400-летний амбар превратили в резиденцию, о которой можно лишь мечтать

Даже полуразрушенное сельскохозяйственное сооружение XVII века можно превратить в ультрасовременное жилое пространство, что и доказал увлеченный британский застройщик. Рассчитывая на хорошую прибыль, Марк Пармент выкупил заброшенную ферму с рассыпающимся амбаром, чтобы реализовать свой творческий потенциал и вдохнуть в него новую жизнь.
400-летний амбар превратили в колоритную сельскую резиденцию (Грейвелл, Великобритания). | Фото: dobrenoviny.sk.
Когда речь заходит о преобразованиях старых зданий, то легких путей искать не приходится, особенно если это сельскохозяйственные строения, которым уже более 400 лет. Британский застройщик Марк Пармент, зная о всех проблемах все же не побоялся приобрести обширный участок земли с заброшенной фермой, состоящей из трех ветхих зданий (в запустении около 30 лет), за который выложил почти 1,2 млн евро. Расположенный всего в часе езды от Лондона, неподалеку деревни Грейвелл в боро Бейзингсток, что в графстве Гэмпшир, он для многих являлся лакомым кусочком, но тот факт, что на этом участке нет пригодных для жизни строений, а реконструкция под силу только специалистам, останавливал потенциальных покупателей.
В таком состоянии был амбар, история которого восходит к XVII веку. | Фото: dailymail.co.uk.
Поскольку Марк Пармент строитель по образованию, более 20 лет назад основавший собственную фирму, он взялся за работу, подключив своих специалистов, хотя реконструкцией исторических структур ранее никто из них не занимался (как и он сам). Первое, что решили восстанавливать, так это амбар внушительных размеров, который хозяин вознамеривался продать после окончания реконструкции. Все преобразования были нацелены на то, чтобы сохранить аутентичные элементы, которые будут гармонировать с современным представлением о комфортном загородном жилище.
Старые дубовые балки были восстановлены и используются заново.
Интересный факт: Несмотря на то, что остатки оригинального сооружения были близки к полному разрушению, фундамент, дубовые балки и опорные столбы неожиданно хорошо сохранились. Они и стали основой конструкции обновленной структуры резиденции.
Дощатый фасад обновленного амбара выглядит более привлекательным. | Фото: thegreatestlists.com.
Поскольку сельскохозяйственные объекты были внесены в Реестр памятников архитектуры II степени, реконструкция фасада предусматривала сохранность уцелевших элементов, но по условиям договора было разрешено вносить разумные изменения в их экстерьер и интерьер. Несмотря на то, что остатки каменных стен, облицованных кирпичом, очистили и законсервировали, их все же спрятали за деревянной обшивкой, что придало резиденции более привлекательный и колоритный сельский вид. А вот размеры и геометрия здания практически не изменились.
Впечатляющий результат трехлетней трансформации заброшенного амбара. | Фото: dailymail.co.uk.
При этом не забыли подчеркнуть и прошлое предназначение амбара, внутреннее пространство которого не стали дробить на комнаты или делать перекрытие по всей площади строения. О длинной истории его существования напомнят деревянные опоры и балки, поддерживающие довольно большую площадь крыши, которая также осталась открытой, как это делалось ранее в такого рода сооружениях.
Ветхий амбар превратился в колоритную сельскую резиденцию, покрытую черепицей. | Фото: ahaber.com.tr.
В ходе трансформации, остатки старого металла были сняты, его заменила черепица, а изнутри кровля надежно утеплена, поскольку сохранилась амбарная структура здания без добавления перекрытий. Слой тепло- шумоизоляции позволил создать более тихую обстановку, при этом новый владелец не разорится на счетах за электроэнергию, ведь отопить или охладить такой объем жилого пространства очень сложно. Энергоэффективности поспособствовало и инновационное остекление, довольно больших окон, которыми остеклили выступающие части, захватывающие и часть крыши. Окна появились и по всему периметру резиденции, чтобы владельцы могли наслаждаться идиллическими видами, которые не менялись столетиями.
В интерьере сохранились аутентичные дубовые балки, опоры и кирпич XVII века. | Фото: thegreatestlists.com.
Такое завидное постоянство просматривается и в выборе дизайна. Опорные конструкции после реконструкции сохранили первозданный вид. Дубовые колонны, как и прежде, поддерживают кирпичные основания, а крышу – массивные балки, возраст которых восходит к XVII веку. Причем, как подозревает Марк Пармент, до строительства амбара они использовались в другом строении, ведь в былые времена владельцы не были расточительными. Хозпостройки всегда строились из старых материалов, ни один фермер не покупал бы новую древесину для таких нужд.
Все ограждения сделали прозрачными, чтобы не закрывать обзор.
Ковровое напольное покрытие делает пространство более уютным и домашним. | Фото: ahaber.com.tr.
Чтобы не закрывать виды на затейливую стропильную конструкцию, дизайнеры предусмотрели стеклянные ограждения на лестничных маршах и втором уровне, частично занимающем периметр амбара. При отделке стен использовали старинные методы штукатурки и побелку, а вот полы все-таки сделали из полированного бетона, ведь для современного жилища площадью в 250 кв. метров утрамбованная земля была бы перебором. На втором же уровне использовали ковровое покрытие высокого качества, чтобы обстановка в спальной части была более домашней и уютной.
В центральной части сохранили полную высоту строения. | Фото: ahaber.com.tr.
Если говорить об обустройстве внутреннего пространства, то открытости основных жилых зон уделили главное внимание. Центральную часть выделенного под жилище пространства занимает гостиная (часть структуры отведена под гараж и отдельную гостевую зону), которую оформлять будет уже новый владелец, но ему не придется сильно ломать голову, куда поставить диван и кресла, чтобы в полной мере насладиться окружающим ландшафтом. Равно как и столовую, которой также найдется местечко у панорамного окна.
Открытая планировка общей жилой зоны соответствует современным приоритетам дизайна. | Фото: dailymail.co.uk.
Кухонная зона пусть и входит в открытое жилое пространство, но она все же отделена от лаунджа и обеденной части несущей стеной, поддерживающей перекрытие, на котором образован полноценный второй уровень. При этом будущая хозяйка получает в подарок не только просторное рабочее пространство, но и мебельный гарнитур, изготовленный на заказ со встроенными мойкой и основными предметами бытовой техники. Из этой части предусмотрен выход на задний двор, что позволит плавно перенести обеденную зону на улицу, при хорошей погоде, конечно же.
Более уединенные пространства расположены на втором уровне преображенного амбара.
Безусловно, четыре спальни и три ванных комнаты, появившиеся в результате трансформации, являются максимально уединенными зонами. Хотя в каждой из них имеются окна, выходящие в разные стороны, а те, что располагаются на нижнем этаже имеют еще и прямой выход во двор.
Задний дворик роскошной резиденции станет прекрасной зоной отдыха. | Фото: thegreatestlists.com.
По сведениям редакции Novate.ru, на преобразование амбара в стильную современную резиденцию ушло три года. Марк Пармент ее сразу же выставил на продажу, запросив 1,48 млн. евро, что по британским меркам вполне логично, учитывая площадь объекта, его оригинальность и расположение. Оставшиеся строения были восстановлены, а также построено еще три здания в амбарном стиле. По подсчетам застройщика, на покупку старой фермы и все преобразования он потратил более 4,1 млн евро, при этом доступен к покупке только амбар. О том, то ждет остальные объекты, пока не разглашается.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии