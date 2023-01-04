Когда погода стала причиной изменить планы

Чаще всего мы относимся к погоде пренебрежительно, вспоминая о ней только тогда, когда например в мае начинает идти снег. Даже сегодня, когда уровень технического развития позволяет отправлять космические зонды на исследования далеких галактик, человечество все еще не может справиться с разрушительной силой цунами — и это уже не вспоминая о таянии ледников, которые постепенно ведут к гибели всей планеты.







Погода во все времена влияла на жизнь не только отдельного человека, но и цивилизации в целом. Морозы заставили сдаться Наполеона и Гитлера, ветра разбрасывали смертоносные армады, а палящее солнце уничтожало пищу целых народов. Вот несколько примеров того, как погодные неприятности меняли ход нашей истории.







Камикадзе

Испанское проклятье

Северная война

Французская революция

Дюнкеркская операция