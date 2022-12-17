10 волнующих фильмов о любви, которой не должно было случиться

Вот уже шестой год телеканал НВО волнует умы зрителей весьма ярким примером любви, которой не должно было случиться. Одиозная королева Серсея из «Игры престолов» долгие годы поддерживает любовную связь с собственным братом, к тому же родила от возлюбленного трех детей. Конечно, такое случается нечасто.
Но некоторым может не повезти и по-другому: они могут оказаться женаты на других людях, иметь большую разницу в возрасте или принадлежать к разным кругам. В любом случае, им придется нелегко. За любовь, которую не одобряют окружающие, влюбленным всегда приходится бороться.
Дневник памяти / The Notebook, 2004
Как только роман Николаса Спаркса вышел в свет, он покорил огромное количество читателей. Конечно же, в Голливуде не могли обойти такую трогательную историю. Элли — девушка из богатого семейства, тогда как Ной почти нищий. Родители Элли были против такого союза, настояли на браке девушки с другим и разлучили влюбленных. Но они совершенно не учли силу любви этих двоих.
Искупление / Atonement, 2007
Бедняк Робби тоже не был ровней красавице Сесилии, но сумел покорить ее своими умом и пылкостью. Неизвестно, чем бы закончились эти удивительные отношения, если бы парня ни за что, ни про что не оклеветала младшая сестра героини, девочка завистливая и с фантазией. Парня отправили в тюрьму, а затем в штрафной батальон. Глупая девчонка поймет тяжесть своего проступка лишь спустя много лет, но тем не менее попытается все исправить.
Анна Каренина / Anna Karenina, 2012
Фильмов о несчастной любви, когда один из партнеров несвободен, очень много. Но «Анна Каренина» все же остается самой излюбленной и режиссерами, и зрителями. Она пережила немало различных экранизаций, но вариант Джо Райта отличается несколько иной интерпретацией и новаторскими съемками. Почти все действие происходит в огромном павильоне, и нам ясно дают понять, что герои — лишь марионетки, которые разыгрывают свое невеселое представление в «театре судьбы».
Ущерб / Damage, 1992
Импозантный мужчина из высшего английского общества, главный кандидат на пост министра иностранных дел, без памяти влюбляется в диковатую молодую женщину по имени Анна. Она отвечает ему взаимностью, и теперь они готовы предаваться своей страсти где угодно и сколько угодно. Приходя в смятение от безумства главных героев, зритель понимает: порой такая ослепляющая страсть несет в себе огромную разрушительную силу.
Лолита / Lolita, 1997
Джереми Айронсу вообще очень хорошо удаются подобные роли — его герои страдают и хотят быть счастливыми в любви, но не всегда могут получить желаемое. Один из таких несчастных в его исполнении — герой известного романа Набокова Гумберт. Ему не дают покоя воспоминания о первом юношеском чувстве, поэтому степенного преподавателя одолевают запретные мысли о несовершеннолетней девочке.
Телохранитель / The Bodyguard, 1992
Телохранитель не должен увлекаться своим клиентом, ведь он обязан круглые сутки не терять бдительности и здравого смысла. Но персонажу Кевина Костнера пришлось не сладко: хоть умом он и понимал, что не должен идти на поводу у чувств, но совладать со своей любовью к темнокожей красавице все равно не смог. К счастью, это не повлияло на его профессиональные качества, и в итоге все закончилось хорошо.
Вожделение / Se, jie, 2007
Шпионка из главной героини вышла плохая, что и говорить. Вместо того, чтобы очаровать главного злодея и выдать его своим друзьям-партизанам, она влюбилась в него. И выбор у нее теперь непростой — отдать любимого на растерзание или забыть о своем долге, предав товарищей.
Чтец / The Reader, 2008
Если Гумберт был без ума от юных дев, то суровая и спокойная Ханна вовсе не задумывалась ни о чем таком. Она просто была одинока, а спасенный ею школьник — так мил и добр, что она не устояла. Так началась история еще одной запрещенной любви, но этот фильм — не только о ней, а еще и о прощении и муках совести.
Титаник / Titanic, 1997
Что такое «Титаник» Кэмерона? Это тонны ледяной воды, море нервов съемочной группы, воспаление легких у Уинслет, а еще — 11 «Оскаров». Это рассказ о несчастных влюбленных — богачке Розе и бродяге Джеке, случайно попавшем на роковой корабль. Кого-то утешает факт, что они успели доказать друг другу свою любовь. А кто-то считает, что Джек вполне мог спастись, взобравшись на доску. Но какое будущее ждало бы этих двух?
Ромео и Джульетта / Romeo and Juliet, 1968
Как и Джек с Розой, Ромео и Джульетта влюбились друг в друга с первого взгляда. Молодых людей не остановило то, что их семьи враждовали, и молодые люди попытались как-то спасти свою любовь. Сюжет известен наизусть, но какое же прекрасное воплощение! Конечно, речь о дважды оскароносном шедевре 1968 года, который снял Франко Дзеффирелли. И это, возможно, лучший фильм о запрещенной любви.
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