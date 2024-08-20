Burning Man: 14 сюрреалистических фото с самого горячего фестиваля в мире

Сюрреалистические фотографии с фестиваля Burning Man от Виктора Хабчи (Victor Habchy)
Один из 10 принципов фестиваля Burning Man - радикальное самовыражение. Действо ежегодно объединяет десятки тысяч людей, которые по-настоящему умеют наслаждаться свободой. Яркие инсталляции, костюмированные шоу, музыка и перфомансы, и, конечно же, традиционное сожжение гигантской деревянной скульптуры - все это создает неповторимую атмосферу, окунуться в которую можно благодаря этим сюрреалистическим фотографиям.
Сюрреалистические фотографии с фестиваля Burning Man от Виктора Хабчи (Victor Habchy)
Сюрреалистические фотографии с фестиваля Burning Man от Виктора Хабчи (Victor Habchy)
Автор этих удивительных снимков - парижский фотограф Виктор Хабчи (Victor Habchy). Он посещает фестиваль с 2014 года, и за это время его копилка пополнилась большим количеством удачных кадров.
"Никогда в своей жизни я не испытывал больше любви и свободы. Никогда у меня не было больше возможностей для самовыражения. В этом месте собрано все, что осталось от человеческих утопических мечтаний.
Сюрреалистические фотографии с фестиваля Burning Man от Виктора Хабчи (Victor Habchy)
Сюрреалистические фотографии с фестиваля Burning Man от Виктора Хабчи (Victor Habchy)
Сюрреалистические фотографии с фестиваля Burning Man от Виктора Хабчи (Victor Habchy)
Сюрреалистические фотографии с фестиваля Burning Man от Виктора Хабчи (Victor Habchy)
Интересный факт: Виктор Хабчи страдает дальтонизмом, но это не мешает ему создавать удивительные снимки. Кадры, сделанные им в Неваде, где проходит фестиваль, напоминают арт-хаусное кино: корабли посреди пустыни, люди на ходулях, акробатические этюды гимнастов, парящих на фоне неба, огромный крокодил с открытой пастью… Безграничная пустыня напоминает пост-апокалипсис.
Корабль посреди пустыни Невада
Сюрреалистические фотографии с фестиваля Burning Man от Виктора Хабчи (Victor Habchy)
Головокружительное выступление акробатов
Сюрреалистические фотографии с фестиваля Burning Man от Виктора Хабчи (Victor Habchy)
Сюрреалистические фотографии с фестиваля Burning Man от Виктора Хабчи (Victor Habchy)
Сюрреалистические фотографии с фестиваля Burning Man от Виктора Хабчи (Victor Habchy)
Традиционное сожжение гигантской фигуры человека в последний день фестиваля
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