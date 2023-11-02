10 археологических открытий, которые изменили мнение историков о древних артефактах.
Порой всего одна (казалось бы, незначительная) археологическая находка может кардинальным образом изменить представления учёных о каком-либо историческом артефакте, событии, а то и истории целой страны. В этом обзоре «десятка» открытий, сделанных на раскопках, которые ещё раз доказывают, что важным может оказаться даже глиняный черепок.
1. Стены разграбленного монастыря
Открытие на древних раскопках: «Стены разграбленного монастыря».
Когда король Генрих VIII разорвал отношения с папством в 1529 году, он разогнал более 800 религиозных учреждений по всей Англии. Естественно, сделал он это с выгодой для себя, экспроприировав, а проще говоря, присвоив церковное имущество. Находка, сделанная в 2017 году в английском городе Халл показала, что король не побрезговал даже строительным материалом.
Через год после разграбления (1536-1540) монарх приказал построить крепость, которая должна была усилить защиту Халла и в которой должны были разместить пушки и арсенал. Во время раскопок археологи нашли те самые, первые стены, заложенные в XVI веке, и обнаружили, что в них были включены куски разобранных монастырей.
Найденные полностью под землей (неудивительно, ведь прошло полтысячелетия), стены с бойницами по-прежнему возвышались на 1 метр в некоторых местах. Помимо обнаружения следов разрушенных монастырей, восстановленная крепость является большой исторической ценностью, поскольку она входит в число первых укреплений, построенных по приказу Генриха VIII.
2. Плитка из Нова Загора
Открытие на древних раскопках: «Плитка из Нова Загора».
В 2016 году под бывшим римским дорожным постом в Болгарии бы найден небольшой фрагмент плитки. Учитывая, что ее возраст составляет 7 000 лет, знаки на ее поверхности могут быть старейшей в мире письменностью. Но через год еще одна находка в Болгарии (на сей раз это была полная плитка) переплюнула этот рекорд на тысячелетие.
Крошечный артефакт был сделан из глины. Кто-то вырезал повторяющиеся символы на его поверхности. Хотя непосвященному человеку они покажутся просто линиями и полосками, находка очень взбудоражила археологов. Найденная недалеко от города Нова Загора в древней прибрежной деревне, она похожа на другие артефакты с надписями, которые ранее находили из Болгарии. Однако ни один из них не был настолько древним.
Археолог Татьяна Канчева сказала: «Эти символы или знаки широко распространены не только в Болгарии, но и в Румынии, в Сербии, на всем Балканском полуострове, и им в основном четыре-пять тысяч лет... У всех видов артефактов есть похожие признаки. Если это какая-то древняя письменность, то нам только предстоит ее разгадать».
3. Новые надписи Асархаддона
Открытие на древних раскопках: «Новые надписи Асархаддона».
Один из памятников, разрушенных боевой группой ИГИЛ, был храмом, который почитали в Ираке как мусульмане, так и христиане. Считалось, что в нем находится гробница библейского Ионы в древнем городе Ниневии. Исследователи обнаружили, что мародеры вырыли туннели под могилой. При этом в четырех из этих проходов обнаружились надписи на стенах, которым было 2700 лет.
В надписях на стенах тонеля описываются генеалогия, религиозные реформы и территория ассирийского царя Асархаддона. Описания границ его государства варьировались от вполне исторического «царя Ассирийского, правителя Вавилона, царя Шумера и Аккада, царя Нижнего Египта, Верхнего Египта и Куша» до причудливого «царя мира». Его предки были перечислены на задней части подземной статуи.
Благодаря этому историки могут восстановить еще больше фактов относительно жестоких подвигов Асархаддона, о которых они впервые узнали из глиняных табличек, найденных во время раскопок в 1987-1992 годах в храме. Уничтожение Киликии было описано на небольшой глиняной пирамиде собственными словами Асархаддона: «Я окружил, завоевал, разграбил, разрушил и сжег двадцать один их город вместе с небольшими поселениями в их окрестностях».
