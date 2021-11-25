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Копеечное средство для чистки нержавейки

Копеечное средство для чистки нержавейки

         Содержать в идеальном состоянии нержавейку легко без использования далеко не бюджетных покупных средств. Для достижения цели достаточно смешать несколько доступных компонентов.

Копеечное средство для чистки нержавейки

Заботясь о чистоте чайника первым делом нужно избавиться от известкового налета и накипи внутри. Здесь поможет 1 чайная ложка лимонной кислоты, добавленной в заполненный до максимальной отметки чайник. Дальше останется только закипятить воду.

Копеечное средство для чистки нержавейки


Для чистки чайника снаружи, а также для сделанных из нержавейки кастрюль, кухонной утвари, мойки отлично подойдет следующий состав:

  • 3 ст.л. соды
  • 3 ст. л. перекиси водорода
  • 1 ст.л. моющего средства для посуды


Все ингредиенты достаточно хорошо перемешать.

Копеечное средство для чистки нержавейки


Кстати, вместо того чтобы просто вылить из чайника подкисленную горячую воду, можно прочистить мойку. Для этого насыпаем в отверстие полстакана соды, заливаем таким же количеством уксуса, а после выливаем горячую воду из чайника.

Копеечное средство для чистки нержавейки


Наносим самодельное средство на стенки горячего чайника и оставляем для воздействия на 15-20 минут, а затем аккуратно споласкиваем, избегая попадания воды на выключатель. Перед дальнейшим использованием даем чайнику полностью высохнуть. С прочей нержавейкой поступаем аналогично.


Копеечное средство для чистки нержавейки


Больше подробностей, касающихся бюджетной чистки нержавейки, в видео:

 

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