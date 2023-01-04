Когда погода стала причиной изменить планы

Чаще всего мы относимся к погоде пренебрежительно, вспоминая о ней только тогда, когда например в мае начинает идти снег. Даже сегодня, когда уровень технического развития позволяет отправлять космические зонды на исследования далеких галактик, человечество все еще не может справиться с разрушительной силой цунами — и это уже не вспоминая о таянии ледников, которые постепенно ведут к гибели всей планеты.
Погода во все времена влияла на жизнь не только отдельного человека, но и цивилизации в целом. Морозы заставили сдаться Наполеона и Гитлера, ветра разбрасывали смертоносные армады, а палящее солнце уничтожало пищу целых народов. Вот несколько примеров того, как погодные неприятности меняли ход нашей истории.
Камикадзе
13 век
Хан Хубилай имел большие планы на Страну восходящего солнца — надо признать, после захвата Бирмы, Кореи и Камбоджи, у него были все шансы их осуществить. Японию спасли муссоны, разгромившую флотилию Великого Хана еще до того, как корабли смогли приблизиться к берегу. Священники-синтоисты назвали муссоны камикадзе — «божественными ветрами».
Испанское проклятье
1558 год
Но у японцев не было никакой монополии на причуды природы. В 1558 году ветер разметал Непобедимую Армаду Филлипа II, отправившегося покорять протестанскую Англию. Если бы не поднявшийся шторм, наша цивилизация могла бы выглядеть иначе.
Северная война
1709 год
Карл XII первым открыл моду на провальные войны против России. Его необдуманный план не предусматривал проблем, с которыми должны были столкнуться солдаты во время необычайно долгой и очень холодной зимы. Надо заметить, что с той же самой проблемой столкнулся впоследствии и Наполеон Бонапарт, чья раздетая армия потеряла несколько миллионов человек из-за «Генерала Мороза».
Французская революция
1789 год
Можно сказать, что Великую французскую революцию спровоцировал самый обычный град. Весенняя засуха поставила французских крестьян перед лицом ужасного голода, продукты питания постоянно росли в цене. Внезапный град, уничтоживший урожай по всей стране, привел крестьян в исступление — люди были готовы даже на революцию.
Дюнкеркская операция
1940 год
300 000 солдат армии союзников были заперты немецкими войсками на побережье Ла-Манша. О выводе людей по морю не могло быть и речи — Люфтваффе полностью контролировали небо. И тут случилось то, что Черчилль позже назвал «чудом избавления»: тучи закрыли небо, начался сильнейший град. Немцам пришлось вернуть самолеты и солдаты союзников смогли выбраться из котла.
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