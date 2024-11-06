7 потрясающих домов, которым не страшна самая страшная стихия

Самые надёжные в мире дома.
Сегодня учёные уверены, что одной из причин стихийных бедствий, которые происходят в различных регионах нашей планеты, являются изменения климата. Именно по этой причине, когда речь заходит об архитектуре, то особое внимание уделяется устойчивости и прочности зданий. В нашем обзоре «семёрка» восхитительных архитектурных решений, невероятно устойчивых к любым проявлениям стихии – от ураганов до землетрясений и цунами.
1. Неразрушаемый пляжный дом архитектурного бюро Aamodt/Plumb Architects
Неразрушаемый бетонный пляжный дом архитектурного бюро Aamodt/Plumb Architects
Любители пляжного отдыха ищут места, где солнце, море и песок дополняют друг друга и создают особую атмосферу, но эта атмосфера сурова по отношению к пляжным строениям – домики и бунгало быстро разрушаются от просоленного воздуха. Хэмптонские пляжные домики созданы для того, чтобы предоставлять возможность спокойного отдыха, несмотря на ураганы и солевую коррозию.
Архитекторы сделали дом бетонным, потому что именно этот материал позволяет сделать одновременно прочные и элегантные строения. Дом украшен резными цветами из металла. Как знак уважения к окружающей природе для бетонной смеси был использован местный песок. В таком доме можно наслаждаться видами океана, не опасаясь последствий природных катаклизмов.
2. Устойчивые к метелям российские лыжные домики
Устойчивые к метелям российские лыжные домики.
Российская компания SkyDome разработала устойчивые и прочные дома-купола, выдерживающие нагрузку до 700 кг снега на квадратный метр. Эти купола, называемые домами будущего, предназначены для комфортабельного и безопасного отдыха людей, которые сражаются с экстремальной зимней погодой.
Округлые формы лучше сохраняют тепло, поэтому жителям не приходится оплачивать огромные счета за электричество, это еще одно преимущество для тех, кто живет в северных широтах. SkyDome строит свои дома с использованием натуральных материалов, таких как сосновая древесина, морские водоросли, лен, и пробка.
3. Цунами-хаусы студии Designs Northwest Architects
Цунами-хаусы студии Designs Northwest Architects
Цунами – частое явление для прибрежных регионов и одно семейство в штате Вашингтон изъявило желание быть готовыми к приходу высокой волны. Студия Designs Northwest Architects разработала для них Цунами-хаус, в котором предусмотрено несколько уровней безопасности. Во-первых, они подняли основные жилые помещения на девять футов над уровнем земли. Фундамент был устроен так, чтобы противостоять высоким и быстрым волнам. Прочные материалы, такие как сталь и бетон, укрепили внешние стены дома. Изнутри основательность и устойчивость дома подчеркивает отделка из красного кедра. Такие дома могут выдержать ураган до 167 километров/час.
4. Огнеупорные и водонепроницаемые Orange Tiny Houses
Огнеупорные и водонепроницаемые Orange Tiny Houses.
Эти оранжевые крошечные домики студии Vagavond выстоят против огня, воды и суровых погодных условий. При их постройке не использовались вредные строительные материалы. Дома очень прочные и устойчивые. Нетоксичная фанера, рифленая крыша, натуральная шерсть для изоляции, облицовка из анодированного алюминия – все это обеспечивает тепло зимой и прохладу летом.
Оранжевый цвет древесина приобретает после обработки японским методом Yakisugi, делающим ее огнеупорной и долговечной. Кроме того, Orange Tiny Houses могут комплектоваться солнечными батареями и отапливаться дровяными печами, и тогда они могут существовать автономно от электрических и тепловых сетей.
5. Земляные жилища от Cal-Earth
Земляные жилища от Cal-Earth
Иранский архитектор Надер Халили оставил строительство многоэтажных зданий и создал новую концепцию «архитектура земли». В основе его строений мешки с песком, колючей проволокой и землей. Из них складываются куполообразные формы. Потом эти формы обмазываются глиной изнутри и снаружи и получаются строения, напоминающие жилища на планете Татуин в сериале Звездные Войны. Благодаря своей форме они выдерживают сильные ветра и песчаные бури.
Архитектор предлагает строить такие дома вместо разваливающихся лачуг трущоб, решать проблемы беженцев, но любого, кто заинтересован в прочном недорогом жилье, научат их строить в организации Cal-Earth, основанной Халили в Калифорнии.
6. Круглый Deltec Home с противосейсмической защитой
Круглый Deltec Home с противосейсмической защитой
Округлая форма делает Deltec Home устойчивым к землетрясениям. В течение 50 лет работы компании ни одно их здание не пострадало из-за стихии. Для каждого владельца создается индивидуальный проект, соответствующий нуждам семьи. Дома могут быть оборудованы солнечными батареями и тогда они не требуют подключения к электросети. Кроме того, что дома позволяют экономить на электроэнергии, они не дороги сами по себе, средняя цена дома площадью 310 квадратных метров – $ 202222. Каждый из таких домов - сочетание эффективного использования энергии и устойчивости к воздействию стихии.
Принцип снижения вреда природе действует не только для изделий компании, сам завод работает только на возобновляемых источниках энергии.
7. Стильный противоураганный дом от компании Architects’ Creative
Стильный противоураганный дом от компании Architects’ Creative
Architects’ Creative в Новой Зеландии разработала великолепный современный дом для семьи, потерявшей свой прежний дом в результате землетрясения. Фундамент нового здания состоит из стали и бетона. Дом, названный Офир, был построен из кедра, стянутого каркасом из черного цинка. Открытая стальная рама крепит дом к холму. Окна от пола до потолка наполняют комнаты естественным светом. Стильная мебель цвета древесного угля завершает обстановку.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии