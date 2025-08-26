Зачем Леонардо Да Винчи и Никола Тесла проводили эксперименты со сном и спали всего по 15-20 минут

Эксперимент со сном иногда проходит под наблюдением учёных / Фото: billionnews.ru
Сон необходим каждому, чтобы восстановить баланс сил и осознанно смотреть на происходящее вокруг. При этом пытливые умы часто экспериментируют с мерой полноценного отдыха для организма, распределяя его небольшими дозами на протяжении астрономических суток., что само по себе отсутствие сна или снижение его к минимуму не является априори свершением - требуется нечто большее, если не хотите навредить нервной системе.
Один из самых знаковых художников и учёных эпохи Ренессанса Леонардо Да Винчи практиковал особую систему распределения сна, чтобы освободить как можно больше времени под постижение законов этого мира. Он спал по 20 минут с интервалом в 3 часа, и так за день накапливалось 3 часа полноценного сна. Такая техника не лишена проницательности и некоторого новаторства для своих лет. Ведь если организм регулярно отдыхает от работы, нагрузка уже воспринимается не так изнурительно, пусть эти перерывы и весьма короткие.
Леонардо Да Винчи / Фото: www.armmuseum.ru
Леонардо из города Винчи добился огромных прорывов чуть ли не во всех сферах тогдашней науки и искусства. Он сделал чертежи человеческой анатомии, определив закономерности функционирования внутренних органов. Спроектировал первые летательные аппараты, которые ещё никто не испытывал, но в корне его расчётов уже таилась основа будущего воздухоплавания.
При таких достижениях сама жизнь - интереснее любого сна. И это только без упоминания знаменитой «Мона Лизы» и других гениальных достижений. В те времена даже колоссальные умы нередко творили фрески и картины на заказ, из-за чего Микеланджело даже предстал перед судом, не уложившись в сроки. Вот и Леонардо, чтобы избежать затрат времени понапрасну, выработал систему, позволяющую телу спать меньше, насыщаясь при этом энергией. Как оказалось впоследствии, система больше была прорывом для самого художника, нежели для человечества. Хотя, учитывая все остальные прорывы, достигнутые благодаря системе, с этим можно поспорить. Но это уже причинно-следственные связи.
Никола Тесла / Фото: tvzvezda.ru
Более близкий к нам во времени Никола Тесла посвящал сну от 2 до 3 часов в сутки. Будучи гениальным физиком, Тесла изучил закономерности электромагнитного поля, на котором зиждился первый электрический двигатель. А ещё открыл флуоресцентную лампу, переменный ток, рентгеновские лучи... В определённой мере наш организм - тоже механизм, а сердце - своего рода сложный электрический прибор. В таком случае Никола Тесла смог обуздать и его закономерности, преодолев тягу ко сну. Впрочем, быть может, когда человек понимает что-то ранее недостижимое, ему и не хочется спать. В любом случае, это - лишь догадки, а понять сущность гения не так просто.
Тем не менее, сегодня простому человеку требуется куда больше сна по самым разным причинам. Мы имеем дело с большими массивами информации - прогресс сильно скакнул вперёд, и сама фактура этого мира предполагает многозадачность и внимательность по отношению ко всем процессам вокруг. Удерживать в голове цифры и закономерности приходится практически всем представителям серьёзных профессий сегодня. Кроме того, сон - это, скорее, расслабление для тела, включая все его мышцы. Для мозга же открывается не менее трудная задача по обработке собранной во время бодрствования информации. Поэтому чересчур длинный сон также вреден для сознательности человека. Это тоже работа для внутренних органов, которые стремятся к восстановлению после дневных и вечерних тяжб, поэтому и относиться к неё нужно серьёзно.
Иногда сны можно частично отсканировать / Фото: www.vesti.ru
Наконец, распределение сна зависит от индивидуальных особенностей вашего организма. Восемь часов сна в качестве нормы - обобщённая формула, которая подходит львиной доле людей в мире. Некоторые и вправду способны спать всего несколько часов в сутки и чувствовать себя отлично. Быть может, именно к этой редкой категории и принадлежали Леонардо и Никола Тесла.
Пытливость и любознательность этих людей, похоже, переходила в одержимость на уровне психосоматики, и они всеми фибрами организма стремились разгадать загадки ещё не понятых миром явлений. Работа ради одной большой цели выглядит сегодня как будто бы не достаточным стимулом для того, чтобы лишать себя естественного отдыха. Необходимо что-то на уровне честного внутреннего стремления, не навязанного извне, а живущего в вас от природы. Таким может похвастаться далеко не каждый.
Сон в театре - причина хронических недосыпаний / Фото: www.mirror.co.uk
Сон - это возможность видеть причудливые картины, наполняться
энергией, сводить всю нагрузку на организм к минимальной и готовиться к новому дню. Во власти сна или, как ещё говорят, в объятиях Морфея любой из нас забывает о сложностях трудовых будней, которые всегда так или иначе встречаются на пути. Во сне время идёт иначе, поскольку пульс может в фазе глубокого сна падать ниже обычного. Со сном косвенно и напрямую связано множество болезней нервной системы. Ближе всего, пожалуй, к нему - нарколепсия, симптомами которой является потеря возможности контроля сонливости, которая может нахлынуть в любое время.
В Европе есть иммерсивные театры, где зрители и должны спать / Фото: www.m24.ru
Поэтому любые эксперименты со сном всегда сопряжены с определёнными рисками. Даже если вы убеждены, что работа для вас - в удовольствие, не стоит сопротивляться биоритмам, заложенным в вас от рождения. Во многом они предопределены генетическим кодом и предшествуют развитию характера и разным путям развития организма в будущем.
