7 роскошных лайнеров, которые доказывают, что Рай на земле существует

Путешествие на круизном лайнере – это особенная форма отдыха. Долгие дни, а то и недели (а иногда и вовсе месяцы) ты находишься в море и фактически живешь на корабле, пользуясь всеми его благами. Конечно, такое «развлечение» доступно не для каждого. С другой стороны, имеется немало и «бюджетных» вариантов. Вот лучшие и самые интересные из тех, что существуют сегодня.Лайнер класса люкс, который сегодня может смело считаться корифеем рынка морских пассажирских перевозок. Конечно , сегодня Crystal Serenity уже не может никого удивить своими 9 палубами, но длиной в 250 метров. Однако на момент 2003 года это судно было настоящей бомбой! Судно пережило несколько реноваций, последняя из которых была сделана в 2013 году.Несмотря на сказанное выше, корабль остается прибежищем для тех, кто отдыхает в вечерних платьях и брендовых костюмах. Для этого на борту корабля есть все от спа-центров до казино и ресторанов.Еще один ветеран. Судно Queen Mary 2 сошло на воду в 2004 году. На сегодняшний день является единственным кораблем в своем классе, который носит титул Royal Mail Ship. Корабль также считают самым стильным круизным лайнером, несмотря на солидный возраст. Это действительно пятизвездочный отель на воде. На 12 палубах «Королевы» находится 1296 кают, а также необходимое для роскошного отдыха. Кстати, на корабле действует очень строгий дресс-код. Купальники допускаются только около бассейна.Корабль, который благословила сама Елизавета II. В 2015 году Britannia отправилась в свой первый туристический поход. На 15 пассажирских палубах этого гиганта могут располагаться 3600 пассажиров. На борту есть сразу три атриума, четыре бассейна и даже театр на тысячу зрителей. Есть и многое другое. На борту лайнера можно увидеть много дорогих произведений искусства, что уже давно сделало Britannia своеобразным музеем. Кстати, на корабле есть каюты самого разного уровня комфорта. Само судно относиться к классу «стандарт», что делает цены на билеты вполне приемлемыми.Совсем молодой и невероятно продуманный корабль. Судно сошло на воду в 2016 году. Создавалось специально с учетом растущего спроса на круизный отдых среди молодых пар, а также семей с детьми. Во многом благодаря этому на борту Carnival Vista появился настоящий аквапарк! Разноцветные горки сразу же полюбились гостям. Также этот лайнер стал первым кораблем на планете, на борту которого расположен настоящий IMAX-кинотеатр.Данный лайнер появился на свет в 2014 году. Длина корабля – 348 метров, а ширина – 41 метр. Все это делает его одним из самых больших пассажирских лайнеров на сегодняшний день. Само собой, Quantum of the Seas очень технологичное судно. Каюты без окон оборудованы на лайнере виртуальными балконами. Это 80-дюймовыми дисплеи, на которые проецируется то, что в данный момент происходит за бортом судна.Отдых на лайнере создатели также пытались сделать максимально разнообразным. Например, есть даже бассейны с искусственными волнами. В наличие прочей «экзотики» капсула, имитирующая прыжки с парашютом, и настоящий робот-бармен.Первое, что нужно знать про этот корабль, так это то, что он большой и безопасный, а также под завязку начинен развлечениями для всей семьи и особенно детей разного возраста. И да, Norwegian Escape также проектировался специально для семейных путешествий. Корабль регулярно входит в пятерку лучших. У корабля 20 палуб, из которых 15 – пассажирские. Жить на судне может более 3 тысяч человек. Каюты здесь на любой вкус и бюджет. Имеется на борту и свой собственный аквапарк. Шестидневный круиз на таком обойдется в 600 долларов с человека (есть варианты дороже).Это не лайнер. Это плавучий многоэтажный дом! Главной особенностью The World является то, что каюты на нем не нанимают, а арендуют. Это означает, что владелец каюты на лайнере является ее полноправным владельцем. Эта форма владения (вопреки сомнениям всех скептиков) приглянулась состоятельным людям. Стоимость квартиры на 11-палубном корабле не маленькая. Порядок цифр начинается от 7.1 млн долларов. Площадь одного жилища составляет 100-300 кв.м. Аренда каюты делается на год.