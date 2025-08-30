Не доверяйте рекламным фотографиям отелей, отправляясь на отдых

Просматривая перед покупкой путевки рекламные фотографии отелей, очень легко замечтаться, представляя свой идеальный отдых. Но иногда эти мечты разбиваются вдребезги при встрече с суровой действительностьюhttp://vs-t.ru/ne-doveryajte-reklamnym-fotografiyam-otelej-otpravlyayas-na-otdyxhttp://vs-t.ru/ne-doveryajte-reklamnym-fotografiyam-otelej-otpravlyayas-na-otdyx. Ведь часто отели при съемке публикуемых в интернете фотографий подбирают определенные ракурсы, при взгляде с которых не видны существующие недостатки. Вот несколько фотографий, которые показывают несовпадение реальности с онлайн-фантазиями.



Мечта: отдых на частном пляже Delfino Beach Hotel на Сицилии, где совершенно нет никого лишнего. Реальность: пляж набит отдыхающими, как банка сардинами. Мечта: расслабляющий отдых на гигантской плюшевой кровати в Hotel Athena в Тоскане. Реальность: в эту гигантскую щель между двумя сдвинутыми односпальными кроватями очень легко провалиться. Мечта: в этом просторном бассейне в Inn at Seaside в Орегоне можно хорошо поплавать. Реальность: бассейн лишь немногим больше гидромассажной ванны. Мечта: прекрасный вид бассейна-инфинити в Amata Resort в Пхукете. Реальность: на самом деле бассейн огорожен металлическим забором. Мечта: приятный отдых возле шикарного бассейна в Hayriye Hanim Konagi Hotel в Стамбуле. Реальность: это не бассейн, а большая ванна. Мечта: как приятно отдохнуть в этом шикарном люксе в Centrale Palace Hotel после целого дня осмотра достопримечательностей Палермо. Реальность: в этой практически пустой комнате хочется находиться как можно меньше. Мечта: спокойный отдых на уединенном пляже на курорте La Plage на Сицилии.

Реальность: отдых придется разделить с половиной города, лежа на скалах.Мечта: романтическое ночное плавание в Norfolk Royale в Дорсете, Англия.Реальность: заплесневелая плитка и нефункционирующая гидромассажная ванна. Мечта: пустой бассейн в Crown Reef в Myrtle Beach, в котором всегда есть место для красивых женщин. Реальность: дети. Везде.