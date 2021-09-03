Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Знаменитый американский фотограф Филипп Халсман (Philippe Halsman) в течение шести лет фотографировал известных людей, среди которых были кинозвёзды, политики, члены королевской семьи, музыканты и писатели, в прыжке. В эту серию портретов знаменитостей вошли более 200 снимков. В 1959 году он опубликовал свои работы в книге, которая получила название «Прыжок» («Jump Book »).







Французская актриса Брижит Бардо.







Американская актриса Мэрилин Монро.







Американская актриса Ава Гарднер.







Британская актриса Одри Хепбёрн.







Герцог и герцогиня Виндзорские.







Герцог Виндзорский.







Герцогиня Виндзорская.







Британский актёр Питер Устинов.







Американская актриса Эва Мари Сейнт.







Американский актёр Дэнни Кей.







Американская актриса Грейс Келли.







Американский комик Боб Хоуп.







Американский дуэт комиков Дин Мартин и Джерри Льюис.







Американский комик Граучо Маркс.







Американская актриса Ким Новак.







Актёр немого кино Гарольд Ллойд.







Вице-президент США Ричард Никсон.







Пианист Либераче.







Итальянская актриса Софи Лорен.







Американский актёр Энтони Перкинс.



©



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



