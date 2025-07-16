Откровенные кадры со съемочных площадок знаменитых голливудских фильмов

Калифорнийский фотограф Джейсон Стрик решил показать интересные моменты, которые остаются за кадром наиболее популярных голливудских фильмов.
Снимки Джейсона Стрика позволяют увидеть сложную работу, необходимую для создания различных иллюзий на большом экране, и даже знакомят нас с незаметными членами съемочной группы, которые трудятся не покладая рук, чтобы сотворить волшебный мир кино.специально обученный человек разглаживает кожу необъятного ожиревшего вампира, а на другой дрессировщица слонов собирает навоз в мешок за своими подопечными. Все эти кадры демонстрируют наименее привлекательную сторону киноиндустрии, которая славится своим блеском и роскошью. Джейсон Стрик увлекся документированием процесса создания кино после того, как его двоюродная бабушка Гейл Сондергаард получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Однако на этом его хобби не завершилось, и он до сих пор комфортно чувствует себя на съемочных площадках голливудских фильмов. Американский актер Дэвид Хассельхофф располагается на треноге во время съемки фильма «Губка Боб Квадратные Штаны» в 2004 году. Американская актриса Шарлиз Терон стоит рядом с гигантской гориллой во время работы над фильмом «Могучий Джо Янг» в 1998 году. Гигантский вампир: специалист по спецэффектам разглаживает «кожу» вампира Перла во время съемок фильма «Блэйд» в 1998 году. Актер Джон Фавро (слева) на съемочной площадке научно-фантастического фильма «Затура: Космическое приключение» в 2005 году. Джордж Клуни в комбинезоне смеется на съемочной площадке фильма «О, где же ты, брат? Технический персонал поднимает корову во время съемки приключенческой комедии «Крысиные бега» в 2001 году. Актер в костюме посещает туалет на съемочной площадке научно-фантастического фильма студии New World Pictures в 1982 году. Дрессировщица слонов выполняет не очень гламурную работу — собирает навоз за животным во время съемки фильма «О, где же ты, брат?» в 1998 году. Танцовщицы разогреваются во время съемок фильма «Танцуй со мной», 1998 год. Дрессированная лошадь на съемках фильма «Удачное наследство», 1988 год. Актриса Дебби Ли Кэррингтон на съемках фильма «Стервозные штучки», 2008 год. В гримерке на съемках фильма «Люблю голливудский стиль», 2003 год.
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Откровенные кадры со съемочных площадок знаменитых голливудских фильмов
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