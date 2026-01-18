Семь привычек людей, переживших лихие девяностые

Поведение человека, который вырос или был молод в лихие девяностые, можно почти гарантировано предугадать. Все дело в том, что у таких людей сформировался ряд привычек и представлений о жизни, которые не вывести каленым железом. Скорее всего, эти особенности найдете в себе и вы… Или нет?







Мы умеем себя защищать.

Это очень большое благо. Те, кто вырос и жил в 90-е, никогда не будут овцами. У нас даже в страшном сне нельзя представить такую ситуацию, как в Кельне. Наши мужики не тряпки. Они, может быть, часто лентяи. И не всегда умеют зарабатывать. Но они никогда не бросят своих женщин на съедение обнаглевшим тварям. За каждого мужчину, чья юность прошла в это непростое время, я давала бы двух молодых.Мы не доверяем системе. Это одна из самых заметных побочек 90-х, которые я встречала. Наши люди изначально смотрят на любую инициативу государства с подозрением. Особенно если речь идет о чем-то серьезном, типа пенсионной реформы. Добровольно наш человек не отдаст своим деньги на хранение государству практически никогда. Он скорее переведет их в валюту или вывезет заграницу при первой возможности. Пожалуй, понадобятся годы, чтобы что-то изменилось.Мы не умеем копить деньги. По той же причине, о которой я писала выше, многие люди моего поколения не умеют копить деньги. Я, например, не умею от слова совсем. Ну, а как их копить, если в детстве они горели, утекали между пальцами. Я помню, как мы с мамой бодро шли к ларьку, покупать мне сникерс . Рассчитавшись с продавцом и протянув мне шоколадку, мама вздохнула.— А ведь это та тысяча, которая откладывалась на твое 18-летие! — сказала она. С тех пор я причисляю себя к той породе людей, которым деньги «руки жгут».Мы боимся жаловаться. Мы выросли в то время, когда милиции действительно не стоило доверять. Доверять в принципе никому не следовало. Нас окружали бандиты, преступные схемы, коррупция и беспредел. С тех пор наш человек очень опасается жаловаться. Вдруг все вокруг повязаны? Так и ходит часто человек, обиженный и напуганный. А в опросах рапортует — все довольны!Мы очень не любим ограничения. Привыкнув к безграничной свободе и вседозволенности, нашим людям довольно сложно принять мир, в котором существуют ограничения. Некоторые до сих пор считают, что интернет это глобальная помойка, которая существует для выплеска агрессии, что за контент не надо платить, а банановую кожуру можно выбросить прямо на улице. Особенно если никто не видит. Ничего, мы еще вырастем!Наши женщины — самые сексапильные. В конце 90-х, начале 2000-х это принимало карикатурные формы. В любом городе можно было отличить соотечественниц по самым коротким юбкам. Сейчас остепенились немного. Но тенденция остается. Наши женщины любят платья и юбки, каблуки и украшения. Женщины 90-х по-прежнему несут в себе дух раскрепощения и свободы. И что-то в этом есть…А самая главная наша черта знаете, какая?Мы не боимся трудностей. Потому, что какими бы кризисами не грозила нам текущая ситуация, мы знаем — так, как было тогда, уже не будет. Те, кто выжил в то лихое и бесшабашное время , выживут и теперь. Мы — люди, закаленные огнем. А это значит, что мы — люди повышенной прочности.