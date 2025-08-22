С нами не соску...
С нами не соскучишься!

8 563 подписчика

Калифорния в 70-е — золотой век скейтерской культуры

Скейтбордерская культура в Калифорнии в 70-е годы оставила неизгладимый след на спорте и на американской культурной идентичности. Фотограф Хью Холланд идеально отразил дух этого расцвета в своем фотопроекте «Только местные: скейтбординг в Калифорнии в 1975-1978 годах».

Любопытно, что скейтерский золотой век был спровоцирован засухой, которая случилась в штате в 70-е годы: бассейны и водосточные канавы стояли без воды, и молодежь облюбовала их для катания на досках.



Сам фотограф на скейте не катался, а просто провел три года, снимая этих деток и их уникальную субкультуру.

