Уникальные фотографии: жизнь девочки до рождения

Как зарождается и развивается жизнь в утробе матери? Благодаря этой подборке уникальных фото можно пронаблюдать за чудом развития человеческого существа от самого зачатия и до родов.



Многие спорят о том, есть ли жизнь после смерти, но мы точно знаем, что есть жизнь до рождения! Девять месяцев после зачатия маленькое чудо внутри женщины развивается и растет. Причем проходит этот процесс крайне интересно.











Через 4 дня после оплодотворения.



После оплодотворения зигота уже обладает предопределенным полом (вот это, например, девочка!) и уникальным набором ДНК. Ее ДНК будет определять развитие ее тела в течение следующих девяти месяцев (а потом и всю жизнь).







5-6 недель беременности.



Несмотря на то, что плод достиг лишь 6 мм в длину, его нос, рот и ушки уже начинают формироваться. Сердце девочки бьется около 100 раз в минуту (почти в два раза быстрее сердца матери), а по телу начинает циркулировать кровь. Мозговые волны различимы уже в 2-3 недели!







Седьмая неделя беременности. Сверху, по часовой стрелке: хорионический мешочек, мозг, амниональный мешочек, глаз, печень, пуповина, плацента.







Десятая неделя беременности.



Все главные функции организма запущены: почки, кишечник, мозг и печень уже принялись за работу.

Крошечные ручки и ножки уже начинают сгибаться.Двенадцатая неделя.Мышцы начинают набирать массу, так что все свободное время девочка тянется и пинается. Ее рефлексы начинают развиваться, и, если положить руку на живот, она наверняка ответит , хотя вы этого еще не почувствуете.Шестнадцатая неделя беременности.Сосет пальчик на 18-20-й неделе беременности. Уже сейчас у нее появился свой уникальный набор отпечатков.Шесть месяцев беременности.Ребенок может отвечать на внешние звуки движениями и ускорением пульса . Мать заметит резкие движения ребенка, если малыш икает!Шесть-семь месяцев беременности.Восемь месяцев беременности.Этот малыш уже слышит и начинает узнавать голос мамы. У него розовая кожа, и он уже начинает приобретать свою милую пухлую форму, свойственную всем новорожденным. Это накопление жиров очень важно, так как помогает ребенку регулировать температуру тела после появления на свет.А в этом видео вы увидите долгий девятимесячный процесс меньше чем за пять минут!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)