Город гадов Крокодилополь: Как египтяне поклонялись богу с головой рептилии и зачем им тысячи мумий

Как египтяне поклонялись богу с головой рептилии и зачем им тысячи мумий крокодилов.
Обожествление животных и сил природы – общая черта всех древних цивилизаций, но некоторые культы производят на современного человека особенно сильное впечатление. В эпоху фараонов Древнего Египта роль священных животных отводили едва ли не самым отталкивающим и страшным существам на планете – нильским крокодилам.
Себек – бог-крокодил, властитель Нила
Роль Нила в развитии культуры Древнего Египта невозможно переоценить – эта река определяла само существование народов, селившихся по ее берегам. Протянувшийся почти на семь тысяч километров с юга на север, Нил кормил египтян, разливы реки обеспечивали хорошие урожаи на полях, прилегающих к реке, а отсутствие разливов обрекало людей на голод. Со времен фараонов существовали специальные сооружения – ниломеры, чье назначение состояло в определении уровня реки для прогнозирования ближайшего урожая.
Ниломер
Неудивительно поэтому стремление заслужить расположение столь могущественных сил, придав особый ритуальный характер взаимодействию с постоянным жителем Нила и в некоторой степени его хозяином – крокодилом. По поведению и передвижению этих животных египтяне, помимо прочего, определяли приход наводнений.
Бог Себек (или Собек), которого изображали как человека с головой крокодила – один из древнейших и основных богов египетского пантеона. Он признавался не только властителем Нила и повелителем его разливов, дарующим плодородие и изобилие, но и божеством, олицетворяющим время, вечность. Изображался Себек с головой крокодила и в пышной короне.
Бог Себек
Город Гадов
Особенно ярко культ Себека проявился в Крокодилополе, или Городе Гадов, находившемся к юго-западу от древней столицы Египта Мемфиса. Название «Крокодилополь» дали поселению греки, пришедшие на эти земли в 4 веке до нашей эры с Александром Македонским. Сами египтяне называли этот город Шедит (Шедет).
Эль-Файюм - оазис в пустыне
Расположенный в оазисе Файюм, широкой долине, славившейся своим плодородием по всему Древнему Египту, у озера Мерида, Шедит стал местом почитания бога Себека и его живых воплощений – крокодилов.
В 19 веке до нашей эры фараон XII династии Аменемхет III построил для себя пирамиду вблизи города Шедит. К пирамиде примыкал Лабиринт – не сохранившееся до наших дней священное строение, храмовый комплекс, где обитал сын Собека – Петсухос. Кому из крокодилов выпадет честь стать божественным отпрыском, определяли жрецы – по правилам, которые в настоящее время неизвестны. Крокодил жил в Лабиринте, где помимо пруда и песка было множество комнат, расположенных на разных уровнях – по древним источникам, в частности, по рассказам Геродота, количество помещений якобы доходило до нескольких тысяч. Предполагаемая площадь комнат и переходов Лабиринта достигала 70 тысяч квадратных метров.
Пирамида Аменемхета III
Служение крокодилу
Жрецы подносили Петсухосу в качестве пищи мясо, хлеб с медом, вино, а тот, кому случайно довелось стать жертвой крокодильей пасти, сам приобретал божественный статус, его останки бальзамировали и размещали в священной гробнице. Выпить воду из пруда, в котором жил такой крокодил, считалось большой удачей и обеспечивало покровительство божества.
После смерти «сына Себека» его тело мумифицировали и хоронили неподалеку. Всего было обнаружено несколько тысяч таких мумий, в частности, на кладбище Ком-эль-Брейгат. Новым воплощением бога становился крокодил, выбираемый все теми же жрецами.
Мумии священных крокодилов
Дошедшие до нашего времени сведения о культе крокодилов в Шедите крайне скудны и основываются, как правило, на записках побывавших здесь греков. Античный ученый Страбон, посетивший Египет в первом веке до нашей эры, оставил такие воспоминания:
«Наш хозяин, один из должностных лиц, который посвящал нас там в мистерии, пришел вместе с нами к озеру, захватив от обеда какую-то лепешку, жареного мяса и кувшин с вином, смешанным с медом. Мы застали крокодила лежащим на берегу озера. Когда жрецы подошли к животному, то один из них открыл его пасть, а другой всунул туда лепешку, затем мясо, а потом влил медовую смесь. Тогда животное прыгнуло в озеро и переплыло на другой берег. Но когда подошел другой чужеземец, тоже неся с собой приношение из начатков плодов, то жрецы взяли от него дары; затем они направились бегом вокруг озера и, найдя крокодила, подобным же образом отдали животному принесенную пищу».
Изображение кормления жрецом священного крокодила
При Птолемее II Крокодилополь был переименован в Арсиною – в честь супруги правителя.
Эль-Файюм является одним из наименее изученных археологами районов Египта, поэтому вполне возможно, что в обозримом будущем будут получены дополнительные аргументы, подтверждающие или опровергающие легенды о Лабиринте Крокодилополя.
Тем не менее, культ бога-крокодила Себека можно проследить и в других областях Древнего Египта – в частности, в Ком-Омбо, городе, который носил раньше название Нубет, находится храм, посвященный Себеку, где с 2012 года в нем открыта демонстрация мумий крокодилов из расположенных неподалеку погребений.
Храм Ком-Омбо
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