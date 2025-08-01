4 популярных блюда английской кухни, горячо любимые за пределами родины

Великобритания – это не только страна туманов, красных телефонных будок, курительных трубок и безудержной охоты на лис, а и возможность сытно и вкусно перекусить. Ведь английская кухня нисколько не уступает французской и итальянской, иногда и вовсе в чём-то превосходит их. Впрочем, подборка рецептов чисто английских блюд – отличный тому пример и уникальная возможность стать чуточку ближе к туманному Альбиону.
1. Пирог из яблок
Яблочный пирог. \ Фото: pinterest.com.
По мнению историков, яблочный пирог появился в Англии задолго до того, как он стал любим во всём мире. Возникший под влиянием кулинарных традиций Франции, Нидерландов и Османской империи, он впервые был приготовлен в 1390 году — за столетия до того, как нога паломников ступила на Плимут-Рок. В скором времени европейские поселенцы привезли яблочный пирог в колонии, где он весьма быстро обрёл популярность.
Ингредиенты:
• Яблоки зелёных твёрдых сортов – 7-8 шт;
• Мука – 0,6 кг;
• Сельдерей свежий – 1 большой пучок;
• Масло сливочное – 1 кг;
• Яйца – 3-4 шт;
• Сахар – 0,6 кг;
• Виски – 1,5 стакана;
• Мёд – 0,4 кг;
• Разрыхлитель – 2 пакетика (по 10 г);
• Лимонный сок – опционально;
• Орех мускатный молотый – опционально.
Для глазури:
• Виски – 1,5 стакана;
• Сахар – 0,3 кг;
• Мёд – 0,4 кг;
• Лимонный сок – опционально.
Пирог с яблоками. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• В сотейнике смешать мёд с сахаром, виски и лимонным соком;
• Перемешать;
• Готовить на большом огне примерно двадцать-двадцать пять минут, время от времени помешивая;
• После как следует остудить;
• Яблоки вымыть;
• Очистить;
• Удалить плодоножку и сердцевину;
• Мякоть нарезать дольками средней толщины;
• Обжарить пять-шесть минут на сливочном масле;
• Сельдерей вымыть;
• Как следует просушить;
• Нарезать;
• Выложить к яблокам;
• Приправить мускатным орехом;
• Перемешать;
• Готовить три-четыре минуты;
• Затем добавить примерно половину глазури;
• Нагреть на сильном огне;
• Прожарить около двух минут;
• Затем уменьшить огонь;
• Томить около двадцати-двадцати пяти минут;
• Снять с огня;
• Остудить до комнатной температуры;
• В миске смешать яйца с размягчённым сливочным маслом, мёдом, сахаром, разрыхлителем и просеянной через мелкое сито мукой;
• Замесить тесто;
• Большую часть теста выложить в форму для запекания, сформировав тарелку с бортиками;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на тридцать минут;
• Выложить яблочную начинку;
• Остатки теста выложить кусками на противень;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку;
• Запечь;
• Готовые кусочки теста произвольно нарезать и выложить поверх яблок;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на пятнадцать минут;
• Готовый пирог нарезать порционно и подать к столу.
2. Суп из сыра
Сырный суп. \ Фото: twopeasandtheirpod.com.
Сырный суп — это разновидность первого блюда, приготовленного с использованием различных видов сыров в качестве основного ингредиента, а также молока, бульона или овощного отвара в качестве основы.
Ингредиенты:
• Сырок плавленый или сливочный – 0,4 кг;
• Дор блю – 150 г;
• Чеддер – 150 г;
• Орех мускатный молотый – по вкусу;
• Куркума – по вкусу;
• Молоко – 1 пакет (литровый);
• Сливки жирные – 0,6 л;
• Лук белый репчатый крупный – 2 шт;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Суп из сыра. \ Фото: images.themodernproper.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить на подсолнечном масле на среднем огне до золотистого цвета со всех сторон;
• В сотейнике смешать молоко со сливками;
• Нагреть на сильном огне;
• После добавить плавленый сырок, чеддер и дор блю;
• Приправить куркумой и мускатным орехом;
• Аккуратно перемешать;
• Довести до кипения;
• После добавить обжаренный лук;
• Готовить на медленном огне около пятнадцати минут;
• После дать супу настояться минут десять;
• Разлить по тарелкам и подать к столу.
3. Сауэр с джином
Сауэр с джином. \ Фото: insanelygoodrecipes.com.
Сауэр принадлежит к одному из старинных семейств оригинальных традиционных коктейлей, описанных барменом Джерри Томасом в его книге 1862 года «Как смешивать напитки». Изысканный и многогранный напиток, поданный в бокале рокс и украшенный кружочком лимона или же вишней мараскино, придётся по вкусу всем тем, кто привык наслаждаться ярким необычным вкусом.
Ингредиенты:
• Джин (Плимут) – 0,5 стакана;
• Лимонный сок – 2 ст.л;
• Яблочный сок – 0,5 стакана;
• Яйца – 2 шт;
• Грейпфруты – для подачи.
Плимут Сауэр. \ Фото: coolmaterial.com.
Способ приготовления:
• В шейкере или в чаше блендера смешать два белка с яблочным, лимонным соком и джином;
• Добавить кубики льда;
• Как следует перемешать до однородной массы;
• Разлить по стаканам рокс;
• Добавить лёд;
• Украсить дольками грейпфрута и подать к столу.
4. Рыбный пирог с креветками
Рыбный пирог. \ Фото: production-media.gousto.co.uk.
Рыбный пирог, также известный как Рыбацкий пирог (потому что начинка похожа на пастуший пирог, в котором используется картофельное пюре), является традиционным британским блюдом, которое, как известно, родом из Шотландии.
Ингредиенты:
• Тесто слоёное – 1 пачка (400 г);
• Лосось филе – 150 г;
• Креветки тигровые очищенные – 100 г;
• Лук белый репчатый небольшой – 1 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Тархун свежий – 1 веточка;
• Сыр сливочный – 100 г;
• Сливки жирные – 1 стакан;
• Мука – опционально;
• Яйцо – 1 шт;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Пирог из рыбы. \ Фото: cdn.shopify.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Измельчить;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Смешать с луком;
• Креветки нарезать небольшими кусочками;
• Рыбное филе нарезать мелким кубиком;
• Смешать с креветками;
• Добавить к луку;
• Слегка перемешать;
• Добавить тархун;
• Готовить пять-шесть минут;
• После залить сливками;
• Добавить сыр;
• Готовить пять-семь минут;
• Добавить муку;
• Готовить до тех пор, пока содержимое сковороды не станет по консистенции как густая сметана;
• Снять с огня;
• Выложить в миску и остудить;
• Форму для запекания смазать маслом;
• Выложить пласт теста;
• Затем слой начинки и ещё пласт теста;
• Повторить слои, накрыв верхний тонким пластом теста;
• Смазать пирог яичным желтком;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на тридцать-тридцать пять минут (или до тех пор, пока пирог не станет румяным. Готовность проверять шпажкой);
• Готовый пирог разрезать порционно и подать к столу.
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