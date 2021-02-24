Два самых скандально знаменитых хирурга: Мясник с дипломом и гений-самозванец

Мясник с дипломом и гений-самозванец: Два самых скандально знаменитых хирурга США.

Фердинанд Демара: идеальное вживание в роль

Фердинанд Демара.

Кристофер Дантч: как несколько хирургов не могли остановить мясника со скальпелем

В разговорах Дантч сравнивал себя с богом и Эйнштейном и называл себя лучшим спинальным хирургом страны.