-20 минут, а затем аккуратно споласкиваем, избегая попадания воды на выключатель. Перед дальнейшим использованием даем чайнику полностью высохнуть. С прочей нержавейкой поступаем аналогично.



Больше подробностей, касающихся бюджетной чистки нержавейки, в видео: