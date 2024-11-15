5 моделей джинсов, которые снова врываются в моду в осенне-зимний период 24\25 года

Не так давно осень вступила в свои законные права, а это означает лишь одно, пришло время доставать тёплые свитера и любимые джинсы. Кстати, о последних и поговорим сегодня. Дизайнеры и стилисты настоятельно рекомендуют пересмотреть все свои старые штаны, в том числе и из далёких нулевых, поскольку в разгар сезона осень-зима 2024-25 – они вновь обретут колоссальную популярность.
1. Джинсы скинни
Скинни вновь становятся популярными этой осенью и зимой. \ Фото: bing.com.
Скинни — тип джинсовой одежды, плотно прилегающей к телу подобно второй коже. Как правило, они обтягивают бёдра и ноги, тем самым подчёркивая их форму. Эти джинсы получили широкое распространение в 1950-х годах и с тех пор стали одним из основных элементов современной моды. Некоторые люди находят их стильными и привлекательными, в то время как другие могут счесть их неудобными или сковывающими. В любом случае эти джинсы смело можно окрестить «бессмертными», поскольку они из раза в раз возвращаются в гардероб, практически никогда не выходя их моды. Главное, правильно сочетать эти штаны с верхней одеждой, чтобы выглядеть стильно, а не смешно или вульгарно. Итак, в осенне-зимний период, скинни лучше всего смотрятся с кожаной или джинсовой оверсайз курткой (такое сочетание придаёт образу непринуждённый и в то же время стильный вид). А вот классический тренчкот – идеальный вариант для того, чтобы добавить нотку изысканности к вашему наряду из узких джинсов. Шерстяное пальто свободного кроя — отличный выбор для тех, кто не любит пуховики и шубы. Такое сочетание одежды не только согреет осенью и зимой, но и позволит выглядеть модно.
Правильно подобранная одежда и обувь создают стильный образ. \ Фото: bing.com.
Что же касается обуви, то здесь нужно придерживаться простых правил соблюдения пропорций. Обратите внимание на сапоги для верховой езды, ботильоны или ботинки челси, поскольку все они достаточно хорошо сочетаются с узкими джинсами и обеспечивают тепло и стиль одновременно. Массивные кроссовки, такие как высокие кеды из парусины или кожи, эффектно смотрятся с укороченными джинсами-скинни. Они удобны, повседневны и отлично подходят для прохладной погоды. А вот мокасины или броги, придадут элегантности наряду с узкими джинсами осенью или зимой.
2. Джинсы с низкой посадкой
Джинсы с заниженной посадкой выглядят весьма стильно, если их правильно сочетать с верхней одеждой. \ Фото: media.glamour.es.
Стоит ли говорить о том, что джинсы с низкой посадкой были популярны как в середине девяностых, так и в нулевых годах. Они известны своим ретро-стилем и силуэтом с заниженной талией. Как правило, такие джинсы часто бывают разных фасонов, в том числе с глубоким вырезом, расклешённые, прямые, широкие или же наоборот — зауженные к низу. Они созданы для того, чтобы подчёркивать изгибы фигуры и создавать форму песочных часов, акцентируя внимание на бёдрах. При этом, стоит не забывать о том, что вещи должны сочетаться между собой, поскольку только так можно добиться равных пропорций тела и достичь гармонии в образе. В осенне-зимний сезон джинсы с низкой посадкой лучше всего носить следующими видами верхней одежды:
* укороченной кожаной или джинсовой курткой;
* мотокурткой или бомбером;
* укороченным тренчем;
* пальто или блейзером с поясом;
* лёгким объёмным свитером или флисовой курткой;
* оверсайз торстовкой и лёгким вязаным пончо, а также шерстяным, кожаным или меховым жилетом;
* также стоит уделить особое внимание обуви. Выбирайте белые сникерсы, укороченные массивные ботинки или кроссовки на высокой подошве. А для тех, кто любит классику, подойдут лоферы, челси, броги и мокасины.
3. Джинссы багги
Багги также не покидают модные ряды. \ Фото: media.glamour.mx.
Этот стиль был популярен в шестидесятых-семидесятых годах, а сейчас возвращается в моду. Джинсы багги часто шьются из жёсткого денима или других тяжёлых материалов, таких как вельвет или фланель. Они доступны в различных цветах и фасонах, но при этом всегда остаются мешковатыми, поэтому их нужно уметь правильно сочетать с обувью и одеждой, особенно в холодное время года.
Вот несколько вариантов верхней одежды, которые можно носить с мешковатыми джинсами:
* кожаная куртка придаст вашему образу стильный неподвластный времени look;
* укороченный бомбер или джинсовая куртка помогут сбалансировать широкие штанины багги;
* более плотное и длинное пальто, например, шерстяное или джинсовое, добавит образу больше тепла и стиля;
* укороченный кожаный или джинсовый жилет придаст наряду ретро-стиль и изюминку;
* багги можно носить как с кроссовками и лоферами, так и берцами, главное подобрать подходящую модель, которая будет гармонично смотреться с выбранной вами верхней одеждой.
4. Джинсы клёш
Джинсы клёш также обретают пик популярности в холодном сезоне этого и грядущего года. \ Фото: bing.com.
В отличие от джинсов с прямыми штанинами, которые слегка сужаются к щиколотке, джинсы-клеш имеют расширение внизу, что придаёт им форму колокола. Клёш были популярны в шестидесятых-семидесятых годах, а в последнее время вновь обрели популярность. Они доступны в различных материалах, включая деним, вельвет и кожу. Вот несколько вариантов верхней одежды, которые можно носить с расклешёнными джинсами в осенне-зимний сезон:
* приталенная или объёмная укороченная кожаная или джинсовая куртка, сделает образ более стильным и современным;
* удлиненное пальто, например, из шерсти или вельвета графитового цвета, придаст образу ощущение тепла и изысканности;
* укороченный бомбер или джинсовый жилет сделают образ в непринуждённом ретро-стиле;
* также можно надеть объёмный, но при этом воздушный свитер или толстовку оверсайз.
Что же касается обуви, то здесь подойдёт как классический вариант, так и кэжуал, урбан или милитари стиль.
5. Выбеленные джинсы
Выбеленные джинсы также будут пользоваться спросом и популярностью в осенне-зимний сезон 24\25. \ Фото: google.com.
Выбеленные джинсы — это стиль штанов, которые были намеренно потёрты и обесцвечены, чтобы создать поношенный, выцветший вид. Как правило, их шьют из денима, но процесс отбеливания также может быть применён к любому другому материалу, включая хлопок или лён. Этот тренд был популярен в восьмидесятых-девяностых годах, а в последнее время и вовсе вернулся в модные ряды, обретая очередную волну популярности. А чтобы выглядеть стильно в таких штанах, ловите несколько советов с чем их носить осенью и зимой:
* сочетайте выбеленные джинсы со свитером или толстовкой с длинными рукавами, чтобы создать уютный повседневный образ;
* носите с кожаной или джинсовой курткой в стиле гранж;
* дополните свои выбеленные джинсы длинным зимним пальто, например, бушлатом или тренчем;
* носите с ботинками по щиколотку, берцами или кроссовками нейтрального цвета.
