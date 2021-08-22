Как сварить пельмени, чтобы они не разорвались или не слиплись в ком, и подать с бульоном

Пельмени – это не только еда холостяков. При желании из обычных полуфабрикатов можно приготовить вкусное и сытное блюдо, которым будет не стыдно и гостей угостить. Пошаговая инструкция, как варить пельмени, чтобы они не разваливались и не прилипали ко дну кастрюли, - в этой статье. А еще совет, как эффектно подать к обеду пельмени с бульоном.
Какие пельмени выбрать – домашние или магазинные – личное дело каждого. Кто-то не прочь вначале потратить время на лепку, но зато насладиться мясным вкусом, а кто-то, напротив, не столь привередлив и согласен на вариант «на скорую руку».
Домашние пельмени. |Фото: aif.ru
Первое правило при варке пельменей – забрасывать их в воду нужно замороженными (исключение лишь в том случае, если вы их только налепили). Хранить полуфабрикаты нужно в морозильной камере, на столе забывать их не стоит, так как это чревато слипанием нескольких пельмешек в бесформенную массу.
Варить пельмени нужно, не размораживая. |Фото: zhitlegko.org
Для варки пельменей нужна большая кастрюля. Воды берите из расчета примерно 1 литр на 10 штук среднего размера. Так им точно не будет тесно. Вскипятите вначале воду на огне, посолите и обязательно добавьте специи – черный перец горошком и лавровый лист. Именно этот секрет знают многие хозяйки. Тогда приготовленное блюдо получается очень ароматным.
Для аромата добавляйте специи в воду, в которой варятся пельмени. |Фото: kakimenno.ru
Когда вода закипела, загружайте замороженные пельмени в нее. Аккуратно помешивая их, чтобы они не прилипли ко дну, ждите, когда вода повторно закипит. В этот момент нужно убавить огонь наполовину и варить всплывшие на поверхность воды пельмени до готовности. Если начинка из куриного фарша, достаточно примерно 7-8 минут, если из свиного или говяжьего – 10-15 минут. Тесто готовых пельменей должно быть прозрачным.
В закипевшей воде варите пельмени 10-15 минут. |Фото: vinograd-cafe.ru
Вынимайте пельмешки шумовкой, чтобы вода стекала. Подавайте к столу со сливочным маслом, черным молотым перцем, сметаной, кетчупом, сырным соусом или любой другой заправкой. Можете добавить мелко порезанную зелень – укроп и петрушку.
Подавайте пельмени на стол с соусом и зеленью. |Фото: povar.ru
Если хотите подать пельмени с бульоном, то способ их приготовления будет незначительно отличаться.
Пельмени с бульоном. |Фото: receptveka.ru
Для варки нужно вначале подготовить правильно воду. На дно кастрюли положить целую луковицу, надрезанную накрест. При закипании добавить в воду специи и корень петрушки (если есть), засыпать замороженные пельмени, аккуратно перемешать. Теперь в кастрюлю добавляем пару ложек оливкового масла, в таком бульоне будут вариться полуфабрикаты.
Варить пельмени в бульоне нужно 10-15 минут, затем вытащить их шумовкой, выловить из кастрюли луковицу и корень петрушки. Выкладывайте пельмешки порционно в глубокие пиалы, заливайте получившимся бульоном, посыпайте зеленью. Приятного аппетита!
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