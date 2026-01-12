Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.
Древнейшее археологическое свидетельство одомашнивания кошки было обнаружено на Кипре, где в ходе археологических раскопок было найдено совместное захоронение человека и кошки, которое датируется 7500 годом до н. э. (Фото Jam Sta Rosa): Отожрался. Медведь гризли в Национальном парке Катмай, Аляска, 21 сентября 2019. Овечий рынок в Машаме, Англия, 5 октября 2019. (Фото Oli Scarff): Итальянская борзая на выставке собак в Бишкеке, Кыргызстан, 5 октября 2019. (Фото Vyacheslav Oseledko): Снежный барс в Парке дикой природы Хайленда, Шотландия. (Фото Sian Addison): Чего тебе? Порт-о-Пренс, Гаити, 9 октября 2019. (Фото Rebecca Blackwell): Бенгальский тигренок в зоопарке в городе Цзинань. (Фото Xinhua News Agency): Большая панда является символом Всемирного фонда дикой природы (WWF). В КНР предусмотрена смертная казнь за убийство панды. (Фото Jiang Hongjing): Львы в Большом Московском государственном цирке в Москве, Россия. (Фото Sergei Karpukhin): Спасённый на побережье Нортумберленда, Англия. (Фото Owen Humphreys): Четырехмесячный слоненок, которая потеряла своих родителей из-за браконьеров, и была спасена из ловушки. (Фото Ann Wang): Как наркоман. Коза, пасущаяся на склоне холма в Южной Пасадене, Калифорния. (Фото Robyn Beck): Мастера охоты. Леопард ловит импалу в Ботсване. (Фото Kevin Dooley): Львенок на равнинах национального парка равнины Люва в Замбии. (Фото Will Burrard-Lucas): Стая птиц — как одно целое: что такое мурмурация. Некоторые виды живых существ — бактерии, насекомые, рыбы и птицы — демонстрируют коллективное поведение.мурмурация». Ученые предполагали, что оно помогает птицам при нападении хищников: чем крупнее стая, тем труднее соколам или ястребам выбрать жертву. Спокойной ночи. Северный белый носорог. Бесконтрольная охота в XIX веке поставила его на грань исчезновения. (Фото Ami Vitale): Дикий кабан пришел на барбекю. (Фото Jayson Albano): Семейство львов на дереве. (Фото David Chen):
источник
