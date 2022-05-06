10 самых странных законов Древнего Рима, о которых вам будет любопытно узнать

Римское право стало основной современной юриспруденции. Его обязаны знать все: юристы, адвокаты, прокуроры, судьи, все, кто имеют дело с законами.







Впрочем, в самом Древнем Риме существовали такие законы, которые сейчас кажутся не просто дикостью, а настоящим варварством. Называем десяток примеров.



Запрещалось носить пурпур

Запрещалось закатывать большой пир

Запрещалось плакать на похоронах

Отец мог легально убить любовника своей дочери

Убийцу родителей надлежало утопить в кожаном мешке с животными

Проститутки обязаны были красить волосы в светлый или рыжий цвет

Чтобы совершить самоубийство, нужно было получить разрешение сената

Отец мог трижды продать своих детей в рабство

Женщина могла уйти из дома на три дня, чтобы продлить «испытательный срок» перед браком

Отец семейства мог законно убить всю свою семью