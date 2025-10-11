14 нереализованных мегапроектов, которые будоражат воображение, даже оставшись на бумаге

Когда речь заходит о возведении нового архитектурного объекта, обычно его строят с расчётом, что оно должно быть приятно взору и оставлять после себя приятное впечатление. Однако есть такие проекты, грандиозность которых просто захватывает дух. Вот только далеко не все они оказывались воплощенными в жизнь, но и в виде концепт-арта они не могут не притягивать взгляд.
1. Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса (Чикаго, США)
Первоначальный вид концепции музея Лукаса. /Фото: interior.ru
Этот футуристичный проект был максимально близко к воплощению в жизнь, однако ему, всё-таки, не повезло. Задумка создания такого сооружение принадлежит легендарному автору «Звёздных войн» и Индианы Джонса Джорджу Лукасу. Согласно первоначальному концепту, музей нарративного искусства должен был появиться в Чикаго. Вот только против оказалась городская общественность: их не устроил уж слишком выделяющийся и футуристичный вид грандиозного сооружения.
Так выглядит новый проект музея Джодда Лукаса. /Фото: elle.ru
Казалось бы, идея навсегда останется на бумаге, однако Джордж Лукас сдаваться не собирался. Он попросту заказал два аналогичных проекта, но на этот раз потенциальными местами возведения были два других города - Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Первый оказался предпочтительнее, и, возможно, в скором времени, там действительно построят музей нарративного искусства. Правда, проект пришлось основательно переделать, поэтому, даже если его и возведут, от первоначального концепта там практически ничего не осталось - его реализовать оказалось просто невозможно.
2. Общественный центр «Облако» (Ливерпуль, Великобритания)
Концепт-арт амбициозного проекта. /Фото: rbk.ru
На территории английского города Ливерпуля есть тройка исторических зданий, который известны как «три грации»: Королевское здание (Royal Liver Building), здание ливерпульского порта (Port of Liverpool Building) и здание пароходства Кунард (Cunard Building). В такой ансамбль их объединяют потому, что традиционно они символизирует былую морскую мощь и богатство известного города. Однако в начале двадцать первого века было решено увеличить число памятников до четырёх.
Три грации Ливерпуля. /Фото: patuvane.info
Так, в 2004 году был учреждён международный конкурс, на котором было представлено четыре проекта под общим названием «Четвертая грация». А выиграл его профессор архитектуры Уильям Олсоп: он презентовал концепцию общественного центра «Облако»: комплекс должен был состоять из двух элементов: башни в зооморфном стиле высотой 118,5 м, причём использовать его собирались и как офисное, и как жилое здание. А вторым элементом было бы шарообразное здание - «облако», где разместили бы музей и художественную галерею. Однако проект оказался слишком амбициозным и дорогостоящим, поэтому он остался лишь на бумаге.
3. Триумфальный слон (Париж, Франция)
Оказывается, в центре Парижа хотели поставить огромного слона. /Фото: blogspot.com
О том, что существуют Триумфальные арки, знают многие. А вот потенциальное возведение Триумфального...Слона представить довольно трудно. А ведь такой проект действительно существовал, причём расположиться ему довелось бы не где-нибудь в Индии, а, как ни странно, во французской столице. Правда, проект остался на стадии гипсового варианта, который был разрушен по распоряжению парижских властей в 1864 году.
Внутренние помещения Триумфального слона. /Фото: kvadratinterwoven.com
Оказывается, ещё в 1758 году архитектору Чарльзу Риберту пришла в голову идея дополнить Триумфальную арку огромной статуей слона. Причём он представлял бы собой не просто скульптуру: внутри планировалось разместить три уровня, объединённых винтовой лестницей. Кроме того, известно, что одно из помещений должно было стать бальным залом, а звуки оркестровой музыки, которую бы там играли, разносились бы по улице непосредственно через уши огромного слона. Не остался бы без дела и хобот: его собирались приспособить под фонтан.
