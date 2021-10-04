Советская реальность в объективе известных фотографов: Реклама и дефицит в СССР

Советская реальность в объективе известных фотографов.
В Советском Союзе буквально все знали, что такое дефицит. И если справиться, например, с безденежьем можно, приложив какие-то усилия, то от дефицита страдали все поголовно. Централизованная экономика не в состоянии была учесть все запросы граждан и обеспечить потребности всех жителей огромной страны. И казалось, что советская реклама, которая призывала купить книги и зубную пасту, галоши и майонез, соки, шампанское и чёрную икру, пылесосы, телевизоры, автомобили, существовала лишь для того, чтобы декларировать наличие этих товаров в стране. Зато как радовались люди, когда удавалось приобрести тот самый заветный дефицитный товар.
1. Долгожданная покупка
У «Детского мира». СССР, Москва, 1961 год.
2. Очередь за сахаром
Фотография из серии «Новейшая история». СССР, Москва, 19 июля 1988 года.
3. Праздничное оформление магазина «Пассаж»
Праздничное оформление магазина «Пассаж» на Невском проспекте, посвящённое Международному дню кооперации. СССР, Ленинград, 1925 год.
4. «Все для народа!»
СССР, 1960-е годы. Автор фотографии: Лев Бородулин.
5. Меховой отдел
СССР, 1950-е годы. Автор фотографии: Семён Мишин-Моргенштерн.
6. Продажа цветов
Уличная торговля цветами. СССР, 1980-е годы. Автор фотографии: Станислав Яворский.
7. Жизнь в советском колхозе
В доме колхозника Эсена Абаева, 4 сентября 1962 года.
8. Ожидание
СССР, Украина, Днепропетровск, 1980-е годы. Автор фотографии: Александр Сигидин.
9. Торговля нижним бельём
ГУМ. СССР, Москва, 1990 год. Автор фотографии: Виктор Ахломов.
10. «Детский мир»
В торговом зале «Детского мира» накануне Нового года. СССР, Москва, 1960-е годы. Автор фотографии: Борис Ярославцев.
11. Магазин Купцов Елисеевых
В зале Елисеевского гастронома. СССР, Ленинград, 1966 год. Автор фотографии: Всеволод Тарасевич.
12. ЦУМ
В Центральном универмаге. СССР, Москва, 1946 год. Автор фотографии: Аркадий Шайхет.
13. Круглосуточная доставка цветов
Доставка цветов на дом. СССР, Москва, 1934 год. Автор фотографии: Борис Игнатович.
14. «Лампочка Ильича»
СССР, село Кашино, 1925 год. Автор фотографии: Аркадий Шайхет.
15. Дефицитный товар
Очередь на винными изделиями. Анадырь, Чукотка, 1985 год. Автор фотографии: Александр Абаза.
16. Советское шампанское
Первая партия советского шампанского. СССР, Москва, 1937 год.
17. Оптовая покупка обуви
В обувном магазине. СССР, Москва, 1954 год. Автор фотографии: Дмитрий Бальтерманц.
18. Памятная фотография
«Москвич» на фоне Медного всадника. СССР, Ленинград, 1950-е годы. Автор фотографии: Евгений Халдей.
19. Советская торговля во всей своей красе
Из серии «Арбатская площадь». СССР, Москва, 1958 год. Автор фотографии: Дмитрий Бальтерманц.
20. Дорогой сервиз
Перед витриной. СССР, 1954 год. Автор фотографии: Роберт Диамент.
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