Из истории пуговиц

«Вы можете стать архангелом, дураком или преступником, и никто не заметит этого. Но если у Вас отсутствует пуговица - каждый обратит на это внимание»,- писал Эрих Мария Ремарк. Конечно, писатель имел в виду несколько иное, однако пуговица – действительно важный элемент одежды, ведь исторически она имела не одну, а сразу пять функций.

Пришивать к одежде небольшие элементы, похожие на пуговицы, люди начали в незапамятные времена – первые подобные образцы ученые относят к индийским царствам 2800—2600 до н. э. Делали тогда это не для пользы, а лишь с декоративными целями, так что впервые пуговица появилась на костюме как украшение. Разумеется, только драгоценные металлы и самые дорогие камни были тогда материалами, достойными для нее. Чуть позднее в Древней Греции и Риме пуговицы служили уже как знаки отличия и даже награды. А вот первые функциональные пуговицы, сделанные из камня, были найдены в Гёбекли-Тепе на юго-востоке Турции, они датируются 1500 г. до н. э.Впрочем, в совсем давние времена люди не так нуждались в пуговицах из-за особенностей одежды – она была в основном свободной, и для ее крепления вполне хватало завязок, ремешков с пряжками, или просто концов ткани, которые можно было связать. Впервые настоящая необходимость в пуговице, считают историки моды, возникла только в средние века в Европе, когда манера носить обтягивающую одежду заставила искать другие пути ее крепления. Тогда в костюме появилось много шнуровок и пуговиц. Но шнуровка, хоть и держится крепко, занимает массу времени, поэтому пуговички стали удобной и функциональной альтернативой. Конечно, как и многие детали в одежде, они быстро превратились в поле жестокого соревнования знати. Своей изысканностью пуговицы демонстрировали богатство их владельца, а количество могло говорить о его принадлежности к определенному классу. Так, в костюме знати пуговиц насчитывалось больше сотни, а рекордсменов в этом вопросе считается король Франции Франциск I, который однажды сделал заказ ювелиру на изготовление 13600 маленьких пуговиц из золота, причем предназначались они все для одного костюма. Интересно, что в те времена пуговицы были привилегией мужчин.В женский гардероб они проникли гораздо позднее.А вот наши предки относились к пуговицам совершенно иначе. Кроме утилитарной функции и декоративной они в древнерусском костюме выполняли еще одну важную задачу – служили оберегами. Согласно Владимиру Далю, пуговица – это «пугалка», хотя единого мнения по поводу этимологии этого слова нет. В старину люди особенно старались защитить отверстия на одежде – ворот, концы рукавов и подол, ведь именно через эти «дыры» нечисть могла подобраться к телу. Пуговицы также располагались по вороту, дополнительно усиливая магические свойства вышивки. Так как чаще всего их на Руси делали из металла, то к «защите» добавлялись свойства этого материала (с похожими целями, например, над дверью дома вешалась подкова – металл, наряду с деревом считался одной из магических субстанций, способных отпугивать злые силы). Древние пуговицы могли быть полыми внутри, и туда помещался камешек или кусочек олова. Эта конструкция гремела при ходьбе, чтобы все злое разбегалось с дороги.Хотя эти пережитки прошлого кажутся нам смешными, отголоски подобных верований можно найти и сегодня. Так, например, традиция пришивать одну пуговичку (лучше металлическую) внутри одежды или пристегивать на подол изнутри булавку имеет как раз, то самое, отпугивающее значение. Или поверье, что надо взяться за пуговицу, если дорогу перебежала черная кошка… на самом деле, старинная магия гораздо ближе к нам, чем кажется . Еще позднее пуговицы приобрели дополнительное, но также очень важное значение – стали служить знаками различных ведомств. В России ведомственные пуговицы вводились при Николае I. Интересно, что символика, принятая тогда, частично сохранилась до наших времен. Форменные пуговицы и сегодня несут на себе смысловую нагрузку (например, якоря на морской форме). В царской России пуговицы были настоящими опознавательными знаками. Они разнились и имели свой типаж для каждой категории: от сторожа до канцлера. По пуговицам можно было определить принадлежность человека к структуре во власти, политике или искусстве. Свои знаки носили представители Академии Художеств, государственного банка, пограничной стражи, всех учебных заведений и прочих учреждений. Для военных подразделений на пуговицы добавляли номер части, буквенные шифры, а также изображения «гренад» (пушек). Так что специалисты по одной только пуговичке без труда сегодня определяют, кому принадлежал старинный наряд.Наверное, самый интересный указ в отношении пуговиц издал Петр I. Как всегда – изобретательно и очень эффективно, - он сумел с помощью этого мелкого элемента раз и навсегда отучить солдат от дурной привычки вытирать рот и нос рукавом. Для этого всего лишь достаточно было пришить на обшлага солдатского мундира ряд пуговиц, и проблема была решена.