Любящий отец всю жизнь скрывал от дочерей свою профессию

История мужчины, который сделал все, чтобы его дети учились в школе.

Портрет Идриса. Фото: hefty.co

Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок ходил в школу. Фото: soycarmin.com

Много лет Идрис боялся признаться дочерям, что работает дворником. Фото: soycarmin.com

Минуты отчаяния. Фото: 365DevotiontoChrist.com

Мечта сбылась. Фото: blackyouthproject.com