4. Краткая жизнь Форт-Сан-Хуана
Открытие на древних раскопках: «Краткая жизнь Форт-Сан-Хуана».
В течение многих лет исследователи искали Форт-Сан-Хуан, первую известную попытку европейцев закрепиться в Соединенных Штатах. В 2013 году его следы были найдены в Северной Каролине. Археологи задались вопросом, каковы были взаимоотношения поселенцев с местными жителями. Тот факт, что жители Форт-Сан-Хуана были испанскими конкистадорами, явно не сулил ничего хорошего.
Ученым хорошо известно то, как испанцы обходились с аборигенами. Что еще хуже, до того, как начали строить форт, другая группа конкистадоров решила подчинить местные деревни в 1540 году, чтобы те поставляли им еду и рабочую силу. Когда коренные американцы воспротивились, их уничтожили. Два десятилетия спустя, когда был возведен Форт-Сан-Хуан, местные жители больше не были беззащитными.
Возможно, из-за того, что они пережили в прошлом, жители близлежащего поселения под названием Хоара в 1568 году сожгли форт, который просуществовал всего 2 года. В 2018 году исследователи обнаружили, что разрушенные дома носили явно индейский дизайн. Неясно, строили ли их местные жители или испанцы.
5. Неизвестная стела Рамсеса II
Открытие на древних раскопках: «Неизвестная стела Рамсеса II».
В древнеегипетском городе Танис есть заброшенный участок под названием Сан-Аль-Хагар, который уже зарекомендовал себя как весьма достойный археологический объект. Начиная с XIX века в Сан-Аль-Хагаре находят храмы, многие из которых были посвящены богине Мут, а также богам Амону и Гору. Внутри одного храма Мут даже было свое священное озеро.
В 2018 году после возобновления работы по исследованию Сан-Аль-Хагара обнаружилась большая гранитная стела. На вертикальном красном камне был изображен известный фараон Рамсес II, предлагающий божеству подношение. Египетские власти не смогли идентифицировать бога или сущность, которому поклонялся фараон. Рамсес II был одним из самых известных и долго правящих фараонов. Он правил Египтом, пока не умер в возрасте 90 лет.
6. Римские боксерские перчатки
Открытие на древних раскопках: «Римские боксерские перчатки».
Исследователи знают благодаря спортивным статуям и картинам, что римляне использовали боксерские перчатки. Они выглядели немного по-другому, чем их современные «коллеги». Несмотря на бесчисленное количество раскопанных римских площадок и арен, никогда не находили ни одной перчатки.
В 2017 году в древнем укреплении, известном как «Стена Адриана» в Нортумберленде, был обнаружен ряд артефактов. Среди оружия, одежды и письменных принадлежностей была пара 2000-летних перчаток. Умело сделанные из кожи, они плотно прилегали к костяшкам пальцев, но не были одинакового размера. Крупная перчатка содержала натуральное волокно, похожее на подкладку. Внутри более мелкой перчатки была жесткая вставка из кожи.
Несмотря на то, что это обеспечивало более болезненный удар, перчатки явно предназначались для спаррингов (по крайней мере, учитывая то, что историки знают о древних боксерских матчах). Перчатки, используемые для настоящих боев, обычно содержали металл. По всей вероятности, редкая находка была учебными перчатками.
7. Кладбище под водой
Открытие на древних раскопках: «Кладбище под водой».
Город Венис во Флориде — богатое место для искателей древних ископаемых. В 2016 году ныряльщик обнаружил под водой челюсть возле Манасота Ки. Он принес ее домой и вскоре заподозрил, что это могут быть человеческие останки. Эксперт быстро подтвердил это. Кроме того, челюсть принадлежала доисторическому человеку. Исследовательская группа вскоре погрузилась под воду в месте, где была обнаружена кость. Они нашли намного больше скелетных фрагментов.
