Футуристические башни с «дышащим» фасадом и воздушным мостом в горной провинции Китая

Перегруженность мегаполисов автомобилями и плотность архитектурной застройки лишает современного человека возможности общения с природой. Чтобы исправить это положение, в горной провинции Сычуань, в одном из крупнейших городов вскоре начнется строительство высотного комплекса, состоящего из 2 извивающихся небоскребов, соединенных между собой общим подиумом, воздушным мостом и подземной транспортной развязкой.
Футуристические башни с «дышащим» фасадом и воздушным мостом в горной провинции Сычуань (концепт NBD Centre). | Фото: mymodernmet.com.
Обширный участок земли около 120 тыс. кв. метров выделили под строительство нового архитектурного комплекса (концепт NBD Centre). | Фото: aasarchitecture.com.
В сентябре прошлого года дизайнерская фирма QUAD studio выиграла один из самых знаковых архитектурных конкурсов на лучший проект многофункционального центра NBD Centre в городе Чэнду (Chengdu), расположенного в китайской провинции Сычуань (Sichuan).
Справка: Под строительство архитектурного объекта был выделен обширный участок расположенный между городским парком Цзяоцзы, Экологическим парком Гуйси и набережной реки Цзиньцзян. Учитывая местоположение, новый комплекс должен был не только обеспечить офисными и торговыми площадями новый деловой район, но и органично вписаться в природный ландшафт. NBD Centre задуман как естественное расширение парковой зоны и создание нового культурного центра Чэнду, отвечающего всем нормам и стандартам низкоэнергетического или низкоуглеродистого проектирования зданий.
В проекте особое внимание уделено организации и обустройству общественных зон (концепт NBD Centre). | Фото: mymodernmet.com.
Проект NBD Centre не является концептом из мира фантастики из далекого будущего, разработчики адаптировали его под потребности конкретного района, который в последние годы начал активно развиваться. Учитывая разрастание города и спальных районов, неудивительно, что автомобили стали главной проблемой сохранности природных ресурсов. Изучая местность, авторы проекта пришли к выводу, что всю транспортную развязку нужно «прятать» под землю, продолжая строительство нескольких веток метро и соединяя их между собой. Это решение привело к разработке инновационного проекта, способствующего интегрированному развитию, ориентированному на транспорт (TOD) и создание дополнительных мест отдыха горожан в природных зонах.
Подземное пространство максимально задействуют, освобождая как можно больше наземной территории (концепт NBD Centre). | Фото: aasarchitecture.com.
«Подземные коммуникации, включая сети подземных дорог и подключение к общественному транспорту, являются попыткой сократить наземное движение и позволяют освободить значительную часть пространства для пешеходов», – объясняет свою позицию команда специалистов QUAD studio, подключившаяся к разработке инженерно-технической части проекта, компанию Dalu Architecture.
Вид на многофункциональный комплекс с высоты полета (концепт NBD Centre). | Фото: li-ga2014.livejournal.com.
Стоит отметить, что партнерское взаимодействие архитекторов и специалистов, представляющих структуры дорожного хозяйства, было возможно лишь потому, что участок под строительство культурного центра и делового района является еще целинным. В противном случае, ведение подземных работ бывает проблематичным, а иногда и невозможным.
Хотя без проблем с выбором месторасположения эффектных небоскребов высотой в 120 метров все же не обошлось. Это связано с тем, что рядом уже построены две высотки, поэтому башни нового комплекса пришлось располагать под таким углом, чтобы не перекрывать вид из окон уже существующих зданий. Также учли и траекторию движения солнца, чтобы новый архитектурный объект смог пройти сертификацию по стандартам LEED и BREEAM, при этом не забыли и об открывающихся видах из окон многофункционального комплекса.
Одна из общественных площадей предназначена для проведения крупных городских мероприятий, концертов, показов мод и театральных представлений (концепт NBD Centre). | Фото: mymodernmet.com.
Двухслойная облицовка зданий спасет внутреннее пространство от перегрева и холода (концепт NBD Centre). | Фото: © Wai Tang.
По сведениям редакции Novate.ru, к проектированию были подключены и консультанты по охране окружающей среды мирового класса из компании Atelier Ten. Они помогли разработать «дышащий» фасад, обеспечивающий максимальную естественную вентиляцию с помощью сбора сточных вод и внедрения многоуровневой системы «зеленой» крыши.
Щедрое озеленение, наличие прудов и фонтанов позволит создать оазис свежести и прохлады (концепт NBD Centre).
Элегантные высотки станут главной достопримечательностью всего делового района (концепт NBD Centre). | Фото: mymodernmet.com.
Но самым эффектным украшением огромного участка площадью 120 тыс. кв. метров все-таки станут сами высотки, футуристические формы которых будут напоминать «мистические горы над культурной долиной». Кстати сказать, парк Цзяоцзы является не только идеальным фоном для нового архитектурного комплекса, его аллеи и зоны отдыха также облагородят, подведут несколько линий подземного транспорта и обустроят станции, чтобы жители всего города могли беспрепятственно и очень быстро добраться сюда.
Интегрированная в фасад здания управляемая светодиодная система поможет создавать фантастической красоты световое шоу (концепт NBD Centre).
Пространственно центр NBD в Чэнду разделен на три отдельные секции: подземная инфраструктура, подиум и небоскребы. Все они соединены участками общественных площадей и зон, начиная с подземных объектов, в которые входят: линии метро, несколько станций и торговые площади. Промежуточным звеном станет масштабное «затонувшее» общественное пространство, которое приведет на первый наземный этаж, откуда уже можно будет попасть в любую другую зону как подиумной части комплекса, так и в небоскребы. В самих башнях планируется обустройство офисов, мультимедийных зон, цифровой художественной галереи и выставочных центров. Общественная зона станет логичным продолжением примыкающих парков, предлагая не только посещение торговых и развлекательных точек, амфитеатра под открытым небом, но и прогулку среди благоухающих мини-садов, оранжерей, искусственных прудов и т. д.
