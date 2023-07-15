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Город гадов Крокодилополь: Как египтяне поклонялись богу с головой рептилии и зачем им тысячи мумий


Как египтяне поклонялись богу с головой рептилии и зачем им тысячи мумий крокодилов.

Как египтяне поклонялись богу с головой рептилии и зачем им тысячи мумий крокодилов.

Обожествление животных и сил природы – общая черта всех древних цивилизаций, но некоторые культы производят на современного человека особенно сильное впечатление. В эпоху фараонов Древнего Египта роль священных животных отводили едва ли не самым отталкивающим и страшным существам на планете – нильским крокодилам.

Себек – бог-крокодил, властитель Нила


Роль Нила в развитии культуры Древнего Египта невозможно переоценить – эта река определяла само существование народов, селившихся по ее берегам. Протянувшийся почти на семь тысяч километров с юга на север, Нил кормил египтян, разливы реки обеспечивали хорошие урожаи на полях, прилегающих к реке, а отсутствие разливов обрекало людей на голод. Со времен фараонов существовали специальные сооружения – ниломеры, чье назначение состояло в определении уровня реки для прогнозирования ближайшего урожая.
Ниломер

Ниломер

 

Неудивительно поэтому стремление заслужить расположение столь могущественных сил, придав особый ритуальный характер взаимодействию с постоянным жителем Нила и в некоторой степени его хозяином – крокодилом. По поведению и передвижению этих животных египтяне, помимо прочего, определяли приход наводнений.

Бог Себек (или Собек), которого изображали как человека с головой крокодила – один из древнейших и основных богов египетского пантеона. Он признавался не только властителем Нила и повелителем его разливов, дарующим плодородие и изобилие, но и божеством, олицетворяющим время, вечность. Изображался Себек с головой крокодила и в пышной короне.
Бог Себек

Бог Себек

 

Город Гадов


Особенно ярко культ Себека проявился в Крокодилополе, или Городе Гадов, находившемся к юго-западу от древней столицы Египта Мемфиса. Название «Крокодилополь» дали поселению греки, пришедшие на эти земли в 4 веке до нашей эры с Александром Македонским. Сами египтяне называли этот город Шедит (Шедет).
Эль-Файюм - оазис в пустыне

Эль-Файюм - оазис в пустыне

 

Расположенный в оазисе Файюм, широкой долине, славившейся своим плодородием по всему Древнему Египту, у озера Мерида, Шедит стал местом почитания бога Себека и его живых воплощений – крокодилов.

В 19 веке до нашей эры фараон XII династии Аменемхет III построил для себя пирамиду вблизи города Шедит. К пирамиде примыкал Лабиринт – не сохранившееся до наших дней священное строение, храмовый комплекс, где обитал сын Собека – Петсухос. Кому из крокодилов выпадет честь стать божественным отпрыском, определяли жрецы – по правилам, которые в настоящее время неизвестны. Крокодил жил в Лабиринте, где помимо пруда и песка было множество комнат, расположенных на разных уровнях – по древним источникам, в частности, по рассказам Геродота, количество помещений якобы доходило до нескольких тысяч. Предполагаемая площадь комнат и переходов Лабиринта достигала 70 тысяч квадратных метров.
Пирамида Аменемхета III

Пирамида Аменемхета III

 

Служение крокодилу


Жрецы подносили Петсухосу в качестве пищи мясо, хлеб с медом, вино, а тот, кому случайно довелось стать жертвой крокодильей пасти, сам приобретал божественный статус, его останки бальзамировали и размещали в священной гробнице. Выпить воду из пруда, в котором жил такой крокодил, считалось большой удачей и обеспечивало покровительство божества.

После смерти «сына Себека» его тело мумифицировали и хоронили неподалеку. Всего было обнаружено несколько тысяч таких мумий, в частности, на кладбище Ком-эль-Брейгат. Новым воплощением бога становился крокодил, выбираемый все теми же жрецами.
Мумии священных крокодилов

Мумии священных крокодилов

 

Дошедшие до нашего времени сведения о культе крокодилов в Шедите крайне скудны и основываются, как правило, на записках побывавших здесь греков. Античный ученый Страбон, посетивший Египет в первом веке до нашей эры, оставил такие воспоминания:
«Наш хозяин, один из должностных лиц, который посвящал нас там в мистерии, пришел вместе с нами к озеру, захватив от обеда какую-то лепешку, жареного мяса и кувшин с вином, смешанным с медом. Мы застали крокодила лежащим на берегу озера. Когда жрецы подошли к животному, то один из них открыл его пасть, а другой всунул туда лепешку, затем мясо, а потом влил медовую смесь. Тогда животное прыгнуло в озеро и переплыло на другой берег. Но когда подошел другой чужеземец, тоже неся с собой приношение из начатков плодов, то жрецы взяли от него дары; затем они направились бегом вокруг озера и, найдя крокодила, подобным же образом отдали животному принесенную пищу».
Изображение кормления жрецом священного крокодила

Изображение кормления жрецом священного крокодила

 

При Птолемее II Крокодилополь был переименован в Арсиною – в честь супруги правителя.
Эль-Файюм является одним из наименее изученных археологами районов Египта, поэтому вполне возможно, что в обозримом будущем будут получены дополнительные аргументы, подтверждающие или опровергающие легенды о Лабиринте Крокодилополя.
Город гадов Крокодилополь: Как египтяне поклонялись богу с головой рептилии и зачем им тысячи мумий


 

Тем не менее, культ бога-крокодила Себека можно проследить и в других областях Древнего Египта – в частности, в Ком-Омбо, городе, который носил раньше название Нубет, находится храм, посвященный Себеку, где с 2012 года в нем открыта демонстрация мумий крокодилов из расположенных неподалеку погребений.
Храм Ком-Омбо

Храм Ком-Омбо

 

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Город гадов Крокодилополь: Как египтяне поклонялись богу с головой рептилии и зачем им тысячи мумий

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Город гадов Крокодилополь: Как египтяне поклонялись богу с головой рептилии и зачем им тысячи мумийПодписаться на мой Instagram
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