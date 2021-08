Самые удивительные сады мира

Что мы можем вспомнить из величайших садов на нашей планете? Разве что одно из семи чудес света – висячие сады Семирамиды. Нужно восполнить этот пробел и узнать о живых диковинках побольше.







Самые необычные сады мира содержат живые инсталляции, дополняющие концепт территории и дарящие незабываемые впечатления своим посетителям. Например, The Garden of Cosmic Speculation, Scotland. Он оформлен с применением футуристических сюжетов, и не напрасно носит название сада космических спекуляций. Сад является частью поместья ландшафтного архитектора Чарльза Дженкса, и служит отличной рекламой, продвигающей талант своего владельца.











Следующее чудо — The Overhanging Gardens of Marqueyssac, France. Это висячие сады Маркейссака, что окружают старинный замок в местности Дордонь. Здесь каждое растение оформлено в виде скульптуры, а их альянс соединен в огромный зеленый лабиринт.











В Сингапуре практически каждому будет предложен для экскурсии Gardens by the Bay. Это дизайнерский лес, сочетающий в себе уникальные природные явления и технологические процессы, придающие растениям замысловатые формы и подсветку. Железные и бетонные опоры, которые выглядят как вековые деревья — это каркасы для вьющихся растений, папоротников и эпифитов.

Итальянский Gardens on Isola Bella находится на острове одного из самых живописных озер, и содержит по центру роскошный дворец, заплетенный множеством видом вьющихся растений. Верхушку плавающей «пирамиды» украшает единорог — символ семьи создателя этого чуда, а по всей территории острова живут экзотические животные.Следующим необычным местом для туриста выступает Sculpture Garden by Bruno Torfs из Австралии. Его изюминка состоит в расположении по всей территории дендропарка множества скульптур, исполненных в стилистике языческой мифологии. Лесные феи и нимфы, дремучие лешие и гоблины, эльфы и множество других надуманных персонажей разного размера, расположились здесь среди редких видов папоротников и мхов. Это очень интересная страна со своим особым менталитетом, в которой можно недорого и безопасно отдохнуть.