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Чёрно-белая пикантность от истинного француза и ценителя женской красоты


Интимный взгляд на женскую красоту. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Интимный взгляд на женскую красоту. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Будучи истинным французом и ценителем женской красоты, фотограф Жан-Франсуа Жонвиль (Jean-Francois Jonvelle) на протяжении долгих лет снимал девушек. Героини его работ выглядят настолько естественно, что складывается впечатление, будто все они волей случая попали в объектив маэстро, навеки застыв на чёрно-белых снимках. Томные, нежные, чувственные, а местами и вовсе застигнутые врасплох – очаровательные красотки, соблазнительно взирая на мир, похищают сердца, мало кого оставляя равнодушным.

За долгие годы любимой работы Жан-Франсуа научился снимать девушек так, что обнажённым выглядит не только тело, а и душа, источающая лёгкую ненавязчивую сексуальность. Каждая из них – олицетворение той самой естественной красоты, о которой поётся в песнях и читается в стихах. Именно поэтому созданные им фотографии с лёгкостью можно назвать монохромными пикантными подробностями, в которых на удивление нет ни пошлости, ни вульгарности, ни выставленных на показ тел и постановочно-откровенных поз с наигранными взглядами и натянутыми улыбками.
До чего же хороша! Автор: Jean-Francois Jonvelle.

До чего же хороша! Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
Искушение. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Искушение. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
Сигареты. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Сигареты. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
Доброе утро. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Доброе утро. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
На прогулке. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

На прогулке. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
Чувственность. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Чувственность. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
Портрет таинтсвенной незнакомки. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Портрет таинтсвенной незнакомки. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
Перекур. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Перекур. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
Соблазн. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Соблазн. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
Сложный выбор. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Сложный выбор. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
Это не то, что вы подумали! Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Это не то, что вы подумали! Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
Грация. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Грация. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
В душе. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

В душе. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
Это любовь. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Это любовь. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
Курить. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Курить. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
Улыбка. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Улыбка. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
Портрет. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Портрет. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
В окне. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

В окне. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
Первый ряд. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Первый ряд. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
Соблазнительница. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Соблазнительница. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
Провокация. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Провокация. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 
Красотка. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

Красотка. Автор: Jean-Francois Jonvelle.

 

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Чёрно-белая пикантность от истинного француза и ценителя женской красоты

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Чёрно-белая пикантность от истинного француза и ценителя женской красотыПодписаться на мой Instagram
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