Футуристические башни с «дышащим» фасадом и воздушным мостом в горной провинции Китая

Футуристические башни с «дышащим» фасадом и воздушным мостом в горной провинции Сычуань (концепт NBD Centre). | Фото: mymodernmet.com.

Обширный участок земли около 120 тыс. кв. метров выделили под строительство нового архитектурного комплекса (концепт NBD Centre). | Фото: aasarchitecture.com.

Дизайнеры QUAD studio вдохновлялись формами и структурой окружающей природы (концепт NBD Centre).

В проекте особое внимание уделено организации и обустройству общественных зон (концепт NBD Centre). | Фото: mymodernmet.com.

Подземное пространство максимально задействуют, освобождая как можно больше наземной территории (концепт NBD Centre). | Фото: aasarchitecture.com.

Вид на многофункциональный комплекс с высоты полета (концепт NBD Centre). | Фото: li-ga2014.livejournal.com.

Одна из общественных площадей предназначена для проведения крупных городских мероприятий, концертов, показов мод и театральных представлений (концепт NBD Centre). | Фото: mymodernmet.com.

Двухслойная облицовка зданий спасет внутреннее пространство от перегрева и холода (концепт NBD Centre). | Фото: © Wai Tang.

Щедрое озеленение, наличие прудов и фонтанов позволит создать оазис свежести и прохлады (концепт NBD Centre).

Элегантные высотки станут главной достопримечательностью всего делового района (концепт NBD Centre). | Фото: mymodernmet.com.

Интегрированная в фасад здания управляемая светодиодная система поможет создавать фантастической красоты световое шоу (концепт NBD Centre).