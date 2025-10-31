Колумбийцы научились строить надежные дома из кофейной шелухи

1. Инновационная разработка колумбийской компании Woodpecker

Композитный материал, позволяющий из отходов создавать надежные дома (WPC). | Фото: woodpecker.com.co.

Шелуха от зерен кофе и пластик, заполонивший планету, стали основными элементами для создания уникального композитного материала WPC.

2. Преимущества композитного стройматериала WPC (wood plastic composite)

Вот такие стройматериалы получаются из шелухи кофе и переработанного пластика (WPC).

Материал WPC используется в строительстве и обустройстве территорий (Колумбия).

3. Сравнительный анализ физических и механических свойств композитного материала WPC

Композитный материал WPC не боится ни дождя, ни солнца, ни механических нагрузок, ни насекомых (Колумбия).

4. Производственный процесс изготовления WPC

Производственный процесс особых мощностей и энергозатрат не требует (компания WOODPECKER S.A.S.).

Все виды стройматериалов WPC имеют разную цветовую гамму, так что дополнительных отделочных работ не потребуется.

5. Сборка готовых комплектов от компании WOODPECKER S.A.S.

Процесс сборки жилого дома из готового комплекта, созданного компанией WOODPECKER S.A.S.

Композитный материал WPC активно используют для обустройства общественных зон и учебных заведений (Колумбия).

Из доски WPC получаются прекрасные тротуары и площадки (Колумбия).

Благодаря панелям WPC целые поселения можно собрать в кратчайшие сроки (Колумбия).

6. Востребованность WPC

Стройматериалы WPC можно доставлять самостоятельно и в самые труднодоступные места (Колумбия).

После урагана, пронесшегося по стране, комплекты домов от компании WOODPECKER S.A.S. помогли создать жилье пострадавшим в кратчайшие сроки.

Из доски/плит WPC можно сделать настил для зоны отдыха во внутреннем дворе или возле бассейна (Колумбия).

Учебные классы в дальних селах собирают буквально за неделю (Колумбия).

Из блоков и панелей WPC можно собрать и жилой дом, и амбар для сельхознужд (Колумбия).