Находка оказалась беспрецедентной: это было 7 000-летнее болотное кладбище, которое давным-давно поглотил океан. Особенно впечатляющим его делало то, как все сохранилось. Каким-то образом, кусочки скелетов и артефакты пережили тысячелетия под водой, что попросту считалось невозможным. В результате раскопок в 2017 году наружу подняли останки шести человек, ткани и острые колья.
Поскольку размер кладбища примерно составляет гектар, ожидаются и дальнейшие находки. Благодаря их возрасту это могут быть первые коренные американцы, которые отказались от охотничье-собирательского образа жизни и основали деревню. Также находки подтвердили теорию, согласно которой в то время усопшего хоронили, заворачивая в ткань, на дне пруда.
8. Кухня Хемнингса в Монтичелло
Открытие на древних раскопках: «Кухня Хемнингса в Монтичелло».
У Томаса Джефферсона было несколько рабов, которые были сводными братьями и сестрами его жены Марты. Самой известной среди них была Салли Хемнингс, с которой у Джефферсоном было несколько детей. Менее известного сводного брата Марты и родного брата Салли звали Джеймс Хемнингс. Джефферсон отправил 19-летнего Джеймса в Париж, чтобы тот изучил французскую кухню. Сам президент США любил поесть, а в то время признаком богатства считалось, если в доме подавали французскую еду.
О жизни Джеймса Хемнингса почти ничего не известно, хотя именно они привез в Америку меренги, крем-брюле, макароны и сыр. Недавно, при восстановлении плантации Джефферсона в Монтичелло, была найдена кухня повара-раба. Все это время она была спрятана за ванной комнатой. Когда кухню полностью раскопали в 2017 году, учены нашли рабочее место и оборудование Хемнингса.
9. Виндзорский круг
Открытие на древних раскопках: «Виндзорский круг».
В пределах видимости Виндзорского замка в 2018 году раскопали один из самых старых памятников Британии. Археологи исследовали этот район и ожидали найти небольшие дома и следы доисторического земледелия. Вместо этого они нашли овал периметром 500 метров, окруженный канавами. Этому сооружению было около 5 500 лет. Подобные круги или овалы, окруженные канавами, долгое время считались церемониальными центрами.
Виндзорская находка добавила кучу доказательств в поддержку этой теории. Было найдено огромное количество костей животных, как домашних, так и диких, что напоминало какое-то огромное пиршество. Умышленно разбитая керамика предположила, что торжество было довольно буйным. Также нашли любопытные человеческие останки. У одного человека отсутствовали бедра и череп. Еще один череп, с вырезанными на нем метками, был целенаправленно оставлен на дне канавы.
10. Затерянный алтарь крестоносцев
Открытие на древних раскопках: «Затерянный алтарь крестоносцев. Часовня Адама».
В течение многих лет посетители Гроба Господня Иерусалима вырезали свои знаки на плите, стоящей в углу. В конце концов, это камень размером с обеденный стол, стал известен как «граффити-камень». В 2018 году при реставрации церкви камень был сдвинут с места. При этом показалась его обратная сторона, которая была скрыта на протяжении десятилетий.
Израильский исследователь заметил круговые конструкции и изысканный инкрустированный красный камень в известняке. Кольца оказались товарным знаком ремесленной семьи, нанятой Папой Урбаном II, т. е. плита явно не была просто мусором. В итоге ученые пришли к необычному выводу.
В 1808 году во время сильного пожара рака в храме была разрушена, а во время восстановления куда-то исчез главный алтарь, который был помещен туда крестоносцами в XII веке, захватившими церковь спустя 700 лет после ее постройки. Исследователи считают, что граффити-камень может быть недостающим главным алтарем, возле которого отправляли мессы в течение следующих пяти столетий. По иронии судьбы, он был близок к своему первоначальному месту все это время.
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