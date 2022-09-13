20 шокирующих фактов об Индии, о которых вы не знали ранее

20 удивительных фактов об Индии, о которых вы не знали ранее
Без сомнения Индия считается одной из самых красивых и интересных стран в мире. Она все равно остается загадкой для большинства, несмотря на то, что все знают о ней самой, о ее традициях, кулинарии, истории. Всем известно о том, что это страна контрастов. И всё же в Индии, в стране с демократией, мобильными телефонами, развитой фармакологической промышленностью и Болливудом, много странных и непонятных явлений.
20. Это самая большая демократическая страна в мире
Это самая большая демократическая страна в мире
Известно, что в Индии живут более миллиарда людей, это самая большая демократическая страна в мире. Трудно представить такую огромную поддержку правительству со стороны общества, но и общество в свою очередь заставляет правительство много работать. Ну, или создается такое впечатление! До сих пор в Индии сохранилась кастовая система, которая каждому члену общества указывает на его место.
19. В Индии 6 времен года
В Индии 6 времен года
В большинстве стран мира всего 4 времени года, есть страны, в которых и того меньше. К примеру, в странах, расположенных на экваторе, круглый год тепло, и наоборот, в странах за полярным кругом постоянно холодно. В Индии же 6 времен года по календарю Индуизма, главной религии страны: лето, сезон муссонов, осень, зима, предвесенний сезон, весна.
18. Национальная валюта
Национальная валюта
К сожалению, национальную валюту Индии, рупии, не разрешают вывозить из страны. Эта новость огорчит туристов, но это исключает спекуляции с валютой. Хотя местные жители пытаются вывозить валюту и спекулировать с соседним Бангладешем, это всё происходит в небольшом масштабе. Все больше и больше жителей Индии начинают пользоваться карточками.
17. Более 25% населения Индии безграмотное
Более 25% населения Индии безграмотное
Индия – страна контрастов. В стране рядом живут бедные и богатые, грамотные и люди, не умеющие писать и читать, а такое величественное сооружение, как Тадж-Махал соседствует с лачугами. В стране только 65% грамотного населения. Среди женщин грамотных насчитывается 45%, а среди мужчин – 75%. Несмотря на относительно высокую грамотность в Индии высокий уровень бедности.
16. Индия разрастается
Индия разрастается
Население страны продолжает расти. Говорят, что к 2028 году Индия догонит Китай. Уже сегодня оно превысило общее количество населения Западной Европы.
15. Индия когда-то была островом
Индия когда-то была островом
Во времена Пангеи все континенты были одни большим участком суши. Благодаря тектоническим процессам огромные части начали разъединяться. Именно тогда Индия и начала путешествие отдельно от других частей. Позже она натолкнулась на кусок, который сегодня является Азией, и остановилась.
14. В Индии более 1000 языков
В Индии более 1000 языков
В Индии люди говорят на 1000 разных языках и диалектах. Путешественнику не поможет и разговорник, так как многие местные диалекты и языки кардинально отличаются. Правда, большинство людей знают хинди.
13. В Индии высокий уровень смерти
В Индии высокий уровень смерти
В Индии самый высокий процент смертности в мире. Главная причина этого явления – дорожные происшествия. Движение на дорогах в Индии, особенно в городах, чрезвычайно интенсивное, а его регулировка отсутствует. Чтобы безопасно маневрировать между автомобилями, мотоциклами, рикшами, животными и пешеходами, надо иметь талант. Люди гибнут под колесами автомобилей или из-за удушья в переполненных автобусах. Свой вклад в высокий уровень смертности вносит и смертность новорожденных детей и беременных женщин из-за недостаточно квалифицированной врачебной помощи. Кроме этого, до сих пор убивают за неверность и за приданое.
12. В Индии процветает киноиндустрия
В Индии процветает киноиндустрия
Когда речь заходит о кино, то у всех возникают ассоциации с Голливудом. Однако в Индии ежегодно выпускают около 1100 фильмов, что в два раза больше, чем в США. Хотите верьте, хотите нет, но большинство индийских фильмов производят не в Болливуде. Хотя многим нравятся красочные, эмоциональные, экспрессивные фильмы звезд Болливуда, это только небольшая часть всей индийской кинопродукции.
11. Индия бьет рекорды
Индия бьет рекорды
Индия бьет рекорды
Страсть индийцев к рекордам в разных сферах можно назвать странной. К примеру, в Книге рекордов Гиннесса зафиксирован рекорд самого большого в мире одеяла, связанного крючком. В Индии возвели самого большого в мире павлина из металла. Зафиксирован рекорд на самое массовое исполнение национального гимна.
