Почему жемчуг могли носить только девственницы, или 8 фактов о драгоценном минерале

В древние времена считалось, что жемчуг появляется в тот момент, когда устрицы на рассвете поднимаются со дна моря и открывают раковины, чтобы собрать в них капельки росы. Эти капли впоследствии и превращались в жемчужины. Увы, это всего лишь легенда. Мы же расскажем несколько интересных фактов о жемчуге, о которых вы даже не подозревали.
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что жемчуг в моде при любой погоде. Украшения из этого драгоценного минерала подходят к любому наряду: наденете ожерелье в комплекте с черным платьем-футляром – получится классический look в стиле Одри Хепберн, дополните серьгами элегантную блузу – и вот уже готов образ современной бизнес-леди. Однако это далеко не все, что нужно знать о жемчуге.
Факт 1: Впервые жемчуг начали использовать в древних цивилизациях
Жемчужные серьги из Древнего Рима. / Фото: Tr.pinterest.com
Впервые в качестве украшения жемчуг стали использовать в китайской, греческой, римской, ассирийской цивилизации. А вот египтяне обходили его стороной – они славились изготовлением колье, браслетов, колец из других драгоценных материалов. Сейчас археологи постоянно находят новые жемчужные украшения и после исследований оказывается, что одно старее другого. Так, например, в Катаре (государство на Ближнем Востоке) хранятся изделия возраст которых составляет примерно 5000 лет. А в одном из японских музеев есть украшение из жемчуга, которое нашли 10000 лет назад.
Исторической родиной жемчуга считается Персидский залив. Однако залежи минерала есть и в Венесуэле. Впервые об этом узнал Христофор Колумб во время своего путешествия.
Факт 2: Раньше жемчуг можно было носить только девственницам
Елизавета Тюдор в платье, расшитом жемчугом. / Фото: Cz.pinterest.com
Древние ювелиры считали жемчуг символом чистоты и невинности, а потому часто ассоциировали его с образом Девы Марии. По этой причине большинство российских икон с изображением Богородицы украшают жемчугом, и именно поэтому украшения из данного минерала невесты часто надевают на свадьбу.
Платья, расшитые жемчугом, на протяжении всей своей жизни носила британская королева Елизавета I. Это право она получила благодаря тому, что никогда не была замужем.
В древности существовало поверье, что Бог посылал жемчуг в качестве знака. Те люди, которые его находили, считались добрыми, хорошими, честными и достойными.
Факт 3: Срастание двух и более жемчужин – очень редкое явление
Большой Южный Крест
До XIX века считалось, что в природе существуют только одинарные жемчужины, которые не могут «объединяться» между собой. Однако в 1874 году это мнение было опровергнуто. Виной тому стала удивительная находка у австралийских берегов – 9 жемчужин, которые срослись между собой в форме креста. Впоследствии это чудо природы назвали «Большой Южный Крест», однако споры относительно его происхождения не утихают до сих пор. Многие думают, что грандиозное природное явление на самом деле – обман чистой воды, так как жемчужины в виде креста изготовил человек. Эта гипотеза не была подтверждена фактами, благодаря чему «Большой Южный Крест» удостаивался множества медалей и наград на знаменитых мировых выставках, а затем отправился на хранение в Ватикан.
Факт 4: Цена жемчужины зависит от владельца
Элизабет Тейлор и Коко Шанель
Чтобы определить ценность жемчуга, необходимо учитывать несколько факторов:
• Во-первых, цвет – он должен быть идеально чистым без каких-либо вкраплений.
• Во-вторых, форма и симметрия – самой редкой, а, значит, и самой ценной считается идеально круглая жемчужина. Также не последнее место занимает жемчуг в форме капли.
• В-третьих, способность к отражению – качественный жемчуг должен прекрасно отражать свет. Как известно, бриллианты сияют лишь после того, как им придали огранку и отполировали. А вот жемчуг не нуждается в предварительных работах.
• В-четвертых, принадлежность знаменитой персоне – первой на ум приходит Коко Шанель. Модельер презрительно относилась к драгоценностям, считая их скучными, зато жемчуг обожала, и говорила, что он всегда прав. Жемчужная нить, принадлежавшая Шанель, сейчас стоит около 400 тысяч долларов. Еще одно знаменитое украшение принадлежало в ХХ веке Элизабет Тейлор – жемчужина Перегрина, весом в 56 карат. После смерти актрисы, украшение купили на аукционе за 11,8 миллиона долларов.
Это интересно: Пьер Картье купил роскошный дом на Пятой авеню за 100 долларов и нитку жемчуга. На тот момент цена украшения составляла один миллион долларов (примерно 25 000 000 $ в наши дни).
Факт 5: Жемчуг – единственный драгоценный камень, который извлекают из живых организмов
Жемчужины образовываются в раковинах моллюсков. / Фото: Zen.yandex.ru
Жемчуг является плодом жизнедеятельности живых существ. Его образование – это защитная реакция моллюска на инородное тело, которое попало в мантию. Несмотря на то, что по классификации жемчуг является драгоценным камнем, он значительно отличается от других экземпляров, которые образуются в земной коре, когда магма остывает под давлением.
Факт 6: Одно из самых дорогих жемчужных украшений стоило 7 миллионов долларов
Жемчужное ожерелье Baroda с бриллиантовой застежкой от Картье. / Фото: Jewellerymag.ru
В 2007 году на аукционе Christie’s за 7 миллионов долларов было продано ожерелье Baroda, состоящее из нескольких нитей и 68 натуральных жемчужин, диаметром от 10 до 16 мм. Их нашли в водах Тихого океана. Последним владельцем жемчужного изделия Гаеквад Пратап Сингх. По слухам, его жена посчитала, что украшение из семи нитей носить неудобно, и переделала его в две нити. Что касается бриллиантовой застежки весом 8,57 карата, то ее автором стал французский дом Cartier. Примечательным является тот факт, что имя покупателя ожерелья до сих пор хранится в тайне.
Факт 7: В Древнем Китае собирали жемчужную дань
Китайский император Юй ввел жемчужную дань. / Фото: Harvardmagazine.com
В Древнем Китае считалось, что жемчуг упал с небес (и, судя по всему, попал прямо в руки правителей и их приближенных). Это был не только символ мудрости, но также один из самых любимых камней императоров. Существует мнение, что название минерала происходит от китайского «чжень-гжу».
В Китае жемчуг всегда был атрибутом власти и высокого положения. Жемчужина, прикрепленная к головному убору, символизировала высокое положение ее владельца. А китайский император Юй считал драгоценный материал самым ценным подношением, из-за чего ввел в государстве жемчужную дань. Минерал даже успел побывать в роли валюты: в Древнем Китае им принято было оплачивать самые дорогие и крупные приобретения.
Факт 8: Если жемчужина высохнет – она испортится
Жемчужные украшения нужно промывать в мыльном растворе. / Фото: Yargeo.com
Несмотря на то, что жемчужина сама по себе очень крепкая, она может испортиться, если за ней неправильно ухаживать или не соблюдать условия хранения. Дело в том, что в состав жемчуга входит вода (всего 5%, но все же), и если владелец не будет следить за тем, чтобы украшение находилось во влажной среде, со временем оно утратит свою красоту и ценность. Идеальное место хранения для жемчужных украшений – ванная комната.
Впрочем, не весь жемчуг плохо переносит сухость. Во время экспедиций в пустыню археологи находили экземпляры, возраст которых составлял тысячи лет, но при этом они выглядели просто изумительно. Досконально неизвестно, с чем это связано.
