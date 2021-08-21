9 реальных историй, которые произошли во время съемок культовых фильмов

Интересные факты о кино
Когда мы смотрим увлекательный фильм на экране, редко думаем о том, что за кадром в каждой снятой истории остаются десятки интереснейших эпизодов. Анекдоты из жизни и нелепые казусы остаются в копилке воспоминаний актеров. Кто-то пишет об этом в мемуарах, кто-то откровенничает в интервью… В этом обзоре собрано 10 забавных историй, произошедших во время съемок культовых фильмов.
1. «Темный рыцарь»
Кадр из фильма «Темный рыцарь»
Готовясь к роли Джокера, Хит Леджер провел взаперти в номере отеля 6 недель. Это время нужно было ему, чтобы лучше понять психологию своего героя, а также продумать каждую черту, движения и знаменитый садистский смех, который стал визитной карточкой персонажа.
2. «Я – легенда»
Кадр из фильма «Я – легенда».
За время съемок фильма Уилл Смит очень подружился со своей напарницей – овчаркой Эбби. Когда совместная работа была окончена, актер даже попытался уговорить тренера отдать ему Эбби, но это оказалось невозможно.
3. «Вселенная Стивена Хокинга»
Кадр из фильма «Вселенная Стивена Хокинга»
Когда Стивен Хокинг смотрел фильм о самом себе, он признался, что в некоторых эпизодах даже забывал, что перед ним актер. Ему казалось, что он видел самого себя и восхищался тем, насколько точно воссоздан образ на экране. Интересно, что в фильме можно увидеть подлинный Орден Кавалеров Почета, Стивен передавал награду для съемок. Также в качестве дополнительного реквизита он отсылал тезисы, подписанные своей рукой.
4. «Человек из стали»
Кадр из фильма «Человек из стали».
Чтобы прийти в нужную физическую форму для съемок в фильме «Человек из стали», Генри Кавелл отказался принимать стероиды, также он был против того, чтобы «дорисовывать» ему мускулы в тех сценах, когда он оказывался в кадре без костюма. Актер аргументировал это тем, что будет нечестно идти на такие хитрости, играя Супермена. Поэтому он посвятил все свое время и силы естественной работе над своим телом.
5. «Марсианин»
Кадр из фильма «Марсианин».
Мэтт Дэймон признался, что эпизод, в котором главный герой расчувствовался, услышав голос командира Льюиса, был естественным. К тому моменту, когда его снимали, другие актеры уже завершили свою работу и покинули площадку. У Мэтта в скафандре звучала запись голосов других актеров, он размышлял о судьбе своего персонажа и ужаснулся тому, что тот (по сценарию) проводит два года на безлюдной планете. Эмоции захлестнули Мэтта, и он прослезился. Режиссер был поражен внутренней борьбой и снял этот эпизод, позже он вошел в картину.
6. «Армагеддон»
Кадр из фильма «Армагеддон».
Фильм «Армагеддон» засматривают до дыр не только обычные зрители, но и студенты NASA. А все потому, что, проходя обучение, они сдают один из тестов по этому фильму – считают количество фактических ошибок, которые допустили спасатели. Пока удалось заметить 168 неправильных действий.
7. «Золотой век»
Кадр из фильма «Золотой век».
Не все сцены в фильмах полностью постановочные. Например, в «Золотом веке» есть эпизод приезда королевы Елизаветы в Кафедральный собор св. Павла, который по сюжету должен находиться на реконструкции. Удивительное совпадение: во время съемок в здании действительно проходили ремонтные работы. Чтобы все выглядело естественно, директор картины Shekhar Kapur распорядился одеть всех рабочих в костюмы и выдать им инструменты, стилизованные под нужную эпоху. В кадре рабочие по-настоящему обрабатывают камень, и это – не актеры, а подрядчики.
8. «Крестный отец»
Кадр из фильма «Крестный отец».
Начальный эпизод фильма «Крестный отец», в котором Марлон Брандо появляется в кадре с кошкой на руках, родился случайно. Режиссер нашел животное в одном из съемочных павильонов. Как только кошка оказалась на руках у Брандо, тут же успокоилась и стала громко мурлыкать. Это мурлыканье даже заглушило речь актера, и эпизод пришлось переснимать.
9. «Титаник»
Кадр из фильма «Титаник».
Хронометраж фильма «Титаник» символичен. Продолжительность картины – 2 часа 40 минут (не считая «современных» эпизодов, завязки и развязки), ровно столько времени зрители наблюдают за тем, как разворачиваются события на корабле. В реальности именно такое время понадобилось, чтобы гигантское судно ушло под воду. Кроме того, столкновение с айсбергом случилось за 37 секунд, столько же на эту сцену отведено времени и в фильме.
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