Животные в фотографиях



Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира. Животные в фотографиях

Древнейшее археологическое свидетельство одомашнивания кошки было обнаружено на Кипре, где в ходе археологических раскопок было найдено совместное захоронение человека и кошки, которое датируется 7500 годом до н. э. (Фото Jam Sta Rosa): Животные в фотографияхОтожрался. Медведь гризли в Национальном парке Катмай, Аляска, 21 сентября 2019.
(Фото Jorel Cuomo): Животные в фотографиях Овечий рынок в Машаме, Англия, 5 октября 2019. (Фото Oli Scarff): Животные в фотографиях Итальянская борзая на выставке собак в Бишкеке, Кыргызстан, 5 октября 2019. (Фото Vyacheslav Oseledko): Животные в фотографиях Снежный барс в Парке дикой природы Хайленда, Шотландия. (Фото Sian Addison): Животные в фотографиях Чего тебе? Порт-о-Пренс, Гаити, 9 октября 2019. (Фото Rebecca Blackwell): Животные в фотографиях Бенгальский тигренок в зоопарке в городе Цзинань. (Фото Xinhua News Agency): Животные в фотографиях Большая панда является символом Всемирного фонда дикой природы (WWF). В КНР предусмотрена смертная казнь за убийство панды. (Фото Jiang Hongjing): Животные в фотографиях Львы в Большом Московском государственном цирке в Москве, Россия. (Фото Sergei Karpukhin): Животные в фотографиях Спасённый на побережье Нортумберленда, Англия. (Фото Owen Humphreys): Животные в фотографиях Четырехмесячный слоненок, которая потеряла своих родителей из-за браконьеров, и была спасена из ловушки. (Фото Ann Wang): Животные в фотографиях Как наркоман. Коза, пасущаяся на склоне холма в Южной Пасадене, Калифорния. (Фото Robyn Beck): Животные в фотографиях Мастера охоты. Леопард ловит импалу в Ботсване. (Фото Kevin Dooley): Животные в фотографиях Львенок на равнинах национального парка равнины Люва в Замбии. (Фото Will Burrard-Lucas): Животные в фотографиях Стая птиц — как одно целое: что такое мурмурация. Некоторые виды живых существ — бактерии, насекомые, рыбы и птицы — демонстрируют коллективное поведение.
В птичьих стаях может насчитываться несколько сотен или даже тысяч особей — и в полёте все они движутся слаженно. Это явление носит название «мурмурация». Ученые предполагали, что оно помогает птицам при нападении хищников: чем крупнее стая, тем труднее соколам или ястребам выбрать жертву. Животные в фотографиях Спокойной ночи. Животные в фотографиях Северный белый носорог. Бесконтрольная охота в XIX веке поставила его на грань исчезновения. (Фото Ami Vitale): Животные в фотографиях Дикий кабан пришел на барбекю. (Фото Jayson Albano): Животные в фотографиях Семейство львов на дереве. (Фото David Chen): Животные в фотографиях


