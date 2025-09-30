С нами не соску...
Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

Когда смотришь на жизнь в Дубае – просто не веришь увиденному. В этот город стоит поехать только ради того, чтобы увидеть всё это своими глазами. Невероятный земной уголок!

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

1. Это не фильм “5-й элемент” – это обычное метро и обычная дорога в Дубае

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

2. Чему радуются люди, у которых есть все? Конечно же снегу!

)

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

3. В Дубае если елка, то золотая

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

4. Детей приучают к роскоши с пеленок

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

5. При виде такой кошки хочется купить себе наполнитель

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

6. Закрученное здание Башня Кайан в Дубае

80 этажей, поворот на 90°, 300 метров.

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

7. Наштрафовали

сотрудники на Bentley… встретить такое можно только в Дубае

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

8. Метрополитен в Дубае

Разница между женской частью вагона и мужской

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

9. Джеки Чан проводит съемки очередного фильма в Дубае

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

10. Поющий фонтан. Прекрасное зрелище.

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

11. Пассажирский boeing 777 авиакомпании Emirates

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

12. Скайдайвинг

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

13. Богатые тоже плачут. Пробки в Дубае

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

14. Хотя бы быстро…не то что «Почта России»

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

15. Из серии «здесь был…»

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

16. Фейерверк шоу в Дубае

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

17. Даже Бэтмен отдыхает в Дубае

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

18. Прыжок с самого высокого здания в мире, Бурдж-Халифа

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

19. Вот такую, дамы и господа, лицензию нужно получать в Дубае, чтобы легально покупать и хранить дома алкоголь

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

20. За небоскребами в Дубае

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

21. Ничего необычного, просто акула в пристани для яхт

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

22. Не хватает еще упряжки…

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

23. Вот что значит «лошадиная сила»

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

24. Сандборд, доска по песку!

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

25. Вид с воздушного шара

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

26. Коротко об общественных туалетах в Дубае

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

27. Верблюды, без них никуда

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

28. Верблюды не только корабли пустыни, но и короли дороги

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

29. Обычный дубайский пляж

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

©

