Любящий отец всю жизнь скрывал от дочерей свою профессию

История мужчины, который сделал все, чтобы его дети учились в школе.
Говорят, дети должны быть лучше своих родителей, оттого многие взрослые мечтают отдать свое чадо в университет, куда сами не поступили в молодости, или растят из него непременно дантиста-юриста-экономиста, воплощая свои нереализованные желания. История мужчины по имени Идрис - другая. Своим детям он дал возможность учиться в школе, несмотря на то, что у самого нет образования. Его дочери были шокированы, когда узнали, на что пришлось пойти их отцу, чтобы заработать для них такую путевку в жизнь…
Портрет Идриса. Фото: hefty.co
История Идриса облетела Интернет после того, как его портрет был опубликован фотожурналистом GMB Akash. Журналист описал историю жизни Идриса, поскольку сам мужчина не умеет писать, однако его пример достоин уважения и похвалы.
В доверительной беседе Идрис рассказал фотожурналисту о том, что всегда скрывал от своих детей, кем же работает на самом деле, поскольку не хотел, чтобы они его стыдились. Когда однажды его младшая дочь задала вопрос о том, кем же он работает на самом деле, Идрис уклончиво ответил, что он разнорабочий. Чтобы девочки ничего не прознали о том, кто же он на самом деле, Идрис каждый вечер после работы шел в общественный туалет, тщательно отмывал руки и ноги, а только после этого возвращался домой.
Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок ходил в школу. Фото: soycarmin.com
Мечта, которую на протяжении многих лет лелеял Идрис, - отдать дочерей в школу. Ему всегда хотелось, чтобы его дочери могли держаться перед другими людьми с достоинством, сам же он никогда не сидел за партой.
Идрис признался: «Я не хотел, чтобы на моих девочек смотрели свысока, так, как все смотрят на меня. Люди всегда унижали меня. Именно поэтому я готов был потратить каждый заработанный пенни на образование для своих дочерей. Я никогда не покупал для себя новой одежды, а откладывал деньги им на книги».
Много лет Идрис боялся признаться дочерям, что работает дворником. Фото: soycarmin.com
Идрис работал дворником, в этом он не мог признаться дочерям на протяжении многих лет. Накануне начала учебного года, когда нужно было внести плату за семестр, Идрис не смог выйти на работу по состоянию здоровья. Он сидел рядом с мусорным баком, едва сдерживая слезы, поскольку понимал, что не справился с заданием, не достиг поставленной цели, не заработал достаточно.
Минуты отчаяния. Фото: 365DevotiontoChrist.com
Этот день показался Идрису вечностью, его коллеги проходили мимо, отводя взгляд. Однако все изменилось вечером: после смены все дворники подошли к нему и протянули все, что заработали за день. Один из них пояснил, что считает, будто все в коллективе родные, как братья, а это значит, что они могут помочь девочке поступить в школу. Идрис был тронут до глубины души тем, что они согласились голодать в этот день, отработав смену, чтобы помочь ему.
В тот день Идрис вернулся домой, не умываясь. Он был готов предстать перед своими дочерьми в том виде, в каком он был на улице, и признаться, что работает простым дворником. С того дня прошло уже много лет, девочка уже заканчивает университет, остальные три дочери тоже получили образование. Девочки больше не разрешают своему отцу работать, они сами стали подрабатывать репетиторами. Девчушки до сих пор не могут забыть того, что сделала для них бригада дворников, они часто приходят к ним в гости, угощая горячим обедом.
Мечта сбылась. Фото: blackyouthproject.com
На вопрос, почему они это делают, дочери отвечают просто: «Если все эти работяги готовы были прожить день без еды, чтобы помочь нам начать новую жизнь, то пусть теперь молятся, чтобы мы всегда имели возможность кормить их каждый день». Идрис абсолютно счастлив от того, какими чуткими и мудрыми выросли его дочери. И никогда больше не называет он себя бедняком, ведь его богатство совсем иного толка.
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