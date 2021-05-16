5 прекрасных блюд из хлеба, которые сможет приготовить даже ребенок

Хлеб – универсальный продукт, на основе которого можно приготовить любое блюдо. И совсем неважно, что это будет - суп или же обычный бутерброд, ведь главное то, что такая еда придётся по вкусу практически каждому члену семьи.
1. Хлебная запеканка
Хлебная запеканка. \ Фото: colourbox.com.
Мы часто задаёмся вопросом «А что можно приготовить из чёрствого хлеба?» и не найдя на него ответ, попросту выносим остатки птицам во двор. Но как оказалось, даже сухой хлеб можно использовать с толком, приготовив из него простое, но невероятно вкусное блюдо – запеканку.
Ингредиенты:
• Чёрствый хлеб - 6 ломтиков;
• Масло сливочное или маргарин - 30 г;
• Изюм - 0,5 стакана;
• Яйца - 4 шт;
• Молоко - 2 стакана;
• Сахар - 3/4 части стакана;
• Молотая корица - 1 ч.л;
• Ванилин или ванильный сахар - 1 ч.л.
Простое, но вкусное блюдо. \ Фото: oprah.com.
Способ приготовления:
• Хлеб разломать на маленькие кусочки;
• Переложить в смазанную маслом или маргарином форму для запекания;
• Сверху залить растопленным маслом;
• И посыпать изюмом;
• В миске смешать молоко, яйца, сахар, корицу, ваниль;
• Получившейся смесью залить хлеб;
• Придавить лопаткой, чтобы хлебные кусочки пропитались;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.
2. Сырный суп в хлебном горшочке
Сырный суп в хлебе. \ Фото: foodandmood.com.ua.
Сырный суп в хлебном горшочке – блюдо, которое скрасит даже самые унылые серые будни. Оно отлично подойдёт как и для семейного обеда, так и для шумной дружеской компании.
Ингредиенты:
• Хлеб (круглый, квадратный, прямоугольный или любой другой на ваше усмотрение) - 1-2 буханки;
• Куриный бульон - 2 л;
• Сыр мягких сортов - 400 г;
• Чеснок - 2-3 зубчика;
• Сливочное масло - 20 г;
• Масло - 30 г;
• Морковь - 1 шт;
• Лук репчатый средний - 2-3 головки;
• Сухое белое вино - 250 мл;
• Соль, чёрный молотый перец и чабер - по вкусу;
• Зелень - по вкусу.
Суп в хлебе. \ Фото: yaisup.ru.
Способ приготовления:
• Бульон поставить на большой огонь;
• Морковь, лук и чеснок нарубить средними кусочками;
• Отправить на сковороду и слегка обжарить;
• Затем к овощам добавить муку;
• Тщательно перемешать;
• Обжарить до тех пор, пока мука не станет светло-коричневой;
• Получившуюся зажарку добавить в бульон;
• Аккуратно перемешать;
• Сыр натереть на крупной тёрке;
• И отправить в кастрюлю с бульоном;
• Следом добавить вино;
• Варить до полного растворения сыра;
• Посолить, поперчить и добавить чабер;
• С хлеба срезать верхушку (ки);
• Аккуратно удалить мякушку, сформировав тарелки;
• Готовый суп разлить по хлебным тарелкам;
• Перед подачей украсить мелко рубленной зеленью.
3. Яичница в хлебе
Яичница в хлебе с сыром и помидорами. \ Фото: vilkin.pro.
Что может быть вкуснее омлета? Правильно – яичница в хлебе! Простое в приготовлении блюдо, которое отлично подойдёт как для завтрака, так и для перекуса в любое удобное время.
Ингредиенты:
• Хлеб тостерный или любой другой - 2 ломтика (или в зависимости от количества человек);
• Сливочное масло - 2 ст.л;
• Яйца - 2 шт;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу;
• По желанию можно добавить тёртый сыр и ломтики помидоров.
Быстро, вкусно и просто. \ Фото: foodman.club.
Способ приготовления:
• Масло растопить на сковороде на среднем огне;
• В каждом ломтике хлеба сделать отверстие;
• Серединку удалить;
• Хлеб смазать сливочным маслом с обеих сторон;
• И поджарить сначала с одной стороны;http://vs-t.ru/5-prekrasnyx-blyud-iz-xleba-kotorye-smozhet-prigotovit-dazhe-rebenok
• Затем перевернуть;
• Вбить яйцо;
• Посолить и поперчить;
• Быстро обжарить, не дав хлебу подгореть;
• Перед подачей при желании можно посыпать тёртым сыром, украсить зеленью или ломтиками помидоров.
4. Хлебные трубочки с воздушным сливочным кремом
Трубочки. \ Фото: dinne.ru.
А вот это блюдо все сладкоежки мира оценят по достоинству. Простое, оригинальное, а главное очень вкусное оно станет прекрасной альтернативой магазинному печенью и пирожным.
Ингредиенты:
• Белый хлеб - 1 буханка;
• Сахар - 4 ст.л;
• Корица - 2 ч.л;
• Сливочное масло - 100 г;
• Сливочный сыр - 500 г;
• Молоко - 2 ст.л;
• Ванильный сахар или ванилин - 1 ч.л.
Оригинальные трубочки. \ Фото: chietoku.jp.
Способ приготовления:
• Хлеб нарезать тонкими ломтиками, срезав корочку;
• Затем каждый кусочек раскатать скалкой до состояния блинчика;
• В миске смешать сахар и корицу;
• Сливочный сыр нагреть до комнатной температуры;
• А после растереть его с ванилью и молоком;
• Получившуюся начинку разложить на хлебные ломтики;
• Затем аккуратно их свернуть в рулетики;
• И каждый макнуть в растопленное сливочное масло;
• И обвалять в корице с сахаром;
• Переложить на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
5. Чипсы из питы или лаваша
Чипсы из лаваша. \ Фото: ne-dieta.ru.
Такие чипсы станут отличной, а главное полезной закуской, которой могут полакомиться как дети, так и те, кто предпочитает вести здоровый образ жизни, постоянно отказывая себе в вкусняшках.
Ингредиенты:
• Пита - 6 шт. или лаваш большой - 1 шт;
• Оливковое масло - 1/2 стакана;
• Чёрный молотый перец - 1/2 часть ч.л;
• Чесночная приправа - 1 ч.л;
• Сушёный базилик или любая другая сушёная зелень - 1/2 часть ч.л.
Чипсы из питы. \ Фото: w-say.ru.
Способ приготовления:
• Питу разрезать на равномерные треугольники;
• Лаваш на равномерные квадратики;
• Кусочки выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• В миске смешать оливковое масло, соль, перец и базилик;
• Каждый ломтик смазать получившейся пряной смесью;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 7 минут (или до тех пор, пока они не станут золотистыми и хрустящими).
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