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Как почисть шланг от душа изнутри

Мало кто знает, но шланг от душа нуждается в регулярной очистке, ведь на его стенках оседает большое количество грязи. К счастью, решить эту бытовую задачу можно буквально за 5 минут с помощью обычной губки для мытья посуды.

Открутите шланг от смесителя и лейки.





Вырежьте небольшой кусочек губки для мытья посуды, сделать это удобнее всего, используя острый канцелярский нож.



Подрежьте губку ножницами, чтобы получить заготовку в форме цилиндра, и поместите ее внутрь шланга со стороны смесителя.



Прикрутите шланг к смесителю и включите сильный напор воды. Под напором воды губка буквально пролетит через весь шланг, тем самым очистив его изнутри.


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душШланг

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