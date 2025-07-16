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Откровенные кадры со съемочных площадок знаменитых голливудских фильмов

Откровенные кадры со съемочных площадок знаменитых голливудских фильмов Калифорнийский фотограф Джейсон Стрик решил показать интересные моменты, которые остаются за кадром наиболее популярных голливудских фильмов.

Снимки Джейсона Стрика позволяют увидеть сложную работу, необходимую для создания различных иллюзий на большом экране, и даже знакомят нас с незаметными членами съемочной группы, которые трудятся не покладая рук, чтобы сотворить волшебный мир кино.
Например, на одной из фотографий специально обученный человек разглаживает кожу необъятного ожиревшего вампира, а на другой дрессировщица слонов собирает навоз в мешок за своими подопечными. Все эти кадры демонстрируют наименее привлекательную сторону киноиндустрии, которая славится своим блеском и роскошью. Джейсон Стрик увлекся документированием процесса создания кино после того, как его двоюродная бабушка Гейл Сондергаард получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Однако на этом его хобби не завершилось, и он до сих пор комфортно чувствует себя на съемочных площадках голливудских фильмов. Откровенные кадры со съемочных площадок знаменитых голливудских фильмов Американский актер Дэвид Хассельхофф располагается на треноге во время съемки фильма «Губка Боб Квадратные Штаны» в 2004 году. Откровенные кадры со съемочных площадок знаменитых голливудских фильмов Американская актриса Шарлиз Терон стоит рядом с гигантской гориллой во время работы над фильмом «Могучий Джо Янг» в 1998 году. Откровенные кадры со съемочных площадок знаменитых голливудских фильмов Гигантский вампир: специалист по спецэффектам разглаживает «кожу» вампира Перла во время съемок фильма «Блэйд» в 1998 году. Откровенные кадры со съемочных площадок знаменитых голливудских фильмов Актер Джон Фавро (слева) на съемочной площадке научно-фантастического фильма «Затура: Космическое приключение» в 2005 году. Откровенные кадры со съемочных площадок знаменитых голливудских фильмов Джордж Клуни в комбинезоне смеется на съемочной площадке фильма «О, где же ты, брат?
» в 1999 году. Откровенные кадры со съемочных площадок знаменитых голливудских фильмов Технический персонал поднимает корову во время съемки приключенческой комедии «Крысиные бега» в 2001 году. Откровенные кадры со съемочных площадок знаменитых голливудских фильмов Актер в костюме посещает туалет на съемочной площадке научно-фантастического фильма студии New World Pictures в 1982 году. Откровенные кадры со съемочных площадок знаменитых голливудских фильмов Дрессировщица слонов выполняет не очень гламурную работу — собирает навоз за животным во время съемки фильма «О, где же ты, брат?» в 1998 году. Откровенные кадры со съемочных площадок знаменитых голливудских фильмов Танцовщицы разогреваются во время съемок фильма «Танцуй со мной», 1998 год. Откровенные кадры со съемочных площадок знаменитых голливудских фильмов Дрессированная лошадь на съемках фильма «Удачное наследство», 1988 год. Откровенные кадры со съемочных площадок знаменитых голливудских фильмов Актриса Дебби Ли Кэррингтон на съемках фильма «Стервозные штучки», 2008 год. Откровенные кадры со съемочных площадок знаменитых голливудских фильмов В гримерке на съемках фильма «Люблю голливудский стиль», 2003 год.

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Дэвид Хассельхофф
Джон Янг
джейсон стрик
сондергаард гейл
джон фавро
дебби ли кэррингтон
Шарлиз Терон
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