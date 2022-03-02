Чёрно-белая пикантность от истинного француза и ценителя женской красоты

Интимный взгляд на женскую красоту. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Будучи истинным французом и ценителем женской красоты, фотограф Жан-Франсуа Жонвиль (Jean-Francois Jonvelle) на протяжении долгих лет снимал девушек. Героини его работ выглядят настолько естественно, что складывается впечатление, будто все они волей случая попали в объектив маэстро, навеки застыв на чёрно-белых снимках. Томные, нежные, чувственные, а местами и вовсе застигнутые врасплох – очаровательные красотки, соблазнительно взирая на мир, похищают сердца, мало кого оставляя равнодушным.
За долгие годы любимой работы Жан-Франсуа научился снимать девушек так, что обнажённым выглядит не только тело, а и душа, источающая лёгкую ненавязчивую сексуальность. Каждая из них – олицетворение той самой естественной красоты, о которой поётся в песнях и читается в стихах. Именно поэтому созданные им фотографии с лёгкостью можно назвать монохромными пикантными подробностями, в которых на удивление нет ни пошлости, ни вульгарности, ни выставленных на показ тел и постановочно-откровенных поз с наигранными взглядами и натянутыми улыбками.
До чего же хороша! Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Искушение. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Сигареты. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Доброе утро. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
На прогулке. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Чувственность. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Портрет таинтсвенной незнакомки. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Перекур. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Соблазн. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Сложный выбор. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Это не то, что вы подумали! Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Грация. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
В душе. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Это любовь. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Курить. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Улыбка. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Портрет. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
В окне. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Первый ряд. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Соблазнительница. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Провокация. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
Красотка. Автор: Jean-Francois Jonvelle.
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