10. Город Мумбаи
Город Мумбаи
Всем известна проблема, возникающая в многомиллионных мегаполисах во всем мире – это загрязнение воздуха от выхлопных газов автомобилей, которая проявляется визуально в наличии смога, а физически в затрудненном дыхании. Больше всего этим славится Китай, но в Мумбаи ситуация еще хуже. Пребывание в Мумбаи или Дели один день приравнивается к выкуриванию 100 сигарет. По данным Всемирной организации здоровья в этих городах ежегодно от рака легких и астмы умирают 1,5 миллиона человек.
9. В Индии самое большое количество вегетарианцев
В Индии самое большое количество вегетарианцев
Хотя большинство людей в Индии употребляют растительную пищу, в индийской кухне есть очень вкусные блюда из курицы, козы, ягненка. Но в Индии самое большое количество вегетарианцев. В Индийском Золотом Храме ежедневно бесплатно раздают несколько тысяч вегетарианских обедов нищим и бездомным. Непременно здесь нужно попробовать панир, наан и бириани – блюда из овощей и риса.
8. 53% домов без водопроводов и канализации
Один мобильный на семью
В городах Индии люди гибнут под колесами автомобилей, от загрязненного воздуха, а еще и от антисанитарии, так как в 53% домов отсутствует водопровод и канализация.
7. За приданое в Индии каждый час убивают одну девушку
За приданое в Индии каждый час убивают одну девушку
Приданое – это древняя индийская традиция. Когда парень и девушка собираются пожениться (очень часто за них выбор делают родители) невеста и ее семья дают крупную сумму денег семье жениха. Особенно это большие суммы, когда через брак они собираются улучшить свое социальное и кастовое положение. К сожалению, из-за этих денег ежечасно в Индии убивают одну девушку.
6. 70% мирового рынка специй принадлежит Индии
70% мирового рынка специй принадлежит Индии
В каждой ложке практически всех индийских блюд можно найти куркуму, кориандр, горчицу, тмин, корицу, кардамон, перец чили. Неудивительно, что 70% всех мировых запасов специй имеют индийское происхождение. Если хочется попробовать исконно индийское блюдо, то лучше пойти в гости в любую индийскую семью. На приготовление блюда они тратят несколько часов, огромное количество разнообразных специй – этому искусству трудно научиться.
5. Рабство в Индии
Рабство в Индии
К сожалению, рабство в Индии существует и сегодня. Количество рабов достигает 14 миллионов человек. Долгое время эта тема умалчивалась, и на нее не обращали внимания. Люди во многих странах мира даже и подумать не могли, что в Индии есть рабство, которое существует благодаря несовершенному законодательству, коррумпированности местной власти. Большинство рабов – это бедные неграмотные женщины и дети, которых принуждают к тяжелому труду и проституции.
4. В Индии высокий процент бедности
В Индии высокий процент бедности
Кроме рабов, в Индии очень много бедных. Большое количество семей с детьми живут на улице, собирают подаяния. В Индии среднестатистический человек должен работать по 14-16 часов, чтобы заработать небольшие деньги. В среднем в день зарабатывают до 1,25 доллара. Правительство пытается выплачивать пособия бедным, стимулировать развитие сельскохозяйственных районов и мотивировать бедных к занятию земледелием, но пока безрезультатно.
3. Женщины в Индии
Женщины в Индии
В мире существует целый ряд развитых государств, где в равной мере одинаково соблюдаются права мужчин и женщин. В Индии же в некоторых семьях сознательно убивают новорожденных девочек, так как они не смогут продолжить род. От 100 до 500 тысяч девочек убивают ежегодно в стране, только по причине их гендерной принадлежности. Здесь практикуют селективные аборты, которые официально были запрещены еще в 1994 году. Те девочки, которым удается выжить, часто унижаются всю жизнь со стороны мужского населения. Если говорить о медицине, то больше внимания и уважения, говоря о вакцинациях и лечении, проявляют к мальчикам и мужчинам.
2. В Индии празднуют день смерти
В Индии празднуют день смерти
В соответствии с традициями индуизма, который очень распространен в Индии, день похорон усопшего празднуется и поминается родственниками. Чаще всего в Индии трупы сжигают, а на похоронах не разрешают употреблять алкоголь или есть мясные продукты, это правило распространяется и на следующие 12 дней. Самый старший сын в семье высыпает пепел усопшего в воду любого водоема, находящегося поблизости, это может быть океан, море, река, озеро. Родственники и друзья семьи отмечают смерть усопшего, желая ему счастливой загробной жизни.
1. Молочный коктейль с марихуаной
Молочный коктейль с марихуаной
В древние века в Индии марихуану использовали в разных целях. Сегодня это абсолютно легальное действие, марихуану употребляют в разных видах, хотя есть некоторые ограничения, которые связаны с религией и традициями. Например, её добавляют в блюда, готовят из нее молочные коктейли. Она входит в пятерку священных растений, которые упоминаются еще в древних индуистских текстах. Марихуану используют и для лечения разных болезней и во время религиозных церемоний. Индусы уверены, что Шива тоже употреблял марихуану.
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