4. Отель «Аттракцион» (Нью-Йорк, США)
Пожалуй, это могло быть самое грандиозное сооружение Гауди. /Фото: twitter.com
О таланте знаменитого архитектора Антонио Гауди известно всякому, кто хотя бы раз посетил Барселону. Однако, не все грани его гения можно сегодня увидеть воочию, ведь, как и у любого творческого человека, есть такие концепты, которые не были воплощены в жизнь. Однако на этот раз проект остался на бумаге...по решению самого автора. Речь идет о грандиозном отеле «Аттракцион».
На момент создания проекта отель мог стать одним из самых высоких зданий на планете. /Фото: architime.ru
Разработка этого проекта была начата в 1908 году, а концепт предполагал создание грандиозного сооружения в присущем Гауди дизайне, причём местом размещения должен был стать Нью-Йорк. Отель «Аттракцион», мог бы поразить воображение необычным силуэтом, звездной сферой на шпиле и общим масштабом. Это кажется удивительным, но, по сути, у этого проекта были все шансы стать реальным, ведь даже нашлись инвесторы, которые были согласны профинансировать строительство, но архитектор отказался от своей задумки, поэтому до нас дошли только макеты и концепт-арты грандиозного сооружения.
5. Динамическая башня (Дубай, ОАЭ)
Нереализованный небоскрёб в Дубаях. /Фото: ecotechnica.com.ua
Уже который год один из самых известных арабских городов поражает своих гостей и местных жителей красивейшими небоскрёбами, один из которых по-прежнему удерживает звание самого высокого на планете. Вот только оказывается, что даже у богатейших шейхов не хватает ресурсов, чтобы воплотить в жизнь некоторые, особенно амбициозные проекты. Именно таким и оказался и концепт Динамической башни, которая также известна как «Танцующий небоскрёб».
Проект, оказавшийся слишком амбициозным. /Фото: thegreatermiddleeast.com
Этот необычный концепт был разработан архитектурным бюро Дэвида Фишера. Проект представлял собой вращающуюся башню, которая должна была двигаться в зависимости от погодных условий и даже голосовых команд. Однако на пути реализации проекта стало сразу несколько причин: баснословная стоимость строительства, проблемы в практической реализации, а также результаты предварительных продаж, которые наглядно показали, что приобретать недвижимость в двигающемся небоскрёбе практически никому не захотелось.
6. Небоскрёб «Иллинойс» (Чикаго, США)
Это могло бы стать самое высокое здание США. /Фото: popmeсh.ru
В первой половине ХХ столетия начался просто бум на строительство небоскрёбов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что каждый новый проект предполагал возведение всё более грандиозного и высокого сооружения. Однако в пятидесятых годах прошлого века появился своеобразный рекордсмен среди концептов. Речь идёт о проекте небоскрёба «Иллинойс» архитектора Фрэнка Ллойд Райта.
Компьютерная модель и эскиз нереализованного небоскрёба. /Фото: pinterest.com
Суть его задумки состояла в том, чтобы преодолеть потолок высоты застройки и возвести сооружение высотой, как минимум, в милю - 1,609 метров. Проект предполагалось воплотить в жизнь в Чикаго, что на момент 1957 года сделало бы его обладателем самого высокого здания на планете. Кроме того, были проработаны и подъемники - «атомные лифты», движущиеся со скоростью 100 км/ч, а также паркинг для 20 тысяч автомобилей и 180 вертолетов. Однако проект оказался слишком амбициозным, потому и остался на бумаге.
7. Пирамида «Мега-Сити» (Токио, Япония)
Самое грандиозное сооружение современности, которое не было построено. /Фото: cnet.com
Япония, которая всегда испытывала проблему нехватки территории, частенько разрабатывала такие проекты, которые направленны на застройку вверх. Однако один из концептов явно превзошёл все остальные, ведь подразумевает создание сооружения, которое должно было в буквальном смысле слова висеть в двух километрах над землей, что сделало бы его наибольшим сооружением за всю историю человечества.
