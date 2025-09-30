Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране

Когда смотришь на жизнь в Дубае – просто не веришь увиденному. В этот город стоит поехать только ради того, чтобы увидеть всё это своими глазами. Невероятный земной уголок!







1. Это не фильм “5-й элемент” – это обычное метро и обычная дорога в Дубае







2. Чему радуются люди, у которых есть все? Конечно же снегу!











3. В Дубае если елка, то золотая















4. Детей приучают к роскоши с пеленок







5. При виде такой кошки хочется купить себе наполнитель











6. Закрученное здание Башня Кайан в Дубае



80 этажей, поворот на 90°, 300 метров.







7. Наштрафовали



сотрудники на Bentley… встретить такое можно только в Дубае







8. Метрополитен в Дубае



Разница между женской частью вагона и мужской







9. Джеки Чан проводит съемки очередного фильма в Дубае







10. Поющий фонтан. Прекрасное зрелище.







11. Пассажирский boeing 777 авиакомпании Emirates







12. Скайдайвинг







13. Богатые тоже плачут. Пробки в Дубае







14. Хотя бы быстро…не то что «Почта России»







15. Из серии «здесь был…»







16. Фейерверк шоу в Дубае







17. Даже Бэтмен отдыхает в Дубае







18. Прыжок с самого высокого здания в мире, Бурдж-Халифа







19. Вот такую, дамы и господа, лицензию нужно получать в Дубае, чтобы легально покупать и хранить дома алкоголь







20. За небоскребами в Дубае











21. Ничего необычного, просто акула в пристани для яхт











22. Не хватает еще упряжки…







23. Вот что значит «лошадиная сила»







24. Сандборд, доска по песку!







25. Вид с воздушного шара







26. Коротко об общественных туалетах в Дубае











27. Верблюды, без них никуда







28. Верблюды не только корабли пустыни, но и короли дороги











29. Обычный дубайский пляж















