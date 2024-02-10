Бесценные реликвии, необычные обитатели и хранимые им тайны

Нотр-Дам де Пари: Тайны и легенды собора, его бесценные реликвии и необычные обитатели…
В Париже, на острове Сите, красуется величавый собор Нотр-Дам де Пари. Сложно найти человека, который бы не слышал о нем, а многие специально стремятся в Париж, чтобы взглянуть на него своими глазами. А привлекает он людей не только своей красотой и необычной архитектурой, но также и таинственностью. Немало тайн и легенд , сохранившихся с давних времен, связано с этим собором.
Нотр-Дам де Пари
Говоря о Нотр-Дам де Пари, нельзя не вспомнить эту прекрасную музыку...
Раньше на месте этого собора стоял древнеримский храм бога Юпитера, с распространением христианства его сменила базилика Св. Стефана. Впоследствии на этом же месте были построены еще две церкви, от которых к XII веку почти ничего не осталось. Тогда-то и было решено возвести здесь новый храм, такой, чтобы по красоте и величию ему не было равных.
Строился этот собор без малого два столетия - с 1163 по 1345 год. За это время многое изменилось, конечно же, менялись и архитекторы, хотя известными остались имена лишь двух из них - Жан де Шель и Пьер де Монтрей. Если в начале XII века в архитектуре Франции господствовал основательный и величественный романский стиль, то затем его сменила легкая, взлетающая ввысь готика. И это смешение стилей не только не изуродовало собор, а, наоборот, пошло ему на пользу.
Шли годы, cо временем собор начал потихоньку разрушаться, но никаких восстановительных работ не проводилось. Особенно досталось этой «твердыне мракобесия» во время Великой Французской Революции (1789-1799 гг). Витражи, шпиль на главной башне разрушили, колокола переплавили на пушки… У статуй иудейских царей, ошибочно приняв их за ненавистных королей, снесли головы. Собирались полностью уничтожить и собор, но, к счастью, не хватило взрывчатки. Тем не менее, Робеспьер объявил парижанам, что собор будет снесен. Или же для сохранения святыни горожане должны сделать солидные пожертвования на нужды революции. Жители согласились, и собор был спасен.
Но с восстановлением разрушенного собора долгое время затягивали, и он продолжал разрушаться. Лишь в 1831 году, когда вышел из печати роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», читательский интерес возродил и интерес к собору.
Кадры из фильма «Собор Парижской Богоматери», Джина Лоллобриджида – Эсмеральда, Энтони Куинн - Квазимодо
Было решено начать масштабные работы по восстановлению национального достояния. Руководить работами поручили архитектору Виолле-ле-Дюку, и он справился с задачей блестяще. Реставрация собора, после которой он и приобрел знакомый всем нам облик, продлилась двадцать лет.
Нотр-Дам де Пари в конце 19 века
На западном фасаде собора, считающимся главным, имеются три входных портала: Страшного суда, Мадонны с младенцем и святой Анны.
Нотр-Дам де Пари, западный фасад
Портал «Страшный суд»
Над ними находится Галерея царей.
Галерея царей
Считается, что здесь изображены правители Древней Иудеи, хотя по этому поводу до сих пор остаются вопросы.
Галерея царей
Статуй царей в галерее - 28, а между тем иудейских царей насчитывается лишь 18. Откуда же взялось число 28 и что оно означает?
Украшением трех фасадов – главного и боковых - служат великолепные витражи - окна-розы.
Полюбоваться прекрасными витражами можно и внутри собора.
Алтарь собора
Входные ворота Нотр-Дама
Сохранилась удивительная легенда...
За работу по отделке главных входных дверей собора взялся талантливый кузнец Бискорне. Когда к нему пришли, чтобы узнать, как идет работа, кузнеца нашли лежащим без сознания. Но, тем не менее, ворота невероятной красоты с причудливым витым ажурным узором, были готовы. Но было совершенно непонятно, как он смог сотворить такое чудо. Пришедший в себя мастер был мрачным и неразговорчивым, никому ничего объяснять не стал. Когда ворота с замками установили на место, оказалось, что их невозможно открыть. И лишь окропив замки святой водой, служители смогли войти в храм. С гениальным мастером, столь искусно выполнившим свою работу, тоже случилось неладное – сначала он лишился дара речи, а затем и вовсе умер, унеся с собой секрет. До сих пор так и остается непонятным, как с весьма ограниченными возможностями, доступными в то время, можно было создать такой шедевр.
