14 нереализованных мегапроектов, которые будоражат воображение, даже оставшись на бумаге

1. Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса (Чикаго, США)

Первоначальный вид концепции музея Лукаса. /Фото: interior.ru

Так выглядит новый проект музея Джодда Лукаса. /Фото: elle.ru

2. Общественный центр «Облако» (Ливерпуль, Великобритания)

Концепт-арт амбициозного проекта. /Фото: rbk.ru

Три грации Ливерпуля. /Фото: patuvane.info

3. Триумфальный слон (Париж, Франция)

Оказывается, в центре Парижа хотели поставить огромного слона. /Фото: blogspot.com

Внутренние помещения Триумфального слона. /Фото: kvadratinterwoven.com

4. Отель «Аттракцион» (Нью-Йорк, США)

Пожалуй, это могло быть самое грандиозное сооружение Гауди. /Фото: twitter.com

На момент создания проекта отель мог стать одним из самых высоких зданий на планете. /Фото: architime.ru

5. Динамическая башня (Дубай, ОАЭ)

Нереализованный небоскрёб в Дубаях. /Фото: ecotechnica.com.ua

Проект, оказавшийся слишком амбициозным. /Фото: thegreatermiddleeast.com

6. Небоскрёб «Иллинойс» (Чикаго, США)

Это могло бы стать самое высокое здание США. /Фото: popmeсh.ru

Компьютерная модель и эскиз нереализованного небоскрёба. /Фото: pinterest.com

7. Пирамида «Мега-Сити» (Токио, Япония)

Самое грандиозное сооружение современности, которое не было построено. /Фото: cnet.com

Один из концепт-артов грандиозного проекта. /Фото: accbud.ua

8. Башня «Земной шар» (Нью_йорк, США)

Проект огромного нью-йоркского глобуса. /Фото: proektant.by

Справедливости ради, глобус в Нью-Йорке всё-таки появился, но совсем маленький. /Фото: pikist.com

9. Bangkok Hyperbuilding (Бангкок, Тайланд)

Четверть века назад такое здание могло появиться в Таиланде. /Фото: esquire.ru

Здание оказалось слишком нетривиальным. /Фото: wikiarquitectura.com

10. Кенотафий Ньютона (Париж, Франция)

Пожалуй, самый грандиозный памятник учёному. /Фото: wdl.org

Ночью был бы день, а днём была бы ночь. /Фото: thecharnelhouse.org

11. Ультима-тауэр (Сан-Франциско, США)

Самая высокая нереализованная высотка. /Фото: blogspot.com

Сравнение Ультима-тауэр с существующими небоскрёбами. /Фото: wikipedia.org

12. Хрустальный остров (Москва, Россия)

Нереализованный проект московского центра. /Фото: archi.ru

Проект Хрустального острова, вид сверху. /Фото: rbk.ru

13. Шагающий город

Целый город, который кочует по планете. /Фото: stroyday.ru

Один из концепт-артов шагающего города. /Фото: goodfon.ru

14. Столица мира «Германия» (Берлин, Третий рейх)

Самая грандиозная реконструкция города. /Фото: pinterest.co.uk

Берлин планировалось перестроить полностью. /Фото: vk.com