Один из концепт-артов грандиозного проекта. /Фото: accbud.ua
Речь идёт о строительстве пирамиды «Мега-Сити», которые был разработан в 2004 году и должен был быть размещен в Токийском заливе. Архитекторам пришлось учитывать огромное количество нюансов для того, чтобы такое сооружение вообще можно было создать, начиная от использования специального бетона до количества опорных точек - а их должно было быть 36. Кроме того, предусматривалось использование углеродных нанотрубок, которые позволили бы зданию выдержать землетрясение и цунами. Однако пока что этот проект остаётся на бумаге просто потому, что существующих ныне технологий недостаточно для его реализации.
8. Башня «Земной шар» (Нью_йорк, США)
Проект огромного нью-йоркского глобуса. /Фото: proektant.by
Начало двадцатого столетия было ознаменовано созданием немалого количества грандиозных и в то же время оригинальных архитектурных проектов. Многие из них остались нереализованными. Одним из самых запоминающихся как раз и стал проект башни под названием «Земной шар».
Справедливости ради, глобус в Нью-Йорке всё-таки появился, но совсем маленький. /Фото: pikist.com
История этого концепта фактически началась 6 мая 1906 года, когда в газете «Нью-Йорк Геральд» появилась публикация, в которой разместилось объявление, предлагающее вложить средства в строительство башни «Земной шар». Грандиозное сооружение должно было появиться в Кони Айленд. Вот только вскоре выяснилось, что башня высотой более двухсот метров была не более чем схемой финансовой пирамиды, и, как только она была раскрыта, любые надежды на реализацию проекта были утрачены.
9. Bangkok Hyperbuilding (Бангкок, Тайланд)
Четверть века назад такое здание могло появиться в Таиланде. /Фото: esquire.ru
К конце ХХ века проблемы высокой скорости урбанизации встала особенно остро, поэтому нет ничего удивительного в том, что в 1996 об этом задумались и в Таиланде. Так, голландский архитектор Рем Колхас презентовал собственное видение решения проблемы.
Здание оказалось слишком нетривиальным. /Фото: wikiarquitectura.com
Его проект под названием Bangkok Hyperbuilding, предполагал застроить всего 3% территории стандартного жилого квартала, но при этом разместить 120 тысяч человек. Другими достоинствами концепта было низкое потребление энергии, а также компактное размещение жилых помещений, офисных зданий и даже зеленых насаждений. Однако реализация проекта не случилась, и он остался только на паре смоделированных изображений.
10. Кенотафий Ньютона (Париж, Франция)
Пожалуй, самый грандиозный памятник учёному. /Фото: wdl.org
Архитектор-неоклассицист Этьен-Луи Булле вошёл в историю как автор множества удивительных и настолько грандиозных сооружений, что в его время их воплотить в жизнь просто не представлялось возможным. Однако, пожалуй, наиболее спорным являлся проект кенотафа (или кенотафия), который должен был прославлять память великого английского ученого и математика Исаака Ньютона.
Ночью был бы день, а днём была бы ночь. /Фото: thecharnelhouse.org
Сооружение Булле представляло собой грандиозную сферу, которая поддерживалась бы двумя барьерами, а вокруг были бы высажены три уровня кипарисов, чтобы монструозное здание имело хоть толику изящества. А чтобы отметить деятельность Ньютона как физика, архитектор придумал уникальную систему освещения, которая работала бы следующим образом: в течение дня внутри кенотафа должна быть создана иллюзия звездной ночи, а ночью огромный фонарь освещал бы пространства как днём. Само собой, что в XVIII столетии такое здание было невозможно построить, поэтому оно так и осталось на бумаге.