Колокола Нотр-Дама
Колокол Эммануэль, вес 13 тонн
Колокола, установленные на башнях собора, имеют не только разный вес и голос, у каждого из них есть свое имя. Самый большой колокол по имени Эммануэль весит целых тринадцать тонн, и раскачать его совсем не просто. По этой причине услышать его звон можно лишь в дни больших торжеств. Все остальные колокола звонят дважды в день – утром и вечером.
Многие считают, что горбун Квазимодо, звонарь собора Нотр-Дам, выдуман писателем. Однако, есть повод усомниться в этом.
В мемуарах одного из скульпторов, участвовавших в реставрации собора, написано, что ему доводилось встречать в соборе горбуна, который прятался от людей. Возможно, он попался на глаза и Виктору Гюго, который неоднократно бывал в соборе, собирая материал для романа.
Реставраторы проделали огромную работу, восстанавливая собор. Вместе с тем, Виолле-ле-Дюк посчитал возможным дополнить облик собора целым рядом новых элементов, которых изначально не было.
Апостолы
Работая над восстановлением скульптур апостолов у основания шпиля, архитектор заменил одну из них (апостола Фомы) на скульптуру, изображающую его самого.
Виолле-ле-Дюк в виде апостола на крыше Собора Парижской Богоматери
И расположил ее иначе. Взгляды всех апостолов, как и положено, устремлены на город, только Фома повернулся в другую сторону и любуется своим творением. Этот апостол был выбран архитектором не случайно – Фома занимался строительством и знал плотницкое дело.
Горгульи и химеры
Cтоя возле собора и подняв голову кверху, можно разглядеть множество самых разных каменных чудовищ, торчащих из стен. Называются они горгульями и имеют вполне практическое предназначение - завершают снаружи желоба для стока воды.
Потоки воды из пасти горгулий извергаются далеко от стен собора. Это предохраняет стены и фундамент от излишнего увлажнения и разрушения.
Но почему именно эти довольно странные и неприятные существа «поселились» на стенах христианского собора? Дело в том, что раньше люди верили - отпугивать нечисть надо чем-то ей подобным.
Если горгульи существовали на стенах собора изначально, то другие, не менее странные существа, «поселились» у основания соборных башен по задумке Виолле-ле-Дюка уже позже. И называются эти гротескные, уродливые существа химерами. Эскизы химер рисовал сам Виолле-ле-Дюк. В отличие от горгулий, никакого практического предназначения у химер нет, они выполняют чисто декоративную функцию. Химеры очень органично вписались в архитектуру собора, да и c горгульями они сосуществуют прекрасно. Считается, что химеры наряду с горгульями тоже являются хранителями собора. Особой любовью пользуются химеры у туристов.
Химеры Нотр-Дама. Фото 1865 года
Самая известная химера называется Стрикс ( «ночная птица»). По преданию, эта полуженщина-полуптица по ночам летает в поисках младенцев, чьей кровью она и питается.
Химера Стрикс
Собор был местом, где собирались не только праведные католики, но также алхимики и прочие маги. Не зря в галерее химер можно отыскать и статую Алхимика. Некоторые верят, что в стенах этого собора все-таки был открыт секрет философского камня, и он зашифрован в каменных узорах собора.
Алхимик
Пчелиные ульи Нотр-Дама
Еще одни необычные обитатели, помимо горгулий и химер, с недавних пор завелись в соборе – пять лет назад здесь стали разводить пчел, поддержав тем самым идею городского пчеловодства. С некоторых пор это стало очень модным в Париже, возможно, в связи с информацией о резком снижении численности пчел.
Сокровищница собора
С 1239 года здесь на постоянном хранении находится одна из величайших христианских реликвий - Терновый венец Иисуса Христа.
Этот венец проделал долгий путь из Иерусалима через Константинополь, прежде, чем оказался здесь.
Также в соборе хранится гвоздь, которым Иисуса Христа прибивали к кресту, и часть этого креста.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии