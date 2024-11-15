5 моделей джинсов, которые снова врываются в моду в осенне-зимний период 24\25 года

1. Джинсы скинни

Скинни вновь становятся популярными этой осенью и зимой. \ Фото: bing.com.

Правильно подобранная одежда и обувь создают стильный образ. \ Фото: bing.com.

2. Джинсы с низкой посадкой

Джинсы с заниженной посадкой выглядят весьма стильно, если их правильно сочетать с верхней одеждой. \ Фото: media.glamour.es.

3. Джинссы багги

Багги также не покидают модные ряды. \ Фото: media.glamour.mx.

4. Джинсы клёш

Джинсы клёш также обретают пик популярности в холодном сезоне этого и грядущего года. \ Фото: bing.com.

5. Выбеленные джинсы

Выбеленные джинсы также будут пользоваться спросом и популярностью в осенне-зимний сезон 24\25. \ Фото: google.com.