Когда смотришь на жизнь в Дубае – просто не веришь увиденному. В этот город стоит поехать только ради того, чтобы увидеть всё это своими глазами. Невероятный земной уголок!
1. Это не фильм “5-й элемент” – это обычное метро и обычная дорога в Дубае
2. Чему радуются люди, у которых есть все? Конечно же снегу!
3. В Дубае если елка, то золотая
4. Детей приучают к роскоши с пеленок
5. При виде такой кошки хочется купить себе наполнитель
6. Закрученное здание Башня Кайан в Дубае
80 этажей, поворот на 90°, 300 метров.
7. Наштрафовали
сотрудники на Bentley… встретить такое можно только в Дубае
8. Метрополитен в Дубае
Разница между женской частью вагона и мужской
9. Джеки Чан проводит съемки очередного фильма в Дубае
10. Поющий фонтан. Прекрасное зрелище.
11. Пассажирский boeing 777 авиакомпании Emirates
12. Скайдайвинг
13. Богатые тоже плачут. Пробки в Дубае
14. Хотя бы быстро…не то что «Почта России»
15. Из серии «здесь был…»
16. Фейерверк шоу в Дубае
17. Даже Бэтмен отдыхает в Дубае
18. Прыжок с самого высокого здания в мире, Бурдж-Халифа
19. Вот такую, дамы и господа, лицензию нужно получать в Дубае, чтобы легально покупать и хранить дома алкоголь
20. За небоскребами в Дубае
21. Ничего необычного, просто акула в пристани для яхт
22. Не хватает еще упряжки…
23. Вот что значит «лошадиная сила»
24. Сандборд, доска по песку!
25. Вид с воздушного шара
26. Коротко об общественных туалетах в Дубае
27. Верблюды, без них никуда
28. Верблюды не только корабли пустыни, но и короли дороги
29. Обычный дубайский пляж
Это Дубай детка или вещи, которые можно увидеть только в этой стране
