Город гадов Крокодилополь: Как египтяне поклонялись богу с головой рептилии и зачем им тысячи мумий

Как египтяне поклонялись богу с головой рептилии и зачем им тысячи мумий крокодилов.

Себек – бог-крокодил, властитель Нила

Ниломер

Бог Себек

Город Гадов

Эль-Файюм - оазис в пустыне

Пирамида Аменемхета III

Служение крокодилу

Мумии священных крокодилов

Изображение кормления жрецом священного крокодила

Храм Ком-Омбо