11. Ультима-тауэр (Сан-Франциско, США)
Самая высокая нереализованная высотка. /Фото: blogspot.com
При попытке найти самый грандиозный проект небоскрёба, то трудно найти более масштабное сооружение, чем концепт башни под названием Ультима-Тайэр, которая должны была появиться в Сан-Франциско еще в конце прошлого столетия. Причём причина разработки такого сооружения была чисто практической - попытка преодолеть проблему перенаселения. Правда, вот уже тридцать лет это здание остаётся лишь на бумаге.
Сравнение Ультима-тауэр с существующими небоскрёбами. /Фото: wikipedia.org
Автором этого мегапроекта стал архитектор Юджин Тсуя, который представил его ещё в 1991 году. Сооружение представляло собой здание диаметром в 1 828,8 метров и внутренней площадью 140 миллионов квадратных метров. Таким образом, в одной башне можно было бы поселить сразу один миллион человек. Более того, использование атмосферного перепада давлений между основанием и вершиной позволило бы генерировать электричество по всей высоте сооружения. Стоимость проекта была просто колоссальной - 150 миллиардов долларов.
12. Хрустальный остров (Москва, Россия)
Нереализованный проект московского центра. /Фото: archi.ru
О том, что во времена Советского Союза было огромное количество грандиозных архитектурных проектов, которые не были воплощены в жизнь - самый известный, это, пожалуй, Дворец Советов - знают очень многие. А вот об аналогичных российских концептах известно не всякому. Ярчайшим примером такого нереализованного проекта оказался столичный Хрустальный остров.
Проект Хрустального острова, вид сверху. /Фото: rbk.ru
Концепт представлял собой создание масштабного культурно-делового центра, который разработал Норман Фостер и подразумевал строительство небоскрёба высотой в 450 метров и площадью более 2,5 млн квадратных метров, а также застройку окружающей площади Нагатинской поймы. Тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков проект одобрил, и центр должен был принять первых посетителей в 2014 году, однако после отставки столичного главы от реализации проекта отказались, признав его чуждым архитектуре Москвы.
13. Шагающий город
Целый город, который кочует по планете. /Фото: stroyday.ru
Проблема перенаселения не только становилась причиной создания огромного количества высотных зданий, но и дал толчок к проектированию совершенно уникальных концептов, которые, а частности, не будут иметь конкретной локализации. Как раз к последним и относится проект шагающего города, который бы попросту двигался по планете.
Один из концепт-артов шагающего города. /Фото: goodfon.ru
Автором этого поражающего воображение концепта в шестидесятых годах прошлого столетия стал Рон Херрон. Его задумка состояла в создании роботизированных структур, управляемых искусственным интеллектом, которые осуществляли бы кочевое движение города. Кроме того, такой бы проект оказался бы очень актуальным в годы обострения Холодной войны, когда проблема жизни в мире после ядерного удара бытовала в обществе наиболее активно. Однако проект оказался слишком амбициозным, Третья мировая война не случилась, и шагающий город остался в разряде архитектурных фантазий.
14. Столица мира «Германия» (Берлин, Третий рейх)
Самая грандиозная реконструкция города. /Фото: pinterest.co.uk
Трудно найти больших поклонников мегапроектов в самых разных отраслях, чем инженеры и архитекторы Третьего рейха при полной поддержке лично Адольфа Гитлера. Однако самым грандиозным концептов среди всех можно назвать разработку реконструкции Берлина, известный как «Welthauptstadt Germania», что в дословном переводе означает «Столица мира «Германия».
Берлин планировалось перестроить полностью. /Фото: vk.com
Автором и главным пропагандистом проекта стал архитектор Альберт Шпеер, а разрабатывался он в период с 1937 по 1943 гг. Концепт предполагал полное обновление Берлина, которое должно было бы демонстрировать величие Третьего рейха. Гитлер хотел, чтобы было построено множество колоссальных сооружений, по масштабам были бы сравнимы разве что с архитектурой великих древних империй. Главным же зданием реконструкции должен был стать «Большой зал» – сооружение, где проходили бы съезды партии фюрера и решалась бы судьба всего тысячелетнего рейха.
