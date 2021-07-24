7 роскошных лайнеров, которые доказывают, что Рай на земле существует

1. Crystal Serenity

Роскошное судно. /Фото: inflotcruises.com.

Каюты очень богатые. /Фото: desderitravelclub.com.

Достаточно большие палубы. /Фото: desderitravelclub.com.

Все для отдыха. /Фото: desderitravelclub.com

2. Queen Mary 2

ch. Один из лучших кораблей. /Фото: mittelthurgau.ch.

Ее Величество. /Фото: cruise-sisters.de.

Зал для ужина. /Фото: cruise-sisters.de.

Один из бассейнов. /Фото: cruise-sisters.de.

3. Britannia

Роскошный лайнер. /Фото: yandex.by.

Самая скромная каюта. /Фото: cruisetips.ru.

Ресторан корабля. /Фото: cruisetips.ru.

Кругом роскошь. /Фото: cruisetips.ru.

4. Carnival Vista

Отличный корабль. /Фото: cruisetips.ru.

Тот самый аквапарк. /Фото: tourprom.ru.

Несколько пестро. /Фото: tourprom.ru.

Есть все для отдыха семьей. /Фото: tourprom.ru.

5. Quantum of the Seas

Очень большой корабль. /Фото: travel.com.vn.

Робот-бармен. /Фото: mrmoudz.com.

Места хватит всем. /Фото: mrmoudz.com.

Есть все, что душа попросит. /Фото: mrmoudz.com.

6. Norwegian Escape

Отличный корабль. /Фото: cruisewithgambee.com.

Есть свой аквапарк. /Фото: cruisewithgambee.com.

Досуг на любой вкус. /Фото: cruisewithgambee.com.

Каюты для всех. /Фото: cruisewithgambee.com.

7. The World

Это не лайнер - это жилой комплекс на воде. /Фото: 1zoom.ru.

Найдется все. /Фото: 1zoom.ru.