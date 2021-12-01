Самые быстрые машины, которые можно было встретить на дорогах с 1960-х и до наших дней

1960-е – Ferrari 365 GTB/4

Автомобиль стал ответом Ferrari на модель Miura от конкурентов из Lamborghini. | Фото: topworldauto.com

1970-е – Lamborghini Countach

Lamborghini Countach способна разгоняться до 309 км/ч. | Фото: yandex.net

1980-е – Ferrari F40

Благодаря 2.8-литровому битурбированному V8 мощностью 484 л.с автомобиль разогнался до впечатляющих 325 км/ч. | Фото: drivetribe.imgix.net

1990-е – McLaren F1

90-е ознаменовались появлением одной из самых впечатляющих машин в истории - McLaren F1. | Фото: automotive99.com

2000-е – Shelby SSC Aero

Самой быстрой машиной «нулевых» признан Shelby SSC Aero. | Фото: bestcarmag.com

2010-е – ?

На сегодня самой быстрой машиной в мире является шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS. | Фото: Фото: pbs.twimg.com